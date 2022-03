Construir nueva riqueza eludiendo el dinero viejo

Independientemente de la política, el presidente o el progreso, la brecha de riqueza continúa aumentando al mismo ritmo. Y de ninguna manera estoy señalando con el dedo a empresarios o políticos individuales. Aunque muchos de ellos tienen algo que ver con esto, la máquina se sostiene sola. Es parte de cómo está construido. Debido al imperativo de crecimiento de la inflación, el interés y la deuda, las personas ambiciosas no tienen más remedio que matar o morir.

Vivimos en un modelo económico basado en la escasez. No hay forma de eludir eso jugando con las mismas reglas que se crearon para hacer cumplir el sistema. Al jugar, te estás perpetuando y no hay nada que puedas hacer al respecto.

Lo que hemos visto es salarios estancados y más horas de trabajo. La productividad ha aumentado debido a los empleados altamente calificados y la automatización. Los salarios están bajando debido a la inflación y al aumento del costo de vida. Lo que esto significa es que el trabajador promedio no disfruta de los beneficios del crecimiento de nuestras economías a nivel mundial.

A medida que avanzamos hacia el futuro, cada vez hay menos incentivos para participar en esta batalla perdida. La economía basada en la escasez es un juego de suma cero. Ninguna cantidad de ajetreo y trabajo duro dará como resultado una distribución justa de los recursos. Entre diez candidatos igualmente calificados para un trabajo, solo uno puede ganar. Eso no significa que los otros nueve no trabajaron lo suficientemente duro.

Entonces, ¿cómo hacemos nuestras propias reglas? Comienza por hacer nuestro propio dinero. Actualmente, la moneda fiduciaria es la herramienta que la humanidad está utilizando para facilitar las transacciones. Sin fiat (dólares, euros, etc.), no hay un método de intercambio acordado y el comercio se desmorona. Mientras los bancos centrales controlen el fiat, controlarán nuestras vidas.

La cadena de bloques nos permite hacer nuestro propio dinero, por así decirlo. Nuestro propio método de intercambio. Las criptomonedas y las NFT son el resultado de esta tecnología. Moneda y activos que nadie controla, pero que aún así se controlan de forma segura. Este control proviene de algoritmos criptográficos y funciones automatizadas que no pueden (fácilmente) ser pirateadas. Las reglas están integradas en el sistema y todos deben seguirlas.

El mundo de las criptomonedas es muy extraño y nuevo para muchos. Pero está creciendo rápidamente y los participantes en el sistema son recompensados por ese crecimiento. Tenemos un dicho en criptografía: WAGMI, o todos lo lograremos.

Para obtener más información sobre las finanzas en relación con las criptomonedas, sugiero enfáticamente el Pomp Podcast con Anthony Pompliano para obtener contenido divertido pero educativo. Comience con los episodios en el medio. También recomiendo Beyond Bitcoin: Decentralized Finance and the End of Banks de Simon Dingle y Steven Boykey Sidley, una inmersión más profunda para aquellos que tengan paciencia para ello.

Es hora de crear nuestra propia riqueza y construir un nuevo orden mundial basado en los principios de la abundancia. A continuación se presentan algunos proyectos que intentan reconstruir la sociedad desde cero y brindarán oportunidades para que los empresarios se vuelvan económicamente independientes.

Un nuevo banco global

Muchos de los que leen esto pueden ser nuevos en criptografía. Si es así, lo primero que le diría si lo conociera sería que sacara su dinero de su banco y lo pusiera en una cuenta criptográfica. Los bancos toman su dinero y lo invierten para su propio beneficio. Mientras su dinero se queda allí, se quema lentamente debido a la inflación. No obtienes ninguno de los beneficios de esas inversiones que hace el banco. De hecho, los bancos a menudo le cobran por traerles el dinero que tanto le costó ganar en lugar de recompensarlo por el dinero gratis que les está dando.

La criptomoneda pone el poder del banco en manos del inversor. Cuando se usan correctamente, los poseedores de criptomonedas pueden apostar sus tokens y recibir una parte del valor creado por ese conjunto de monedas.

Puede pensar que las criptomonedas son volátiles y que sería difícil confiar en ellas, pero hay monedas llamadas monedas estables como USDC y USDT que igualan el valor del dólar estadounidense. Una moneda equivale a un dólar. Coinbase es ideal para principiantes y Crypto.com tiene tarifas más bajas para usuarios un poco más experimentados. Si no quiere correr ningún riesgo, simplemente puede usar monedas estables y aun así recibir una recompensa por su participación.

Una nueva nación global

Sapien está sentando las bases para crear la primera nación digital global. Un país libre y sin fronteras que pronto otorgará muchos beneficios a quienes posean el pasaporte NFT que admite la entrada. Los usuarios tendrán la posibilidad de crear sus propias criptomonedas. Esto les permitirá a ellos y a otros invertir en sus comunidades para apoyar iniciativas poderosas como el ingreso básico universal, el crowdfunding y la ayuda mutua. Incluso iniciar un negocio.

