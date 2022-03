8 señales del lenguaje corporal que conducen a mejores conexiones comerciales

Vanessa Van Edwards asiente hacia mí. Asiento de vuelta. ¿Por qué acabamos de hacer eso?

“Nuestras señales son contagiosas en el buen sentido”, dice ella. “Porque crean un ciclo de referencia”.

Van Edwards se vuelve loco con estas cosas. Ella es, en sus palabras, "una persona torpe en recuperación" que ha construido una carrera a partir del estudio del comportamiento humano. Ahora, a través de su empresa Science of People , enseña a los introvertidos y ambivertidos cómo conectarse con los demás y tener éxito. Su nuevo libro, Cues: Master the Secret Language of Charismatic Communication , examina las pequeñas señales que nos enviamos unos a otros y cómo, al saber cómo desencadenar y usar esas señales, las personas pueden tomar más control de sus vidas.

Lo que nos lleva de vuelta al ciclo de cue. Como resultado de un fenómeno llamado reflejo, los ciclos de señales ocurren cuando las personas imitan inconscientemente el comportamiento de los demás. Inclínese durante una conversación y la persona con la que está hablando se inclinará. Estírese y es probable que la persona haga lo mismo. Si sabe que esto sucederá, puede usarlo a su favor.

“Digamos que se está reuniendo con su equipo”, dice Van Edwards. “Quieres que todos se abran y se sientan realmente colaborativos. Así que haces las señales no verbales y las señales vocales de colaboración, y sí, hay señales que realmente ayudan a las personas a ser más colaborativas”. Incluyen mantener las manos abiertas, con las palmas hacia arriba, como gesto de bienvenida. Un triple asentimiento lento alienta a las personas a hablar más tiempo, pero tenga cuidado de no hacerlo demasiado rápido porque eso puede sugerir impaciencia. Y querrás mantener tu cuerpo abierto, en lugar de cruzar los brazos sobre el pecho, lo que puede hacerte parecer cerrado.

Su equipo reflejará estas señales, "lo que los hace más colaborativos internamente", dice Van Edwards. “Y luego te lo devuelven, lo que también te hace más colaborativo, y obtienes este hermoso ciclo de retroalimentación”.

Es natural pensar en el lenguaje corporal como algo a lo que las personas responden cuando están físicamente juntas, pero Van Edwards dice que en entornos de trabajo remoto, estas señales son aún más importantes. “En un mundo donde muchas de nuestras interacciones se sienten un poco fuera de control, un poco confusas, y saltamos a los videos y tratamos desesperadamente de cerrar la brecha porque no hay apretones de manos, estas señales pueden acelerar la conexión”.

A continuación, desglosamos ocho de las formas más fáciles de conectarse, ya sea en persona o en su próxima reunión virtual.

1. Inclínate para participar

La investigación ha encontrado que cuando te inclinas incluso unos centímetros hacia adelante , se activa una parte específica de tu cerebro que está orientada a la acción”, dice Van Edwards. ¿Por qué? Inclinarse suele ser un precursor de la acción: si queremos tocar algo o ver algo mejor, por ejemplo, nos inclinamos hacia ello. Entonces, si quieres mostrarle a alguien que estás comprometido, inclínate hacia adelante cuando hablen. “Esto les muestra, 'Respeto mucho lo que dices, estoy lista para actuar'”, dice ella. Del mismo modo, si se siente cansado o desconectado de su trabajo, inclínese físicamente hacia su computadora o libro. “Despertará tu cerebro”.

2. Paso atrás para actualizar

Cuando damos un paso atrás o nos alejamos de alguien, generalmente estamos indicando que no nos gusta algo o que no estamos siendo completamente honestos. Pero a veces hay una buena razón para poner un poco de distancia entre usted y su audiencia: cuando se siente a la deriva, retroceder físicamente puede ayudarlo a recuperar el control. Por ejemplo, si está hablando con un grupo y pierde el hilo de sus pensamientos, retroceda un paso. Si está inmerso en un proyecto y se siente abrumado, recuéstese en su silla. “ Los investigadores descubrieron que su cerebro en realidad puede obtener una distancia mental literal de él”, dice Van Edwards.

3. Deshazte de tus "gestos de comodidad"

Cuando las personas tienen conversaciones incómodas, tienden a inquietarse. Van Edwards llama a estos "gestos de comodidad": pequeños movimientos que hacemos, a menudo con las manos o la cara, para distraernos de la incomodidad de la situación.

