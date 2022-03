5 formas de mejorar al pedir ayuda

Pedir una mano puede llevarte a tomar mejores decisiones , mejorar tu forma de pensar y producir mejores resultados. Entonces, ¿por qué no lo hacemos más? Es común caer en la mentalidad de que es más fácil hacer algo por nosotros mismos o dejar que nuestro ego y orgullo nos convenzan de que pedir ayuda es una señal de debilidad. Aunque es importante tener convicción, mi carrera me ha demostrado que es aún más importante buscar ayuda. Es por eso que comparto cinco consejos que me gusta tener en cuenta cuando pido ayuda .

1. Haz tu investigación primero

Pedir ayuda requiere que seas vulnerable. Estás admitiendo que no tienes todas las respuestas, lo que puede hacer que te sientas indigno o avergonzado.

Investigar antes de hacer preguntas puede ayudar a tranquilizarte. La investigación puede confirmar que las respuestas a sus preguntas no son fácilmente accesibles y lo hacen sentir más validado en lo que está preguntando.

Hacer primero la investigación necesaria también sirve como un gran recordatorio para ser consciente de sus preguntas. Si bien debe sentirse capacitado para pedir ayuda, debe equilibrar eso con la iniciativa y la toma de decisiones.

2. Sé humilde

Los egos pueden obstaculizar la producción de nuestro mejor trabajo. Una vez que reconozca la fuerza del trabajo en equipo y la colaboración , podrá ofrecer mejores resultados.

La humildad permite la evolución, el crecimiento y te convierte en un mejor líder . En lugar de limitarte a ti y a tu empresa a tus propias ideas, aceptas y fomentas nuevas formas de pensar que pueden contribuir al crecimiento del negocio. Debe estar abierto a aprender de cualquier persona: pregunte a los compañeros de equipo con mayor antigüedad y al mismo tiempo busque la opinión de aquellos que tienen menos tiempo en el trabajo. Cuando me debato sobre pedir ayuda, me resulta útil recordarme a mí mismo que aquello por lo que estoy trabajando es más grande que yo.

3. Comprender el problema

Asegúrese de tener una comprensión clara de sus necesidades e identifique la meta u objetivo por el que está trabajando antes de involucrar a otros. A medida que profundiza, asegúrese de identificar las áreas exactas en las que necesita ayuda.

Una comprensión más precisa del problema que está tratando de resolver le ayudará a formular las preguntas correctas. Esto también ayudará a identificar mejor quién es la persona adecuada para pedir ayuda, ya que una comprensión más profunda del problema le permite tener en cuenta las áreas de experiencia de los demás. Hacer las preguntas correctas a las personas adecuadas dará como resultado un intercambio más productivo.

4. Haz preguntas abiertas

Las preguntas abiertas dan lugar al pensamiento audaz y creativo . Hacer preguntas que se pueden responder con un simple "sí" o "no" impone limitaciones sobre cuál será la respuesta. En cambio, sus preguntas deben provocar un pensamiento y una conversación profundos.

Me gusta preguntar: "¿Cuál crees que debería ser nuestro enfoque?" en lugar de "¿Estás de acuerdo con este enfoque en particular?" porque evocará una respuesta más reflexiva. Las preguntas abiertas pueden llevar las conversaciones a lugares que no esperabas, lo cual es bueno. Si ya ha pensado en todo por su cuenta, no habría necesidad de ayuda.

5. No busques una respuesta específica

Al pedir ayuda, está reconociendo que se beneficiaría del aporte de otra persona. Buscar una respuesta específica sería contradictorio. Es simple: Pedir ayuda solo es útil cuando estás dispuesto a escuchar.

Tal vez te encuentres en desacuerdo con una respuesta. Eso es natural y es de esperarse de vez en cuando, pero es importante que piense y considere las opiniones de los demás. Descubrí que tener la mente abierta y ser receptivo despeja el camino hacia la innovación y el crecimiento.

Si ya tiene una respuesta, no hay razón para preguntar en primer lugar. Mientras trabaja para aprender a pedir ayuda de la mejor manera, también debe aprender a valorar, apreciar y aceptar esa mano adicional. La combinación de saber pedir y recibir ayuda es lo que te llevará al éxito.

