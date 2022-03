3 cosas que debes saber cuando haces marketing en Youtube

Aprovechar YouTube significa poder conocer y comprender a los usuarios de la plataforma, qué métricas rastrear y sobre qué crear contenido en primer lugar. Cuando tenga estas piezas del rompecabezas, su canal se convertirá en una extensión natural de sus esfuerzos de generación de prospectos.

Aquí hay tres cosas a tener en cuenta al comercializar en Youtube:

1. Obedece las leyes del SEO de YouTube

SEO (optimización de motores de búsqueda) es un término elegante para hacer que su contenido sea visible en los motores de búsqueda, de modo que cuando las personas buscan un término, su contenido aparece en los resultados de búsqueda. En otras palabras, si está buscando "cómo iniciar un podcast con un iPhone", entonces su contenido debe optimizarse con palabras clave, etiquetas y un título que respalde esa frase de búsqueda.

Otro punto a recordar es que no debes crear contenido que la gente no esté buscando. Si intentas responder una pregunta que la gente no tiene o resolver un problema que no existe, tus videos no llegarán a ninguna parte y la gente no encontrará tu negocio o tu contenido.

2. Saber qué métricas medir

Como cualquier plataforma, hay muchas métricas que podría usar para medir el éxito de su canal y su capacidad para generar clientes potenciales e ingresos. La mayoría de las veces, las personas observan el número de suscriptores y la cantidad de vistas para medir el éxito, pero eso no es lo que a YouTube le encanta ver. YouTube, como cualquier otra plataforma, quiere mantener a los espectadores en la plataforma el mayor tiempo posible, por lo que prestará atención a las métricas que respalden ese objetivo. Con ese fin, a lo que desea prestar más atención es a la duración promedio de la vista y la tasa de clics.

La duración promedio de la vista es una buena indicación de cuánto tiempo pasan sus espectadores viendo su contenido. Cuando eso es alto, YouTube reconoce que su contenido es bueno para la plataforma y es probable que lo publique más en su plataforma. La tasa de clics es una medida del porcentaje de espectadores que hacen clic en su vista después de que se les ha presentado (como en la página de inicio o como un video sugerido). Esta es una señal importante para determinar que su contenido es relevante para los espectadores y es más probable que los mantenga en la plataforma y regresen por más.

3. Responde preguntas específicas

La gente viene a YouTube para entretenerse y aprender. YouTube es, después de todo, un motor de búsqueda. Su video debe ser capaz de proporcionar la información que necesitan. A cambio, estás impulsando la autoridad de tu negocio y tu canal a los ojos del espectador. Entonces es más probable que te conozcan a ti y a tu negocio.

Cuando responde preguntas específicas con sus videos de YouTube, puede ser tan específico como "Cómo cambiar el color de un elemento de menú en Elementor" (lo sé porque busqué en Google esa misma cosa esta tarde). Si no está seguro de dónde Para comenzar, comience enumerando las 25 preguntas más frecuentes en su nicho o línea de trabajo. No se preocupe si parecen demasiado básicos porque la gente está buscando las respuestas a estas preguntas.

Cuantos más videos haga, mayor será su audiencia eventualmente. Luego, podrá adaptar su contenido a sus preguntas. Pero todo comienza respondiendo preguntas específicas.

