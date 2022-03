Por qué su salud es lo más importante en esta era de Covid-19

El impacto de la pandemia en los negocios ha llevado a los empresarios a la confusión. Las ventas de la mayoría de las empresas cayeron significativamente y los problemas de flujo de caja se aceleraron.

El impacto económico de la pandemia resultó en el cierre de alrededor del 43% de las pequeñas empresas. Las reducciones en la demanda y los problemas de salud de los empleados debido a la pandemia son factores que llevaron al cierre.

Sin embargo, para los empleados, los desafíos únicos que se presentan en esta era de pandemia no deberían dañar su salud. Su salud, bienestar y estado mental son esenciales para que su empresa supere los desafíos.

un poco de fondo

Soy un ex atleta profesional convertido en emprendedor social. En los últimos 25 años, mi camino hacia el éxito se vio desafiado cuando toqué fondo después de una bancarrota de $15 millones. Pero eso no me detuvo, ya que logré superar la frustración y me preocupé por construir el imperio que tengo hoy.

En el camino, me di cuenta de que la bancarrota que casi me destruye era un regalo disfrazado. Ahora, estoy compartiendo mi experiencia para inspirar a otros empresarios y dueños de negocios que no tienen por qué quedarse atrapados allí, incluso si están pasando por un momento difícil.

Sé que el emprendimiento es un viaje forjado con fracasos y desafíos. Desafortunadamente, la mayoría de los empresarios no son conscientes de estos desafíos desde el principio. Como resultado, tienen que lidiar con la depresión, la ansiedad, la presión financiera y mucho más.

Cómo mantener su salud en la era de la pandemia

Mantener su salud durante esta era de pandemia es integral si desea proteger su negocio de las presiones económicas. Esto comienza con cosas simples como comer más sano y tomarse el tiempo para hacer ejercicio. La salud es importante para todos, ya que cuidarse a sí mismo le brinda una vida más larga y de calidad. Y seamos honestos, todo en los negocios y en la vida es mucho más divertido cuando estamos sanos.

Desafortunadamente, los empresarios son los peores para mantener su salud, con un 72% luchando con problemas mentales .

Lo que la mayoría de los empresarios deben darse cuenta es que el primer paso para un "yo" más saludable es idear un plan maestro que los ayude a navegar los desafíos actuales que enfrentan y salir victoriosos. Su salud comienza con su forma de pensar. Una buena manera de empezar no es solo saber a dónde vas, sino tener claro dónde te encuentras hoy. De esa manera, sabrá exactamente en qué áreas de la vida necesita mejorar para convertirse en la persona requerida para lograr sus objetivos.

Mantener su salud es su responsabilidad. Actividades como una buena nutrición y un sólido programa de acondicionamiento físico influirán positivamente en su vida personal y en su salud empresarial. Sin embargo, la salud y el estado físico son solo una de las áreas en las que debe estar saludable si desea tener éxito a largo plazo. Tener relaciones saludables y crear un ambiente de trabajo saludable es tan importante como tu cuerpo. Será difícil para usted encontrar soluciones a sus desafíos actuales si está estresado en cualquier área de la vida, ya que todas están interconectadas.

Su cerebro no hará muchas lluvias de ideas si su dieta es deficiente o si está deshidratado. Sin darle a su cuerpo lo que necesita para rendir al máximo nivel que usted necesita, debe dar los primeros pasos para descubrir qué dieta le conviene e incorporar actividades que lo lleven a una vida feliz, saludable y exitosa.

No puedes ayudar a tu negocio pasando noches sin dormir, festejando o dejándote llevar. Debe darse cuenta de que el crecimiento empresarial comienza con el crecimiento personal. En otras palabras, comienza contigo y ponerte en forma es el primer paso. Si puede desarrollar un estilo de vida saludable, su negocio tiene posibilidades de prosperar.

