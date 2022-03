5 maneras en que puede volverse más estable financieramente

La capacidad de los estadounidenses para administrar sus finanzas se ha vuelto cada vez más difícil. Sin educación financiera, parece que no se vislumbra el fin de la falta de buenos hábitos financieros. Las compras en línea y el cambio hacia una sociedad sin efectivo están haciendo que sea muy fácil endeudarse demasiado.

Los consumidores que tienen educación financiera deberían poder navegar a través de estos tiempos extraños y ahorrar con éxito para su jubilación. El Informe de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de EE. UU. sobre el bienestar económico de los hogares de EE. UU. en 2019 establece que muchos estadounidenses no están preparados para la jubilación. Una cuarta parte de los no jubilados encuestados dijeron que no tenían ahorros para la jubilación y menos de cuatro de cada diez personas que aún no se han jubilado creen que sus fondos de jubilación durarán lo que dure su jubilación. Los estudios muestran que los estadounidenses que mantienen sus fondos de jubilación tienen poca fe en su capacidad para tomar las decisiones financieras correctas necesarias para lograr un fondo de jubilación exitoso.

La solución es simple, pero requiere mucho tiempo.

Con todo lo que sucede en el mundo, nuestras vidas financieras se están volviendo mucho más difíciles. Con el auge de las NFT, las criptomonedas y el comercio de acciones fraccionarias, cada vez es más difícil saber cómo navegar por esta matriz financiera. Los estadounidenses que no están seguros de su futuro financiero deberían comenzar a leer libros sobre finanzas e incluso inscribirse en cursos en línea para informarse mejor sobre qué movimientos financieros hacer. Encontrar un buen administrador financiero o agente de seguros con licencia también es una decisión muy inteligente. A veces en la vida, tienes que dar un paso atrás y reevaluar tu situación para que puedas tomar mejores decisiones sobre tu futuro.

5 maneras en las que puedes ser más alfabetizado financieramente

Ser alfabetizado financieramente significa tener el conocimiento y la confianza para administrar, ahorrar e invertir dinero de manera eficiente y efectiva para usted y su familia. Esto puede incluir todo, desde salir de deudas, presupuestos, seguros, inversiones, bienes raíces , universidad y planificación de la jubilación. Afortunadamente, nunca es demasiado tarde para aumentar su educación financiera, y hay varias maneras de hacerlo sin gastar cientos de dólares en cursos o seminarios. Si sigue estos cinco consejos, estará bien encaminado hacia la educación financiera.

1. Presupuesto

Desarrollar un presupuesto es un paso crucial para la educación financiera. Puede ayudarlo a encontrar agujeros en sus gastos e identificar áreas en las que está gastando de más. Hacer un presupuesto no solo lo ayuda a ver a dónde va su dinero, sino que también lo mantiene encaminado hacia el ahorro de dinero. Comience por realizar un seguimiento de todos sus gastos, lo que mostrará si hay lugares donde puede recortar y reducir los costos.

2. Invierte

Históricamente, el mercado de valores ha arrojado un promedio de 8% cada año y es una excelente manera para que las personas con conocimientos financieros hagan crecer su dinero con el tiempo. Si no está familiarizado con la inversión, podría valer la pena hablar con un asesor financiero que pueda explicarle cómo funciona, ayudarlo a seleccionar una cartera adecuada para sus objetivos y que coincida con su nivel de tolerancia al riesgo.

3. Infórmate

Este término se usa indistintamente con alfabetización financiera cuando se trata de lograr sus objetivos financieros a largo plazo. Significa saber cómo está ahorrando e invirtiendo, qué está gastando y por qué está ahorrando. Después de todo, tener conocimientos financieros es un primer paso importante para obtener riqueza. Comience por informarse sobre temas como la elaboración de presupuestos y la planificación para la universidad o la jubilación.

4. Aprende de los errores

¿Tiene antecedentes de mal manejo de sus finanzas? Si es así, no estás solo; muchas personas experimentan problemas financieros en algún momento de sus vidas. Nunca es demasiado tarde para tomar el control de su dinero, pero tener conocimientos financieros significa tener una comprensión realista de a dónde va su dinero y saber cómo cambiar las cosas si no funcionan para usted.

5. Guardar

La educación financiera es imprescindible para cualquier persona que desee dar sentido a su dinero, y todos necesitamos un poco de ayuda de vez en cuando. Si se siente confundido acerca de su situación financiera, sepa que no está solo. Todos sentimos que nuestro dinero se perdió en la traducción en algún momento, pero no se preocupe: hay muchos recursos en línea que pueden ayudar.

