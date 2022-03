¿Gran Resignación o Gran Redirección?

El otro día, mi conductora de Uber me dijo que la pandemia le permitió dejar de trabajar como coctelería. No había estado considerando dejar su carrera de 15 años sirviendo tragos cuando las puertas del bar cerraron. Pero aprendió que una combinación de trabajos variados la haría aún más que el bar, sin las borracheras y el horario agotador.

Siendo fanática de los grandes cantineros y una consumada admiradora cuando alguien detrás de una barra sabe menos que yo sobre cómo hacer un Manhattan sólido, me preguntaba qué se necesitaría para que ella volviera a ser camarera: ¿Mejores beneficios? ¿Pagar? ¿Mayor libertad de programación o influencia en las decisiones de los bares? Históricamente, los trabajos de servicio han sido subestimados y subvaluados. Pero ahora, con un extraño toque de sombrero ante la pandemia, esta mujer sabe que puede tener una mejor calidad de vida. Entonces, ¿qué tendría que hacer ese bar para recuperarla?

La Gran Resignación está ocurriendo, pero ¿qué significa? La gente está dejando ciertos trabajos, y en algunas empresas e industrias, eso ha sido en masa. Parece que las personas que han trabajado en trabajos o empresas que no han amado, que han exigido demasiado y hecho mella en el bienestar y la felicidad, han dado un paso atrás y aprecian el paisaje con ojos nuevos. Estas personas están reconstruyendo sus vidas y dando más importancia a la familia, los amigos y sus pasiones. Están realineando sus valores y prioridades.

La resignación como factor de reconocimiento

Toda esta charla de la Gran Resignación tiene muchos pánicos y reacciones. Definitivamente no deberíamos ignorarlo, pero deberíamos tratar de entender qué está pasando y por qué. Y cuáles son las implicaciones para el futuro. El hecho verdaderamente histórico es la revolución en la forma en que las personas conciben el trabajo y su relación con otras prioridades de la vida. Incluso dentro de eso, hay categorías distintivamente diferentes.

Sabemos que los trabajadores de servicios en el ocio y la hospitalidad se vieron afectados de manera desproporcionada por la pandemia. Estas personas se encontraron inesperadamente sin trabajo, sin saber cómo pagarían sus cuentas y sobrevivirían. Al ser resistentes y trabajadores, muchos, como mi conductor de Uber, encontraron trabajos de entrega, viajes compartidos u otros trabajos que les brindaban una mayor flexibilidad y autonomía. Estos trabajos también proporcionaron mejores salarios que los roles de servicio tradicionales. Ahora, con sus trabajos anteriores exigiendo su regreso, este grupo de trabajadores tiene la capacidad de elegir por sí mismos lo que quieren.

Cuando Covid desplazó a los oficinistas a sus hogares, se dieron cuenta de que era bueno no tener que viajar al trabajo o al guerrero de la carretera. Fue igualmente agradable tener tiempo para sus intereses y sus hijos. En muchos casos, volver a la oficina se ha convertido en un sacrificio. Algunos empleados decidieron que solo quieren un trabajo, no una carrera y reducirán sus inversiones en el trabajo. Eso está bien, por cierto, y no significa que no trabajarán duro o no se preocuparán por sus trabajos. Pero no harán de su trabajo la prioridad número uno.

Algunos están considerando cuál había sido su experiencia general como empleado en ese trabajo, en esa empresa, antes y durante la pandemia. ¿Cómo fueron tratados, manejados, recompensados e inspirados? Y si la balanza parece estar desequilibrada, con más aspectos negativos que positivos, estos empleados se sienten más cómodos y confiados dando un salto y cambiando de trabajo, de empresa e incluso de carrera.

No más adictos al trabajo

Pasamos un tercio de nuestras vidas despiertos en nuestros trabajos de tiempo completo, pero ahora, la gente está empezando a repensar esto. Históricamente, los estadounidenses han sido orgullosos adictos al trabajo, obsesionados con sus carreras. Las familias trabajadoras estadounidenses pasaron 11 horas más en el trabajo en 2006 que en 1979, y el conflicto entre el trabajo y la familia creció más que en cualquier otro país desarrollado.

Con más opciones que nunca y el viento a favor de la pandemia, los trabajadores están concluyendo que es posible trabajar y ganarse la vida sin vender sus almas a una empresa. Con un nuevo sentido de autodeterminación, las horas viajando y quemando la vela en ambos extremos ya no parecen valer la pena, si es que alguna vez lo valieron.

Durante la pandemia, mi conductor de Uber no fue el único que recurrió a la economía informal y encontró nuevas oportunidades. La cantidad de trabajadores independientes y las nuevas aplicaciones comerciales se dispararon. De los 51 millones de personas que ahora se autodenominan trabajadores independientes, 7,1 millones de ellos están haciendo ese trabajo a través de las redes sociales y la economía creadora. Casi el 40 por ciento de ellos logran hacerlo a tiempo completo.

Deseo de propósito y significado.

En todo este reexamen personal, es probable que otra prioridad comience a surgir a lo grande. Los empleados, que tienen influencia y opciones, que son social y/o ambientalmente conscientes, van a tener en cuenta la misión y el propósito más que nunca. ¿Por qué no trabajar para una empresa que representa algo? ¿O uno que cumpla las promesas sobre las emisiones de carbono, la eliminación del trabajo infantil o la justicia social? ¿Qué tal una empresa Best Places to Work? ¿Por qué no ir allí?

Es lógico que los empleados tengan en cuenta estos elementos, así como el salario, los beneficios y la flexibilidad laboral. Pero, la gente va a seguir rescatando a menos que las empresas puedan reducir el estrés y las demandas que imponen a sus empleados. Las empresas también deben proporcionar a los empleados más autonomía y un mayor sentido de propósito.

Deslice el dedo hacia la derecha en la empresa X

Para involucrar a los empleados ahora, las empresas deben capturar corazones y mentes. Si el proceso de contratación fuera una aplicación de citas, su empresa tendría una dura competencia. ¿Cómo se presentará, se diferenciará y captará la atención de los candidatos? ¿Cuál es la marca empleadora que triunfa en este mundo pospandemia? ¿Y qué se necesita para que los candidatos que desea pasen a la derecha con frecuencia?

Covid provocó un desafío al status quo del lugar de trabajo. Tenemos una gran oportunidad de dar forma a cómo respondemos a eso. Comprender las razones y las diferencias entre los tipos de trabajo y los trabajadores es primordial y nos da enfoque. Al final, esto puede ser un cambio verdaderamente positivo. Pero eso es solo si nos sacudimos el pánico reaccionario y aceptamos cómo el cambio en las preferencias laborales, si se cumple, ayudará a impulsar un mayor compromiso y satisfacción de los empleados.