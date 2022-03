3 errores a evitar con su primera tienda de comercio electrónico

Comenzar su primer sitio web es desalentador. Ya sea que se trate de una tienda en línea para su negocio o simplemente de un proyecto personal (la mía era una página de revisión de David Letterman, ciertamente una elección extraña para un niño de 12 años), viene con una larga lista de preguntas.

Para aquellos que buscan lanzar negocios en línea, nunca ha sido más importante dejar de lado estas barreras mentales. Considere esto: las compras en línea lograron una década de progreso en los últimos dos años y nunca volverán a retroceder. La última estimación sitúa los ingresos del comercio electrónico estadounidense en 767.700 millones de dólares en 2021. La gente recurre a Internet para obtener mucho más que solo reseñas de David Letterman (pero eso sigue siendo un problema, ¿no?). Los empresarios de todos los tamaños y experiencias deben estar allí para conocerlos.

Mi carrera me ha permitido trabajar junto a cientos de minoristas con diferentes necesidades, bases de clientes y productos. He notado que no importa cuán grandes o pequeños sean, todos se atascan en las mismas cosas en las primeras etapas.

Estos son los tres grandes y algunos consejos para sortear estos obstáculos.

Error #1: Pasar por alto tu competencia principal

He escuchado de tantos minoristas que encuentran desalentadora la idea de tener todos sus productos en línea. Caen en la trampa de pensar que deben tener pasillos interminables y se convencen a sí mismos de no hacerlo incluso antes de comenzar.

Sin embargo, la realidad es que demasiadas opciones suelen ser malas. La investigación ha demostrado que el 42 por ciento de los clientes abandonan su carrito en línea porque es demasiado difícil elegir.

Mi mayor consejo es que te concentres en tu especialidad. Cuando su tienda física se mueva en línea, la mayoría de sus clientes serán personas que ya conocen su marca. Tienes su apoyo, así que profundiza en conocerte a ti mismo. Piense en su sitio web en términos de lo que hace realmente bien y amplíe a partir de ahí.

Comience por obtener sus 10 o 20 artículos más vendidos en línea e invierta en fotografías profesionales y descripciones sólidas de los productos. No subestimes el poder del enfoque. Te hará ganar más reconocimiento y te empujará a profundizar y desarrollar un nombre para ti. Una vez que tenga esa plataforma, puede aterrizar y expandirse.

Error #2: Gastar tu presupuesto en la construcción

Demasiados comerciantes se dejan atraer por las campanas y silbatos de la última y mejor tecnología. No arruine todo su presupuesto construyendo un gigante que nadie conoce. En su lugar, asegúrese de invertir en marketing.

Para construir una tienda de comercio electrónico exitosa, los minoristas deben utilizar la combinación correcta de tres palancas: margen bruto, tasa de conversión y tráfico. Los dos primeros son difíciles de controlar desde el principio, pero lo que tiene el mayor impacto desde el principio, y lo que puede controlar, es impulsar el tráfico.

El tráfico es una mercancía, sí, pero cada vez es más difícil pagarle a alguien para que genere tráfico para usted. Los comerciantes deben responder tres preguntas: 1) qué estamos proporcionando que sea único, 2) cómo podemos comunicarlo mejor, 3) dónde será más efectivo ese mensaje.

Aquí hay una pista: en este espacio de comercio electrónico cada vez más concurrido, no tenga miedo de pensar fuera de la barra de direcciones. Los dólares de marketing no tienen que gastarse en línea. Considere formas tradicionales de expandir su alcance, como colocar calcomanías en su vecindario o enviar volantes. He visto que un enfoque local con toques tradicionales todavía puede hacer maravillas.

Error #3: Aceptar un producto terminado

Desafortunadamente, el dicho si lo construyes, vendrán no se aplica al comercio electrónico. Demasiados comerciantes asumen que una vez que han construido el sitio, el trabajo duro ha terminado.

Los sitios web son una oportunidad increíble para aprender continuamente sobre con quién está interactuando. Cuando mi agencia comenzó a trabajar con Yellow Shoes, por ejemplo, eran un negocio heredado en Montreal con un sitio web funcional que se había estancado. Entregamos un nuevo sitio web y, de la noche a la mañana, su tasa de conversión se multiplicó por 6. ¿Nos detuvimos allí? No, porque hacer bien el comercio electrónico significa jugar a largo plazo, aprender de cada iteración y mejorar con el tiempo.

Es importante recordar que un buen sitio web captura la esencia de su marca y refleja la historia detrás de la tienda. Las buenas marcas siempre están evolucionando para mantenerse relevantes, entonces, ¿qué mensaje envía tener un sitio web que nunca cambia?

El auge del comercio electrónico en los últimos dos años me ha hecho pensar mucho en el primer sitio web profesional, y el más importante, que construí. Resultó mucho mejor que mi sitio web de Letterman, pero eso no quiere decir que no tomó una prueba y error sustanciales. Una cosa que puedo garantizar es que dar el salto al comercio electrónico aumentará su confianza, le brindará un desafío continuo y, en última instancia, hará que su negocio sea más accesible para las personas que desean encontrarlo.

Una vez que haya superado los nervios y haya dominado estas sencillas lecciones anteriores, comienza la siguiente etapa de emocionantes posibilidades: escalar el servicio al cliente, maximizar la personalización y, en última instancia, llegar a una audiencia global.

