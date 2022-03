'El boxeo y el acondicionamiento físico sin duda me salvaron la vida': Floyd Mayweather Jr. vio el impacto que tuvo en su vida la canalización de la comunidad y el trabajo duro a través del acondicionamiento físico. Ahora lo está pagando hacia adelante.

Tal vez sean los vestuarios elegantes, la mercancía destacada o la reputación asociada con el nivel de dificultad, pero hay algo que decir sobre nuestra obsesión por el fitness boutique.

La industria está en constante crecimiento y adaptación, especialmente en medio de una pandemia impredecible en los últimos años donde las cadenas boutique tuvieron que cambiar rápidamente sus estrategias, objetivos y entregas para enfocarse en modalidades y métodos en el hogar para mantener los ingresos y un fuerte base de clientes

Pero entre los cientos (o más bien miles) de cadenas boutique que han intentado hacerse un nombre en la industria del fitness en rápida expansión, pocas han tenido éxito con la longevidad y pocas han visto un crecimiento exponencial en un corto período de tiempo.

Se esperaque la industria boutique tenga una valoración de $ 22,1 mil millones para fines de este año, lo que sigue siendo un aumento del 4,63% en la expectativa de los niveles previos a la pandemia en 2019.

Además, casi la mitad (alrededor del 42 %) del total de membresías en gimnasios el año pasadofueron para estudios boutique , lo que representa más de $50 mil millones de los ingresos totales de la industria de los gimnasios en 2021.

Muchos empresarios y empresas de fitness trabajan incansablemente para descubrir el ingrediente secreto para tener éxito en uno de los mercados de franquicias más competitivos y me atrevo a decir sobresaturados en todo el mundo.

Hace aproximadamente una década, alrededor de las 4 am en Las Vegas, los empresarios James Williams y Burrel Lee Wilks se dirigieron a la casa de la leyenda del boxeo Floyd Mayweather Jr. en un intento de encontrar la respuesta a este dilema exacto.

“La industria del fitness es realmente atractiva a nivel macro, la categoría de más rápido crecimiento es boutique, fitness grupal y el boxeo es una modalidad muy popular dentro de ese sector”, me dice Williams, director ejecutivo de Mayweather Boxing + Fitness. “Dijimos 'Oye, esto es todo'. Aquí es donde Floyd puede ser la marca, ayudar a crear la programación y definir la estrategia, y yo y Burel iremos y formaremos un equipo increíble. Y este será el enfoque y el legado de Floyd fuera del boxeo”.

El resultado terminó convirtiéndose en Mayweather Boxing + Fitness , una cadena de fitness grupal en clase fundada en 2018 por los tres hombres que busca combinar el fitness vigoroso y el entrenamiento de boxeo inmersivo a través de clases de entrenamiento de 45 y 60 minutos de duración.

“Crecí en un vecindario pobre en Grand Rapids, Michigan, donde las oportunidades positivas no se presentaban a menudo para los niños. Para mí, el boxeo fue mi escape para mantenerme alejado de las calles, concentrarme y trabajar duro para lograr mis objetivos. Tuve la suerte de tener una familia en el mundo del deporte y el fitness, lo que finalmente me salvó la vida y me convirtió en lo que soy hoy”, me explica Mayweather sobre su motivación para iniciar el negocio. “Mayweather Boxing + Fitness es la misma familia para miembros de todo el mundo. Es un lugar donde puedes entrar, desahogarte, sentirte genial con las endorfinas y hacer amistades para toda la vida”.

Es aquí donde el equipo se ha posicionado estratégicamente para un crecimiento sin explotar y una expansión continua dentro de la industria del fitness: enfatizar y trabajar para construir comunidades fuertes, inclusivas e inspiradoras dentro de cada gimnasio y en general, hacerlo desde un lugar de autenticidad y pasión y encontrar personas. para administrar estas franquicias específicas que comparten la misma pasión por el trabajo duro y la camaradería que los fundadores y clientes.

Williams dice que los franquiciados deben tener “pasión por el espíritu empresarial o pasión por el ejercicio” o, mejor aún, ambas.

“Lo que realmente impulsa el éxito es la energía que creas; la emoción, el ambiente, la comunidad que construyes dentro de las cuatro paredes de ese estudio”, dice, señalando que la compañía tiene una variedad de propietarios desde “el emprendedor apasionado que tiene una o dos unidades, y luego el pequeño capital privado La empresa está construyendo un territorio completo”.

Mayweather está de acuerdo en que busca todas estas cosas cuando decide con quién hacer negocios, y también enfatiza una sólida ética de trabajo.

“Principalmente buscamos franquiciados que tengan una sólida experiencia comercial, estén bien capitalizados y sientan pasión por la industria del fitness”, dice Mayweather. “La experiencia previa en franquicias siempre es una gran ventaja. Los franquiciados que saben cómo liderar, motivar e inspirar a sus equipos serán, en última instancia, los más exitosos en la gestión de un estudio de Mayweather. Y aquellos que saben que comenzar un negocio siempre requerirá trabajo duro y dedicación, pero que están preparados y emocionados para poner ese trabajo”.

El costo estimado para abrir una franquicia de Mayweather Boxing + Fitness puede oscilar entre $ 305,000 y $ 695,000, con una tarifa de iniciación de $ 49,500.

Para Williams, se trata de construir un equipo de franquiciados que entiendan el compromiso que están haciendo y el poder de tenerse unos a otros.

“Proporcionaremos el modelo y tenemos esta marca increíble. Pero todos y cada uno de nosotros comprendemos que cuando comienzas un nuevo negocio, se necesita mucho trabajo y dedicación, y habrá altibajos cuando sea difícil conseguir un aventón. Y cuando está oscuro, tienes que cavar profundo y realmente hacer que las cosas funcionen”, dice Williams. “Pero ser parte de un equipo tan especial, es una marca tan especial significa que cuando tienes esos días, tienes personas a tu alrededor que pueden ayudarte a salir adelante y pueden ayudarte a tener éxito”.

