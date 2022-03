Desde espacios de diseño innovadores (piense en escaparates exclusivos para autoservicio y ubicaciones especiales que atienden a universidades y bases militares) hasta una poderosa presencia en las redes sociales y un menú siempre cambiante pero tradicional que ha mantenido y reclutado clientes durante más de cinco décadas, está claro que Wendy's sabe lo que hace.

Según el último informe de ganancias de la compañía, Wendy's reportó ingresos de $470.3 millones en el tercer trimestre de 2021, un 4% más año tras año.

Y a medida que la marca fija su mirada en el crecimiento, elige centrarse en lo que realmente impulsa e impulsa los negocios y crea una comunidad: sus franquiciados.

"Hemos tenido muchos cambios y evolución en nuestro sistema de franquicias durante los últimos cinco o siete años, hemos realizado un gran esfuerzo en torno a lo que llamamos optimización del sistema", Abigail Pringle, presidenta internacional y directora de desarrollo de Wendy's. dice Emprendedor en exclusiva. “Somos una marca de 52 años, por lo que hemos tenido personas que han estado en el sistema durante mucho tiempo y hemos pasado por una gran cantidad de planificación de sucesión. Tenemos franquicias de próxima generación que ingresan al sistema, pero también hemos estado reclutando activamente nuevas franquicias. Y ahora estamos acelerando eso”.

La friolera de 95% de los restaurantes de Wendy's son franquicias, y ahora la compañía está tomando medidas para aumentar tanto la accesibilidad como la diversidad entre los franquiciados a través de su nueva iniciativa denominada Own Your Opportunity, que tiene como objetivo aumentar específicamente la propiedad de Wendy's entre mujeres y personas de color.

“Realmente queremos aumentar la diversidad de nuestros franquiciados. Y lo que es más importante, tenemos un enfoque muy intencional en atraer a más mujeres y personas de color y definitivamente no son la mayoría de nuestro perfil”, dice Pringle. “Y lo hemos ido aumentando en los últimos años. Pero creemos que debemos acelerar aún más”.

Pringle explica que los franquiciados estándar de Wendy's son personas que están "bien capitalizadas" con una fuerte "mentalidad de crecimiento" pero, lo que es más importante, tienen el perfil de liderazgo que se ajusta al MO de Wendy's: invertir en las personas a las que sirven (a través de la creación de carreras duraderas). con desarrollo de capacitación, fomentando una cultura de trabajo fuerte y emocionante) y representando a las comunidades a las que sirven sus restaurantes.

Aunque Wendy's no ha evaluado específicamente su perfil de franquicia hasta la fecha (la compañía comenzó a hacerlo el año pasado), Pringle explica que se alienta a los franquiciados a identificarse a sí mismos, aunque no es un requisito, explicando que las mujeres son "definitivamente más de la excepción, no es la regla” cuando se trata del franquiciado estándar y que están “en el lado de la minoría”.

Con la iniciativa Own Your Opportunity , la empresa está tomando medidas específicas para cambiar eso.

“Una de las grandes cosas que vimos que era un obstáculo fue cómo encontramos grandes mujeres empresarias y cómo acortamos la brecha en términos de lograr que accedan al capital”, nos dice Pringle, explicando que la cadena se asoció el año pasado con First Women's Bank, el primer banco fundado, propiedad y financiado por mujeres con sede en Chicago. “Somos un socio de misión de ese banco y nos están ayudando a encontrar grandes mujeres empresarias, están ayudando a financiar algunos de estos nuevos acuerdos de franquicia”.

Pringle dice que la compañía también ha redoblado sus esfuerzos para hablar con las mujeres franquiciadas existentes a través de grupos de enfoque y eventos de redes en un esfuerzo por conectar a las franquiciadas de diferentes comunidades entre sí y ayudar a encontrar una manera de atraer a nuevas empresarias que estarían interesadas en la canalización del franquiciado.

Wendy's también ha cambiado sus requisitos financieros para los franquiciados interesados en un intento de hacer que las oportunidades sean más accesibles para aquellos en comunidades subrepresentadas.

“Nos dimos cuenta de que no éramos muy competitivos y realmente era un listón muy alto poder entrar al sistema”, admite Pringle. "Podemos ser financieramente inteligentes y también ser más competitivos, por lo que cambiamos nuestros requisitos financieros".

Esto incluye cambiar los puntos de referencia para el valor neto y la liquidez de los aspirantes a franquiciados, al mismo tiempo que se hace un esfuerzo por aumentar el esfuerzo de capital para aquellos interesados mediante la creación de asociaciones financieras con importantes socios prestamistas como City National Bank, Huntington National Bank y Wintrust Franchise Finance.

“Realmente se están asociando con nosotros para hacer que el acceso al capital sea mucho más accesible para los candidatos que desean construir un restaurante y luego construir dos y luego construir tres con el tiempo. Y ese es un desbloqueo realmente grande, creo que cambiará nuestra capacidad para reclutar a más personas”, dice Pringle.

Wendy's también ha lanzado un fondo de desarrollo Build-to-Suit que se encargará de la mayor parte del trabajo pesado de los franquiciados que esperan comenzar con la empresa.

“Estamos poniendo nuestro propio dinero en esta ecuación”, nos dice Pringle. “De hecho, tenemos un programa llave en mano en el que encontramos el sitio, construimos la ubicación y entregamos las llaves a un nuevo franquiciado. Ellos tienen parte de los requisitos financieros, pero también estamos invirtiendo nuestro capital para crear una oportunidad a través de la construcción de los restaurantes. Realmente cambia el juego, creo, poder decir: 'Dios, no tengo experiencia en desarrollo o no estoy seguro de cómo comprar bienes raíces'. Hemos hecho todo eso por ellos y nos involucramos y nos asociamos con ellos en ese tipo de programa”.

La variación en los diferentes tipos de diseño de restaurantes de Wendy's permite opciones y oportunidades masivas (y aparentemente infinitas) para aquellos que buscan abrir su propia franquicia.

Aunque los restaurantes estándar de Wendy's son más comunes en los EE. UU. (que es el mercado más grande de la compañía), no son la única opción de diseño de tienda para los franquiciados.

“El ADN, el diseño central y la experiencia son los mismos, pero la forma en que traemos [Wendy's] a la vida puede ser diferente en cada comunidad. Y creo que eso es parte de servir mejor a la comunidad en la que estamos”, dice Pringle. “Creo que la evolución del diseño ha cambiado las cosas. Y creo que abrirá la puerta”.

La evolución del diseño sin duda ayudó a la empresa a tener éxito durante la pandemia, donde muchos fallaron en medio del cierre de restaurantes debido a los protocolos pandémicos y los cierres tempranos.

Es este éxito e impulso dentro de la empresa lo que la coloca en la posición ideal para redoblar la apuesta por la expansión de los franquiciados y mirar hacia el futuro con un ritmo acelerado.

“Creo que la marca nunca ha sido más fuerte. Nuestra marca está en una posición realmente saludable. En los EE. UU. somos ahora la cadena de hamburguesas número dos, estamos aumentando el tráfico de participación de mercado y la participación en dólares; lo estamos haciendo en todas las demás partes del mundo”, dice Pringle. “Creemos que podemos hacer crecer la marca. Hay una gran oportunidad de poder servir mejor a los clientes en las comunidades. Queremos poder crecer”.

Wendy's subió casi un 6% año tras año hasta el lunes por la tarde.