Una banda de rock a la que puedes admirar para inspirarte en las relaciones públicas

En 2019, la banda de rock The Who lanzó un álbum titulado “Who”, 55 años después de su debut. Hicieron esto a pesar de que solo les quedaban dos miembros de su cuarteto original, Pete Townshend y Roger Daltrey ⁠, pero The Who siempre fue una colección de grandes personalidades que de alguna manera hicieron que funcionara.

The Who siempre aguantó los golpes, se adelantó a los tiempos en épocas musicales cambiantes y cambios culturales, nunca se preocupó de lo que pensaran los demás y lo dieron todo.

Hay mucho que estas leyendas del rock pueden enseñarle a alguien en cualquier profesión, pero ¿qué pueden aprender las firmas de relaciones públicas acerca de convertir a sus clientes en leyendas a partir de la carrera, los personajes y la música de The Who?

Mago de pinball

El baterista original de The Who, el difunto Keith Moon, solía jactarse de que era "el mejor baterista tipo Keith Moon del mundo". Es una broma graciosa, pero hay una lección aquí. El mejor baterista al estilo de Keith Moon fue todo lo que Moon necesitó ser. Una vez en su boleta de calificaciones, un profesor de arte lo llamó idiota y su profesor de música agregó que “tiene una gran habilidad pero debe protegerse contra la tendencia a presumir”. Para la mayoría, ese sería un buen consejo, pero Moon eligió la única profesión en la que la exhibición era parte de la descripción del trabajo. La grandilocuente percusión de Moon se volvió inseparable de la identidad de la banda, su destrucción de hoteles, explosivos tambores y naturaleza bromista.

Todos los que trabajan en un oficio que persiguieron tienen una razón por la que están allí. Para aquellos que se han encontrado en relaciones públicas , hay algo que traes a la mesa que nadie más puede. Encuentra eso y abrázalo. Hay algo que ves de una manera que nadie más ve; puede que ni siquiera sea de una manera de la que seas consciente.

Tal vez seas bueno con los clientes, tal vez seas creativo o un maestro de la escritura. Estos suenan como cosas que tienen amplios grupos de personas, pero todos sobresalen en cada una de esas áreas de una manera diferente. Sería como decir que Keith Moon fue un gran baterista. Claro, hay muchos de esos, pero él era el baterista tipo Keith Moon más grande del mundo, y eso es un poco más especial.

El motivo surge a lo largo de "Tommy" de 1969, donde el niño sordo, mudo y ciego central se convierte en un mago del pinball al sentir las vibraciones de la mesa mejor que nadie, sin la carga de otros sentidos.

"No tiene distracciones/No puede escuchar esos timbres y campanas/No ve luces parpadeando".

Encuentra lo que haces de manera diferente a los demás y úsalo como arma.

ponerse a tono

“La música es una forma en que las personas se sintonizan entre sí”, le dijo una vez a Pete Townshend el maestro sufí indio Hazrat Inayat Khan. Las palabras de Khan inspiraron la canción “Getting in Tune”, una canción de Who's Next escrita originalmente para el proyecto abortado Lifehouse de Townshend. El proyecto Lifehouse era tremendamente ambicioso (con una trama demasiado compleja para intentar explicarla), y se centraba en la idea de que las vibraciones musicales alcanzaban un punto tan puro como para reflejar las personalidades de la audiencia. El proyecto Lifehouse formaría un "acorde universal" para producir una experiencia trascendental donde todos estén conectados.El proyecto no fue completado, al menos por The Who (Townshend lanzaría un trabajo en solitario de Lifehouse), pero la idea del poder conectivo de la música impregnaba el trabajo de la banda.

En "Tommy", Townshend imaginó que la música del álbum transmitía las vibraciones que sentía el personaje, como si el oyente se convirtiera en el personaje principal.

Este tipo de conectividad a través del oficio, más profundo que lo obvio, se persigue en todos los medios de narración. Las marcas y las campañas de relaciones públicas deben ser distintas, diferentes y conectarse con las personas en la prensa, los medios y las redes sociales. La nueva era de los medios ha dado paso a un exceso de contenido. Para que la copia efectiva brille, debe estar "en sintonía" con sus clientes y sus clientes. Si puede encontrar armonía en su campaña de relaciones públicas, los clientes pueden sentarse, tomar nota y dejar de desplazarse.

Ser ambicioso y consistente.

Para Townshend y The Who, muchas pistas del proyecto abandonado se reutilizaron para "Who's Next", creando uno de sus álbumes más queridos lleno de himnos icónicos del rock como Baba O'Riley.

La ambición de Townshend lo llevó a estas obras clásicas, y se sintió decepcionado por desviar la ópera rock planeada, pero produjo un trabajo que mantuvo a la banda en el espíritu de la época cultural.

En el panorama tecnológico en constante cambio, los especialistas en marketing deben mostrar la misma ambición, consistencia y flexibilidad. Cada proyecto debe abordarse con la misma energía y vigor que el anterior. Incluso la ambición que finalmente falla puede producir buenas ideas. Y lo que los clientes quieren cambia constantemente, por lo que usted también debería hacerlo.

Townshend también reconcilió la ambición con la importancia de entregar un trabajo de calidad constante al principio de su carrera. Después de agregar "Pinball Wizard" a un disco de Tommy que se perfilaba como potencialmente oscuro, Townshend dijo: "Si no hubiera podido entregar a The Who una obra maestra de ópera que cambiaría la vida de las personas, con 'Pinball Wizard' les estaba dando algo casi tan bueno: un golpe."

Sea ambicioso y consistente. Siga los golpes, manténgase actualizado, piense en el futuro y juegue los golpes.

