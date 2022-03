Enfoques basados en el corazón para construir un mejor negocio

Lo más probable es que sepa cómo pensar en su negocio en términos de eficiencia operativa, márgenes de rentabilidad y planificación estratégica. Conoce la estructura que necesita para atender a su clientela, la cantidad de empleados que necesita para realizar las tareas necesarias y el presupuesto operativo para hacer todo. Todo ese conocimiento y pensamiento con la cabeza te ha llevado lejos, pero todavía falta algo.

Crea una conexión emocional con tu clientela

El profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Gerald Zaltman, dice que el 95 por ciento de nuestras decisiones de compra ocurren de manera inconsciente. Compramos en base a una respuesta emocional inherente y luego buscamos justificar esa compra usando la lógica. Esto implica que las consideraciones prácticas como el precio, el rendimiento y la calidad son secundarias a la experiencia del cliente. Un modelo de enfoque en el cliente basado en el corazón sugeriría que preguntar sobre las necesidades y deseos del cliente hará que su experiencia sea especial y más memorable.

De acuerdo con la investigación de HubSpot, el 68 % de los consumidores dicen que están dispuestos a pagar más por productos y servicios de una marca conocida por ofrecer buenas experiencias básicas de servicio al cliente, y es probable que el 93 % de los clientes realicen compras repetidas con empresas que ofrecen un excelente servicio al cliente. . En base a esto, está claro que una conexión emocional con un cliente conduce a un resultado final más saludable.

Establece una conexión emocional con tus empleados

Cuando pensamos en cuidar a nuestros empleados, consideramos ofrecer beneficios de calidad, salarios competitivos y un ambiente de trabajo seguro. No hay duda de que estas son necesidades importantes, sin embargo, estas son las disposiciones de un lugar de trabajo razonable, que no debe confundirse con los beneficios que atienden las necesidades emocionales de un empleado.

Los resultados funcionales y tangibles, como empleados más dedicados, mejor retención, un ambiente de trabajo más positivo y menos días de enfermedad, se derivan de entornos de trabajo donde los empleados se sienten mejor atendidos por sus empleadores. Los empleadores pueden fomentar estos sentimientos ofreciendo a sus empleados un trabajo más significativo, permitiendo una mayor autonomía y responsabilidad, fomentando el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y celebrando los logros individuales.

Comprométete a mejorar el mundo

Las empresas a menudo construyen su reputación en función de la calidad del servicio y la calidad del producto, pero todos conocemos empresas que tienen entornos de trabajo algo inferiores a la media o falta de compromiso con la sostenibilidad ecológica. Estas empresas, sin importar qué tan bueno sea su producto, en última instancia sufrirán por la mala opinión pública. Las empresas comprometidas con mejorar el mundo a menudo prosperan, a veces incluso basándose únicamente en eso.

Una empresa no necesita resolver el hambre en el mundo para contribuir a un mundo mejor. Simplemente necesita comprometerse a ser impactante de una manera positiva y identificable. Las empresas pueden lograr esto apoyando causas locales, contratando o subcontratando localmente, siendo ambientalmente responsables, practicando la diversidad y la inclusión, y demostrando un corazón detrás del velo corporativo.

Generar confianza

En una encuesta realizada por Forbes.com, dos tercios de los empleados que respondieron dijeron que no informaron los problemas en el lugar de trabajo a recursos humanos porque no creían que el problema se solucionaría, mientras que el 49 por ciento no informó los problemas por temor a represalias. . Obviamente, esto conduce a una alta rotación de empleados, dificultades a largo plazo en capacitación y productividad, y erosión de los resultados finales.

A lo largo de la vida útil de la mayoría de las empresas, hay picos significativos de prosperidad y valles de desafíos. Una empresa que abarca ambos períodos, interna y externamente, con el mismo nivel de integridad y claridad, comparte su éxito financiero con sus empleados y reconoce sus errores es una empresa que tendrá empleados más felices, una recepción pública más cálida y más tiempo. empleados a largo plazo que confiarán en la empresa para tomar las decisiones que los ayudarán a prosperar.