Cualquier cosa es posible con un sistema claro y confiable para trabajar. Así es como comenzamos a eludir el poder del dinero antiguo en lugar de intentar combatirlo en vano. Podemos crear nuestros propios sistemas. Sistemas que nos premian por participar y que no pueden ser controlados por individuos. Construye tu propia ciudad virtual y haz lo que quieras dentro de ella. Has tus propias reglas. Sus ingresos estarán protegidos por bóvedas digitales y se conectarán a la economía global de Sapien.

Pronto, este proyecto tendrá una nueva plataforma de redes sociales impulsada por personas, no por IA, e incluso lanzará el periódico mundial. Este es el primer paso hacia una sola nación de humanos. Mejor aún, es un paso hacia la autosuficiencia y la independencia.

Una nueva economía mundial

Como dije en mi artículo anterior, el comercio electrónico se está convirtiendo rápidamente en un monopolio, y también mencioné a Splyt como una posible solución a esto. Poner el comercio electrónico en la cadena de bloques descentraliza la toma de decisiones y promueve la transparencia, creando un mercado verdaderamente libre que no está controlado por intereses privados. La tecnología Blockchain se encarga de hacer cumplir las normas y reglamentos. Sin intermediarios, todos son libres de unirse y realizar transacciones sin pagar tarifas altas.

Sin entrar en detalles, las NFT se utilizan en lugar de las listas de productos. Eso significa que cada listado es su propio dato soberano que se puede mover de un lugar a otro dentro de la plataforma. Si usted es un vendedor afiliado de cualquier tipo, sabe lo difícil que puede ser registrarse con marcas y cobrar el pago correctamente. Pero si vende uno de los NFT que figuran en la plataforma, puede cobrar la comisión sin siquiera un minuto de negociación.

Esto permitirá a los afiliados seleccionar a mano NFT (que representan productos de la vida real) para llenar su tienda en línea y vender a su audiencia sin necesidad de inventario, papeleo o... nada. Dirige un negocio sin gastos generales ni dolores de cabeza. El proyecto se integrará con Shopify cuando se lance.

Una nueva economía creadora

Existen muchas nuevas plataformas de lanzamiento de proyectos de criptomonedas, pero la mayoría de ellas son muy generales. Te permiten crear una moneda e introducirla en el mercado. Ese modelo se está sobresaturando rápidamente. Hay cientos de monedas nuevas. Si es un creador y desea desarrollar su comunidad en un ecosistema especialmente diseñado, hay algunas plataformas de lanzamiento interesantes para usted.

TokenSociety es una plataforma de lanzamiento de proyectos NFT y metaverso que incuba, desarrolla y financia la puesta en marcha de los proyectos en la plataforma. Los cineastas pueden crear NFT llamados Snippetz, que son clips cortos de un programa de televisión. Al vender los Snippetz, el cineasta y su equipo pueden financiar un proyecto sin la ayuda ni los obstáculos de los inversores y los estudios de producción. Si es un creador de contenido, es posible que desee encontrar una opción como esta para liberarse de los patrones tradicionales de recaudación de fondos y encontrar su propio camino.

Uno de los puntos fuertes de una plataforma centralizada es decidir quién puede usarla. A medida que nuestras comunidades en línea se hacen más y más grandes, ese poder de toma de decisiones se convierte en una gran responsabilidad. Incluso puede convertirse en censura. Cuando OnlyFans censuró a los usuarios que ayudaron a crearlo, fue una injusticia. Afortunadamente, Splash creó un mercado descentralizado para NFT con temas de contenido para adultos para que esos creadores de contenido puedan tomar el control de sus finanzas y poseer sus propios datos.

Finalmente, un proyecto interesante e inevitable que pronto se lanzará es Starseed DAO, que puede considerarse una etiqueta de talento del metaverso. Esta plataforma ayudará a los músicos a transferirse al metaverso creando su propia estrella pop del metaverso como NFT. Este alter-ego digital estará representado por un avatar diseñado por el artista y su equipo. Al crear un DAO en torno a estas personas, los fanáticos pueden participar y contribuir, devolviendo poder a la comunidad. La primera estrella del pop nativa del metaverso se llama CCisDreaming y será un ejemplo para los que vendrán.

Si eres un creador que encaja en uno de estos cuadros seleccionados, es posible que hayas encontrado una nueva forma de comenzar tu carrera. Y, sin depender de los monolitos ultra ricos que seleccionan y eligen a quién quieren elevar y a quién quieren ignorar.

Un nuevo mundo espera

Con suerte, esta descripción general brindará a los nuevos en criptografía una imagen más clara de lo que esta nueva industria tiene para ofrecer. La criptomoneda no es solo dinero mágico de Internet. Cada moneda representa un proyecto con algo que ofrecer. El ecosistema en sí representa un emocionante universo paralelo a nuestra sociedad que no está bajo el control de los ricos y poderosos. Si puede encontrar su lugar aquí, será uno de los primeros en participar en la fiebre del oro digital.

