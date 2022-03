Los 4 errores principales que debe evitar al transformar digitalmente su negocio

Cambiar o crecer como líder es un poco como cambiar un scooter por una motocicleta: te permite ir más lejos personalmente y hacerlo más rápido que si solo mantuvieras la norma. El mismo tipo de potenciación le sucede a su negocio cuando permite que toda la organización se transforme.

Hemos visto que la adopción de tecnología digital puede mejorar la eficiencia, el ahorro de costos y la comodidad, sin importar el tamaño de su empresa. Durante COVID-19, las viejas formas de operar simplemente no coincidían con la realidad frente a empleados y clientes.

¿Las empresas logran sus transformaciones correctamente el 100 % del tiempo? Ni siquiera cerca. Las empresas desperdiciaron aproximadamente el 70% ($ 900 mil millones) de los $ 1,3 billones que gastaron en iniciativas de transformación en 2018, principalmente debido a fallas en la comunicación. Un estudio de Everest Group descubrió además que el 73% de las empresas no pudieron proporcionar ningún valor comercial a partir de las transformaciones que iniciaron. Dado que se prevé que el gasto en transformación digital aumente a $ 3,3 billones para 2025, la pérdida está a punto de empeorar.

GE es una de las compañías más grandes que algunas personas acusan de ser especialmente derrochadoras dentro de este grupo. Los inversores virtualmente ignoraron el hecho de que la empresa, de hecho, estableció nuevos modelos, estableció nuevas infraestructuras digitales y mejoró los márgenes de servicio. Presionaron a los líderes de GE para que abandonaran el negocio. Cuestiones como la naturaleza multifacética de las transformaciones, la preparación de la industria en términos de mentalidad y recursos, y el entusiasmo excesivo por los nuevos modelos también han frustrado la transformación en lugares como P&G, Lego y Nike. Sin embargo, evitar el mismo tipo de destino está a tu alcance si tienes cuidado con estos errores comunes.

Relacionado: 3 consejos para generar confianza e impulsar la transformación empresarial

1. No asegurarse de que su empresa esté lista, dispuesta y capaz

Piensa en un equipo deportivo. ¿Qué va a pasar si tienes jugadores fantásticos pero no han entrenado durante meses? Eso es falta de preparación. ¿Qué pasa si todos aparecen y simplemente deciden que prefieren comer lasaña? Eso es falta de voluntad. ¿Qué pasa si están en buena forma y quieren jugar pero no tienen las habilidades de sus competidores? Eso es falta de habilidad.

Las empresas no son diferentes. Si no ha experimentado una pérdida de mercado, o si su cultura no ha sido la más abierta de mente cuando se trata de cambios, probablemente aún no esté listo o dispuesto a transformarse. Es posible que desee avanzar, pero comprenda que primero debe adaptarse a una gran cantidad de entrenamiento de habilidades. Evalúe las fortalezas y debilidades dentro de su empresa y sea sincero acerca de dónde comienza realmente.

2. No educar a tu gente sobre la transformación digital

Es más probable que los empleados respalden una transformación cuando entienden no solo la logística involucrada, sino también el " por qué " detrás de su movimiento. Necesitan tener un sentido de propósito para generar entusiasmo y lealtad por la causa. Dentro de eso, necesitan saber cómo la transformación influye directamente en sus propias vidas.

Proporcione información y oportunidades a sus empleados y ayúdelos a conectar los puntos. Si se está transformando porque los ingresos han disminuido durante los últimos tres años, dígaselo al equipo y luego muéstreles que la transformación podría significar un salario más alto y mejores opciones en su carrera. Cuando eres transparente y solidario, es probable que los empleados acepten los cambios mucho más rápido.

Relacionado: 3 señales de que es hora de transformar su negocio

3. Dejar atrás a sus clientes actuales

Las empresas que pasan por una transformación pueden volverse hiperenfocadas en los nuevos clientes que la transformación podría proporcionar. Se emocionan tanto con el potencial de nuevas ventas y expansión que dejan de ver a los clientes que ya están entre ellos. También pueden estar tan decididos a que la transformación funcione que priorizan solo los aspectos nuevos del negocio y dejan que las áreas antiguas se atrofien. Asegúrate de seguir interactuando con las personas que ya tienes. De lo contrario, perderá compradores tan rápido como los gane.

Relacionado: Transforme su negocio fomentando la experimentación y el cambio

4. Perder la fe en la capacidad de cambio de sus empleados

Si no cree que sus trabajadores puedan superar la transformación, ¿por qué pensarían ellos que sí? Cuanto más les comunique que pueden manejar los cambios e incluso prosperar a través de ellos, más se verán a sí mismos y al equipo de manera positiva. Invierta en ellos, ya sea a través del tiempo, brindando cursos u otros recursos, para dejar en claro que tiene confianza en ellos. Haga las preguntas correctas en el camino para asegurarse de que entiendan y que tenga una idea precisa de lo que necesitan o quieren seguir adelante.

El mundo y sus mercados no se quedan quietos. La transformación es clave para tener éxito en medio de esta imprevisibilidad. Muchas empresas no lo hacen bien, pero reconocer sus errores comunes puede ayudarte a despejar tu propio camino. Si se asegura de que su equipo esté listo, dispuesto y capacitado, los eduque, vigile a los clientes que tiene y comunique su fe en lo que la gente puede hacer, los resultados de su transformación pueden ser sobresalientes.