Cómo evitar las quejas por correo electrónico no deseado

El tráfico de correo electrónico ha superado los 300 mil millones por día y aumentará aún más el próximo año, pero varios informes de la industria muestran que hasta el 17 por ciento de todos los correos electrónicos enviados por los especialistas en marketing nunca llegan a la bandeja de entrada del destinatario propuesto. Aterrizan en la carpeta de correo no deseado o no se entregan en absoluto.

Para empresas como la suya, estas son oportunidades perdidas que no puede ignorar. Entonces, ¿cómo evita que sus correos electrónicos se conviertan en spam? Mantener las quejas de spam bajo control es un buen punto de partida.

Por qué son útiles las quejas por correo electrónico no deseado

Como propietario de un negocio o comercializador, probablemente solo vea la desventaja de las quejas por correo electrónico no deseado. Dañan su marketing por correo electrónico, por lo que ser informado no es divertido. Pero si observa la cantidad de correos electrónicos no deseados que inundan nuestros buzones, su perspectiva puede cambiar. En 2021, los mensajes de spam representaron más del 45 por ciento del tráfico de correo electrónico.

Los proveedores de servicios de correo electrónico utilizan varios filtros para evitar que estos mensajes lleguen a la bandeja de entrada. Además de esos filtros, tienen en cuenta el comportamiento y los comentarios de los usuarios. Tener la opción de reportar spam cuando un usuario lo ve les brinda una mejor experiencia en la bandeja de entrada.

Si bien el botón "Marcar como spam" tiene un propósito claro, surgen problemas cuando los correos electrónicos legítimos como el suyo se notifican como basura. Más de un informe por cada 1000 correos electrónicos puede enviar todos sus mensajes a spam. Evitar eso no es difícil cuando sigues algunas reglas básicas.

Se Auténtico

Imagina que recibes un correo electrónico de una empresa de la que nunca has oído hablar. ¿Qué tan probable es que marques ese mensaje como spam? La mayoría de la gente lo hace sin dudarlo, así que si estás pensando en comprar o alquilar una lista de correo electrónico, piénsalo de nuevo. Hacer crecer su propia lista no es solo la forma correcta de hacer marketing por correo electrónico, también es la única forma de tener éxito.

Las reglas de marketing por correo electrónico pueden ser bastante laxas incluso para aquellos que hacen crecer sus propias listas de correo electrónico. Muchos piensan que agregar a una persona que conocen a su lista de contactos es inofensivo. Una regla que debe cumplir es enviar correos electrónicos solo a los suscriptores que hayan expresado su consentimiento claro para saber de usted. Incluso tus mejores amigos deben pasar por el proceso de suscripción, no solo tus clientes.

Asegúrate de que te buscan

El opt-in doble es un proceso que garantiza que todas las personas que se suscriban a tus correos electrónicos quieran recibirlos. Tan pronto como se registra, un suscriptor recibe un correo electrónico con un enlace en el que debe hacer clic para confirmar su consentimiento. El uso de la suscripción doble evita que los malos actores agreguen direcciones de correo electrónico aleatorias a su lista.

Si alguien se queja de su correo electrónico, elimine a esa persona de su lista de inmediato. Ciertos proveedores de correo electrónico eliminan automáticamente estos contactos. Si el suyo no lo hace, asegúrese de revisar los informes de su campaña y archivar las quejas manualmente.

Además, los expertos en marketing saben que los datos no se mantienen actualizados para siempre. Verificar sus contactos una vez al trimestre lo ayuda a evitar rebotes y otros problemas de entrega. Si no ha enviado por correo electrónico una lista de contactos en más de seis meses, la limpieza es obligatoria. Esto también lo ayudará a evaluar la dirección de correo electrónico correcta para un destinatario que puede haber cambiado de empresa o de dirección personal y no ha recibido esa comunicación tan deseada por su parte.

Sea claro y consistente

Incluso puede recibir quejas de spam de personas que voluntariamente se suscribieron a sus correos electrónicos y pasaron por el proceso de suscripción doble. La principal razón por la que sucede es la falta de familiaridad con su marca. Para mantenerse en la mente, envíe un correo electrónico a su lista de manera constante. Encuentre un horario ideal y manténgalo a largo plazo. También es la forma más efectiva de generar compromiso.

Si aún recibe informes de spam, su contenido podría ser el culpable. Asegúrese de usar el nombre de su marca en el campo "De", para que sus suscriptores sepan de inmediato de quién es el correo electrónico. Además, adhiérase al tipo de contenido para el que las personas se registraron. Si está planeando un cambio de marca, asegúrese de que sus imágenes permanezcan en línea con los elementos principales de su marca. ¡Y no sea cauteloso, con la esperanza de "escabullirse" de los filtros! La claridad genera compromiso, lealtad a la marca y mayores ventas.

