Amazon abre la revolucionaria Whole Foods con tecnología que podría dejar obsoletos más de 3 millones de empleos en EE. UU.

El primer Whole Foods que utiliza tecnología sin cajero abrió sus puertas a principios de esta semana, haciendo que las compras sin registro sean una realidad para los clientes en la tienda de 21,500 pies cuadrados ubicada en Washington DC, informa Axios .

Amazon , la empresa matriz de la cadena de supermercados, ha estado desarrollando su sistema "Just Walk Out", que permite a los clientes cargar sus carritos y salir sin interactuar con un cajero en un puesto de pago tradicional, desde al menos 2016. Sus tiendas Amazon Go , aproximadamente Con un tamaño de 1,200 pies cuadrados y 2,300 pies cuadrados, utiliza la misma tecnología sin cajero, al igual que la ubicación Amazon Fresh de 25,000 pies cuadrados del gigante tecnológico, que abrió el año pasado en Bellevue, Washington.

La experiencia sin cajero es posible gracias a cámaras, sensores y software que rastrean a las personas y los productos en la tienda; es similar a la tecnología que se usa en los autos sin conductor. Para optar por no participar en una interacción de pago, los clientes simplemente escanean un código QR desde su aplicación Amazon o Whole Foods , su palma o una tarjeta de débito o crédito vinculada a Amazon cuando ingresan a la tienda. Después, son libres de llenar sus canastas y salir por la puerta. En este momento, los clientes todavía tienen la opción de filas de autopago, donde se aceptan efectivo, tarjetas de regalo y beneficios del programa de nutrición suplementaria.

A la larga, es probable que las tiendas de comestibles de todo el mundo recurran a la experiencia de compra sin cajero de Amazon. Aunque las medidas de distanciamiento social exigidas por la pandemia sin duda aceleraron el interés en los modelos sin cajero, el vicepresidente senior de innovación minorista de Mastercard, Stephane Wyper, dijo aTechHQ : "Incluso antes de COVID, la evolución de las experiencias sin fricciones es algo en lo que estábamos viendo que los minoristas invertían y pruebas ya. Según la demanda que estamos viendo, esperamos que esto crezca y se expanda. No se trata solo de los EE. UU., lo vemos como una tendencia global".

En última instancia, el auge de los modelos sin cajero también afectará a un gran segmento de la fuerza laboral de EE. UU. Aunque Amazon y Whole Foods anunciaron en septiembre que sus tiendas sin cajero emplearán una cantidad de miembros del equipo comparable a la de las tiendas de tamaño similar, otras tiendas de comestibles podrían gravitar hacia esta tecnología debido a su capacidad para reducir los costos laborales. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE . UU., se espera que las perspectivas laborales para los cajeros disminuyan un 10 % entre 2020 y 2030. La tasa de crecimiento promedio para todas las ocupaciones es del 8 %.

El presidente del Sindicato Internacional de Trabajadores Comerciales y de Alimentos Unidos, Marc Perrone , advirtió sobre las posibles consecuencias de la tecnología y dijo: "Amazon Go está... eliminando un trabajo que actualmente ocupan más de 3 millones de estadounidenses . Las corporaciones deben comprender que una sociedad que funcione no existe a menos que hay trabajos para personas trabajadoras para ganarse la vida, mantener a una familia y construir una vida mejor".