Por supuesto, tener el nombre de Mayweather vinculado a la franquicia es una parte importante de lo que mueve la aguja cuando se trata de tener éxito.

Cada clase se basa en una de las 50 peleas de Mayweather (nota: invicto), pasando por combinaciones de golpes que el propio campeón de boxeo usó para ganar esa pelea: es un nivel inigualable de autenticidad y singularidad que sumerge completamente a Mayweather en cada clase, ya sean videos de la pelea jugando a lo largo de cada uno de los gimnasios o demostraciones del boxeador en la pantalla interpretando cada uno de los golpes.

Pero tenga en cuenta que esto no es solo para boxeadores experimentados o profesionales del fitness.

“Nos preocupamos por estar en forma, no por aprender a pelear”, explica Mayweather. “Cuando se trata de nuestros miembros, la diversidad es nuestra fortaleza. Damos la bienvenida a miembros de todos los niveles de condición física. Me encanta Mayweather Boxing + Fitness porque las personas que normalmente nunca se harían amigas o interactuarían en el mismo círculo fuera de clase pueden acercarse y aprender unos de otros a través de la comunidad MBF”.

Los gimnasios han sido una forma de que Mayweather se distinga como hombre de negocios fuera de su carrera en el boxeo y de demostrar su integridad a la lealtad a la marca en el mundo del deporte y el fitness en general.

MBF no es solo una cadena con el nombre de Mayweather pegado, es una marca que ha construido en torno a su bien ganado legado y reputación como atleta: las clases de acondicionamiento físico son solo una encarnación de eso. Desde encuentros y saludos aéreos hasta Floyd asistiendo a convenciones de franquicias y nuevas aperturas, se aseguró de ser lo más práctico posible en una marca que espera se convierta en el futuro de su homónimo.

“Floyd es único para un atleta de primer nivel en el sentido de que siempre ha optado por nunca aceptar un acuerdo importante de licencia, patrocinio o patrocinio. Siempre decidió mantener ese valor de marca en el nombre de Mayweather para construir un negocio que le apasionara, que le entusiasmara y del que sería un propietario significativo una vez que se retirara como boxeador profesional”, señala Williams. . “El personaje de Floyd 'Money' Mayweather, se trata del dinero y el espectáculo. Es increíble lo inteligente que es como hombre de negocios y lo estratégicamente que piensa tantos pasos por delante del día a día de lo que estamos haciendo”.

Para Mayweather, tomar sus propias experiencias y aprecio por su comunidad y el equipo que lo rodea y encontrar una forma efectiva de retribuir emulando esas experiencias para tantas personas como sea posible siempre ha sido el objetivo, independientemente de lo que su personalidad de 'Dinero' pueda inferir. .

“A través del boxeo, he aprendido a ser estratégico, paciente y totalmente dedicado a la meta que tengo por delante. Esas son todas las cualidades necesarias que también me ayudaron a tener éxito como hombre de negocios”, dice Mayweather. “Siempre supe que quería estar en una posición en la que pudiera capacitar a otros empresarios para que fueran dueños de su propio negocio en vecindarios de todo el mundo. El boxeo y el fitness sin duda me salvaron la vida y siempre han sido mi pasión, que quería compartir con personas de todos los ámbitos de la vida. Mayweather Boxing + Fitness es muy importante para mí porque realmente puede cambiar la vida de las personas al brindarles un ambiente divertido y seguro para ponerse en forma, estar saludables y construir relaciones increíbles con otras personas”.

Williams me dice que el miembro permanente más antiguo del gimnasio es un hombre de 73 años que, antes de venir a MBF, nunca había dado un puñetazo en su vida. Está claro que los miembros aquí son familiares y que la comunidad lo es todo para ambas personas. dentro del ring y fuera de las cuerdas.

Luego me cuenta la historia de un hombre que se mudó a Los Ángeles desde Rusia y compró un ático junto a la ubicación principal de MBF donde no conocía a nadie. Pasó por delante del gimnasio y decidió entrar, donde luego tomaría clases durante tres meses y perdería más de 50 libras, destacando cuán vital había sido la comunidad para él y cuán positivamente había impactado su vida tanto mental como físicamente antes de ir a hablar. al propio Williams.

“Se acercó a mi oficina y luego compró una franquicia. Abrió el gimnasio, está a unas tres millas de aquí y en la intersección más concurrida de Hollywood, Hollywood y Highland, justo al otro lado de la calle del hotel Loews. Es un lugar impresionante”, dice Williams.

El hombre, el maestro franquiciado Boris Kisko, compró los derechos de MBF en Rusia, donde la marca ha experimentado un crecimiento internacional exponencial.

Hable sobre el poder de la comunidad.

La marca se centra en una mayor expansión en los EE. UU. (con alrededor de 100 a 200 nuevas ubicaciones en proyecto) al mismo tiempo que busca una mayor presencia en el extranjero, especialmente con una demanda en Inglaterra, Australia y Medio Oriente.

“Cambiar vidas en todo el mundo es increíblemente gratificante”, me dice Mayweather. “La vida de los miembros realmente cambia a través de nuestros entrenamientos divertidos y efectivos, y nuestros estudios se han convertido en el corazón de las comunidades en las que se encuentran. Ver a alguien lograr sus objetivos es increíble, ya sea perder peso, estar menos estresado, generar confianza o solo sé más feliz en la vida”.

Eso suena como una actitud de 50-0 hacia los negocios para mí.