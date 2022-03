4 cosas que aprendí al lanzar mi propia aplicación de autoayuda

¿Eres un emprendedor o creativo que está considerando crear una aplicación ?

Los estudios muestran que más de la mitad de todas las empresas propiedad de millennials tienen una aplicación y alrededor del 42% de las pequeñas empresas también la tienen. Es posible que esté considerando una aplicación por varias razones. Puede ser un instructor de fitness o yoga que busca una forma más interactiva de vender sus tutoriales. Puede ser un entrenador o consultor que quiera encontrar una forma más lucrativa de realizar sesiones grupales de entrenamiento y consultoría. O bien, podría ser alguien que quiere más control y propiedad de su acceso a su audiencia.

Como alguien que lanzó una aplicación de autoayuda, aquí hay cuatro lecciones importantes que aprendí en el camino.

1. El desarrollo puede ser costoso

Si sigue la ruta tradicional de que un desarrollador cree su aplicación a medida, puede costar varios miles. Cuando busque crear su aplicación , le convendría investigar si desea una aplicación nativa (Apple o Android), híbrida (piense en lugares que tienen un sitio web pero también una aplicación que se parece a su sitio web: Walmart) o una aplicación web. aplicación Considere también si puede obtener lo que necesita de un desarrollador de aplicaciones de marca blanca frente a un desarrollador de aplicaciones personalizado.

Investigue: las aplicaciones de marca blanca son aplicaciones nativas creadas por un tercero pero que se ofrecen bajo su propia marca. Por lo general, ya tienen plantillas de aplicaciones creadas, lo que significa que tiene la capacidad de ingresar su contenido y marcar la aplicación con su tema, imágenes y colores de marca. Tienes menos control de la funcionalidad de la aplicación con las aplicaciones de marca blanca que con las hechas a medida desde cero. Debido a esto, seguir la ruta de marca blanca puede ser menos costoso por adelantado. Investiga qué rutas se adaptan mejor a tus necesidades.

2. Un plan de marketing sólido como una roca es esencial

Este plan de marketing debe incluir tácticas previas y posteriores al lanzamiento de su aplicación. Si tiene un presupuesto bajo pero aún desea que las masas conozcan su aplicación, su lista de correo electrónico y las redes sociales son excelentes lugares para comenzar a presentar su aplicación a las personas. Si está en el sector de la autoayuda o el crecimiento y desarrollo personal, publicar en esos grupos de nicho en la plataforma de redes sociales que elija puede ser una excelente manera de correr la voz.

Presentar su aplicación y sus beneficios a escritores, periodistas y personas influyentes también puede ser efectivo si se hace correctamente. Después de todo, ¿quién no estaría más interesado en descargar una aplicación que se mencionó en línea, en la prensa o por un influencer favorito? La clave es acercarse a las personas en cuyo "sector" encajas. Si vas a presentar tu aplicación a la prensa o personas influyentes como parte de tu estrategia de marketing, asegúrate de presentar a personas a las que les apasionará tu aplicación. Por ejemplo, si tiene una aplicación de autoayuda, lo ideal sería presentar su aplicación a personas influyentes que hayan creado una marca en torno a la autoayuda o el desarrollo personal. Lo mismo ocurre con los medios de presentación: encontraría a los escritores que escriben para las secciones de crecimiento y desarrollo personal o de autoayuda.

Además, si está buscando generar más compromiso con su oferta de aplicaciones, es útil ofrecer un incentivo. En grupos de nicho en los que puede estar rodeado de otros profesionales en el mismo campo, crear una sección de "recursos" puede ser una buena forma de obtener más información sobre su aplicación. Puede resultar útil informar a estas personas de que tiene una sección de "recursos" que enumera los productos y servicios de empresas que complementan su oferta. Por ejemplo, si está en el sector de la autoayuda o el desarrollo personal y ofrece servicios de coaching de vida, no estaría de más agregar terapeutas, expertos en relaciones o asesores financieros a la sección de "recursos" de su aplicación. No quitan de lo que estás ofreciendo; complementan bien sus servicios. Hacer esto puede ser un incentivo para que esas personas creen conciencia sobre su aplicación.

Utilizar sus recursos gratuitos y ofrecer incentivos es muy útil cuando busca aumentar el compromiso en torno a su oferta de aplicaciones. Pero, si está dentro de su presupuesto, publicar anuncios pagados también puede ser beneficioso si lo hace correctamente.

3. No demores el lanzamiento en busca de la perfección

No puedes seguir modificando el borrador de la aplicación para siempre. ¡Suéltalo ya! No tienes que tener la aplicación completa que imaginaste cargada en tu primer intento. Puede actualizar la aplicación sobre la marcha y agregar nuevas funciones según lo permitan su presupuesto y su creatividad. Siempre que lo que tenga actualmente sea algo de lo que esté orgulloso, publíquelo (publíquelo en la tienda de aplicaciones o Google Play) y dígales a las personas qué pueden esperar con la próxima actualización. Piénselo de esta manera: Apple ha estado esperando ciertas características que hemos estado pidiendo durante años , pero cuando finalmente las lanzan, todavía estamos emocionados. Se centraron en hacer que las cosas que estaban dispuestos a ofrecernos en ese momento fueran de la mejor calidad y luego agregaron funciones cuando lo consideraron oportuno. Permitirte espacio para crecer mantiene a tu audiencia emocionada por lo que podría venir a continuación.

4. Mantente firme cuando las cosas se pongan difíciles

No se desanime si parece que nadie está interesado en su aplicación. Piensa en un nuevo animador, comida o espectáculo que acabas de descubrir. ¿Esas cosas "apestaban" porque no habías oído hablar de ellas hasta ahora? No. Así que piensa en tu aplicación de la misma manera. No siempre significa que "apestas" si tu aplicación aún no está alcanzando cientos de descargas y acumulando críticas favorables. ¿Revisas cada cosa nueva que usas? ¿A veces compras algo y luego te olvidas de que lo tienes? Lo mismo ocurre con nuestras aplicaciones. Es por eso que hacemos todo lo posible para atraer a la audiencia a la que está destinada la aplicación y comercializar e infiltrarnos en tantos lugares que nuestra audiencia frecuenta como sea posible.

De un creador de aplicaciones a otro, ¡lo tienes! No espere, comience hoy mismo.