La 'palabra E': por qué le tienes miedo y por qué deberías adoptarla en su lugar

¿Cómo una habilidad blanda hace que algunas personas se sientan tan incómodas que la descarten? ¿Qué podría ser perturbador en algo blando y blando? Como un malvavisco, un pudín o el Blob, las cosas blandas y blandas tienen poca forma o definición. Son difíciles de controlar, lo que es incongruente con las personas que necesitan líneas y bordes firmes. Como puede atestiguar cualquiera que haya intentado clavar Jell-O en una pared, no es fácil trabajar con él. Por lo tanto, descartamos la habilidad blanda como sin importancia e innecesaria, hasta que la necesitamos tanto como ahora.

La empatía es esa habilidad blanda a menudo descartada que actualmente disfruta de un renacimiento de proporciones heroicas. Pero el hecho de que los líderes se den cuenta de que necesitan desarrollar algunas habilidades de empatía no significa que se hayan borrado las dudas sobre su utilidad. La información errónea es difícil de disipar, pero intentémoslo con algunos conceptos básicos de empatía que aportarán definición a esta habilidad aparentemente blanda. Llamémoslo Empatía 101.

1. Empatía es una configuración predeterminada de fábrica

El ser humano nace con empatía. Así es como salimos de la caja, junto con nuestros muchos otros sentidos. Se ha demostrado en estudios realizados por psicólogos del desarrollo que exploraron las reacciones empáticas en los bebés. También por neurocientíficos como Helen Reiss y Jamil Zaki , que han podido identificar las partes del cerebro que se encienden cuando estamos siendo empáticos. La empatía no es una habilidad para aprender como nadar. La empatía es un sentido que se debe volver a despertar atrayendo la atención hacia ella y aprendiendo a usarla.

2. Dos tipos de empatía equivalen al doble de confusión

¿Ha notado que la empatía a menudo se describe como ver el mundo a través de los ojos de otra persona, así como sentir los sentimientos de los demás? Una es una declaración cognitiva, mientras que la otra se basa en la emoción. Sin embargo, ambas son definiciones precisas de empatía. Descubrí que esto causa confusión entre las personas a medida que gravitan hacia una definición u otra. A menudo, es el emocional el que hace que las personas se sientan más incómodas porque las emociones pueden ser complicadas y difíciles de entender. Creo que la empatía cognitiva es la que todos podrían mejorar. La empatía cognitiva es el lubricante que mantiene los engranajes de la sociedad moviéndose silenciosa y suavemente. Se trata de cómo vemos al otro, ya sean sus vecinos, compañeros de trabajo, proveedores o clientes. Comprender activamente el punto de vista de estas personas mejorará sus habilidades de comunicación, colaboración, persuasión, pensamiento crítico, confianza y toma de decisiones. Todo lo cual contribuirá a su capacidad para liderar y administrar a otros.

3. No tienes que renunciar a tus propios valores para tener empatía

Tener empatía significa hacer espacio en tu cabeza o en tu corazón y entender que hay otra forma de ver una situación. O que los sentimientos de otra persona son tan válidos como los tuyos. Un ejemplo que uso a menudo es sobre los sabores favoritos de helado. Me encanta el helado de chocolate, pero a otras personas les encanta el de vainilla. ¿Están equivocados? No, tienen derecho a su opinión. ¿Tengo que amar de repente el helado de vainilla? Absolutamente no. Pero puedo dejar espacio en mi cabeza para reconocer que hay otras formas de ver las cosas y que las personas tienen diferentes preferencias por los sabores de los helados. Si es así, entonces tal vez pueda tener una conversación racional para descubrir qué les atrae tanto del helado de vainilla. Puedo usar esa información para tomar diferentes decisiones. Tal vez usaré esa comprensión para informar mi próxima innovación de productos alimenticios. O informará mi decisión de asegurarme de que nuestra próxima fiesta de sundae de helado de la compañía tenga más sabores disponibles que solo chocolate.

4. La empatía consiste en ver a los demás como iguales

Otra área de confusión es entre simpatía y empatía. Hay una diferencia entre los dos y es importante saber cuándo y cómo usar cada uno. Hay un gran video animado con Brené Brown donde habla sobre esta distinción. También me gusta cómo otros lo describen como la diferencia entre la palabra de tres letras, para, y la palabra de cuatro letras, con. La simpatía es sentir por alguien, lo que puede crear una dinámica de poder. La empatía es sentir con alguien, lo que te pone en pie de igualdad con ellos. La simpatía tiene su lugar en la sociedad, pero los dos son muy diferentes y, a menudo, se confunden y se usan mal.

5. Estamos en una crisis de empatía

Aunque nacemos con la capacidad innata de tener empatía, estamos en medio de un grave déficit de empatía. Un estudio de la Universidad de Michigan de 2010 encontró que a partir de 2001, los estudiantes universitarios tenían una disminución del 40 por ciento en la empatía en comparación con sus compañeros en décadas anteriores. Ese número no ha mejorado.

Ignite 360 encuestó a casi 1000 adultos estadounidenses mayores de 18 años en marzo de 2021 y nuevamente en enero de 2022 sobre la empatía en las relaciones. En ambas encuestas, el 31 por ciento de las personas no pudieron estar de acuerdo en que podían ver fácilmente el punto de vista de los demás. Eso significa que aproximadamente 1/3 de las personas con las que te encuentras a diario no pueden llegar a donde vienes. Eso es preocupante y confirma que el colapso de las interacciones sociales no es solo un producto de la imaginación de las redes sociales. Es real.

La empatía es un elemento crítico en muchas de las habilidades que necesita para comprometerse y participar en la vida. La comunicación, la persuasión, la toma de decisiones, la ideación, la colaboración, la confianza, el perdón y la compasión se basan en la empatía. Si quiere ser un buen líder, gerente, miembro del equipo, colaborador individual, cliente, proveedor, vendedor, socio, cónyuge, padre, amigo o vecino, necesita que sus habilidades de empatía sean agudas.

Pongámonos en la mejor forma de empatía

Los músculos de la empatía en los EE. UU. y en todo el mundo se han debilitado. Necesitamos reafirmar esta habilidad flácida de gelatina para que podamos construir las organizaciones, comunidades, vecindarios y familias a las que queremos pertenecer.

En mi próxima columna, compartiré detalles sobre los cinco pasos para la empatía, que son los que debe seguir en el momento del compromiso para llegar a un lugar de empatía.