Esto es problemático por algunas razones importantes. Múltiples estudios encuentran que los gestos de comodidad hacen que una persona parezca menos carismática. También desvían la atención de la audiencia del mensaje del orador y la dirigen hacia sus movimientos. Y quizás lo más importante, hacen que otras personas se sientan incómodas. Un estudio incluso encontró que cuando un orador se movía inquieto en el escenario, los niveles de estrés de los miembros de la audiencia aumentaban.

Entonces, ¿qué puedes hacer para parecer más tranquilo y autoritario?

Para detener tus gestos de comodidad , primero debes reconocer cuáles son. Estos son algunos de los más comunes: retorcerse las manos, balancearse, crujir los nudillos, frotarse los brazos, morder bolígrafos y rebotar.

No puedes detener todos los gestos de comodidad a la vez, dice Van Edwards. Es por eso que ella recomienda usar "tácticas de desplazamiento" , es decir, darle a nuestros cuerpos nerviosos algo más enfocado para hacer. Aquí hay seis para probar:

Sostén una pluma,

Deja de usar joyas o ropa que requiera ajustes

Lleva una taza de café o té.

Usar un clicker durante las presentaciones

Apoyarse en un podio

Quítate el pelo de la cara

4. Conéctese "físicamente" a través de video

¿Quiere tranquilizar a alguien cuando está en una videollamada o fomentar más conexiones entre los equipos? “Las primeras 10 palabras que salen de su boca en una reunión por video o llamada telefónica deben incluir algún tipo de palabra de compromiso”, dice Van Edwards. Podrías decir, por ejemplo, "¡Te estoy enviando un choca esos cinco virtualmente!"

¿Por qué funciona? Van Edwards no estaba segura de que así fuera, así que hizo una prueba.

Cuando tocamos a otras personas, nuestros cuerpos reaccionan físicamente produciendo las sustancias químicas oxitocina y dopamina, que a su vez nos ayudan a sentirnos más cómodos y conectados. Van Edwards se preguntó si nuestros cuerpos reaccionan de manera similar a la mera idea del contacto físico. Para averiguarlo, se asoció con el profesor de psicología de la Universidad de Graduados de Claremont, Paul J. Zak, en un experimento. Hicieron que los participantes usaran un dispositivo que monitoreaba los cambios fisiológicos en sus cuerpos y luego dividieron a los participantes en grupos: un grupo vio un video que mostraba a alguien saludando a las personas de manera positiva pero sin hacer referencia al contacto físico. El segundo grupo vio un video de alguien saludando a las personas con muchas referencias a tocar, diciendo cosas como: "Ojalá pudiera darte un beso en la mejilla desde donde estoy" o "Enviándote un choca esos cinco virtualmente".

Los resultados fueron notables. El grupo que vio los videos de "palabras táctiles" tuvo una respuesta fisiológica 100% más alta que el otro grupo que tuvo sus videos más neutrales.

5. Levanta las cejas para atraer

Levantamos las cejas para comunicar entusiasmo o curiosidad o simplemente para indicar que queremos participar, según muestran los estudios . Aunque a menudo hacemos esto inconscientemente, hay buenas maneras de hacerlo con intención. Para los introvertidos, levantar las cejas puede ser una forma fácil y útil de comenzar a participar. “Si estás hablando y te das cuenta de que no levantas mucho las cejas”, dice Van Edwards, “podría ser el turno de otra persona”.

6. Alarga tu cuello para mostrar competencia

Cuando estamos ansiosos o asustados, nos encogemos en nosotros mismos, con los hombros hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Eso significa una distancia muy corta entre el lóbulo de la oreja y el hombro. “Si quieres lucir más competente, todo lo que tienes que hacer es maximizar esa longitud”, dice Van Edwards. Nos permite ocupar más espacio, lo que nos ayuda a lucir sueltos y confiados. Para ayudar a lograrlo, Van Edwards sugiere usar sillas con reposabrazos: si conscientemente mantiene los brazos sobre los reposabrazos, se asegurará de que sus hombros permanezcan bajos.

7. Mira los labios de las personas

Cuando alguien aprieta los labios en una línea, a menudo se contiene o se retira. Eso es lo opuesto a la calidez y la confianza, por lo que es importante tener cuidado. “Cuando ves a alguien haciendo esto, es el momento perfecto para decir algo como, 'John, ¿me perdí de algo?' o 'Oye, Mary, ¿alguna pregunta?'”, dice Van Edwards. Si quieres ver el fruncido de labios en acción, dice, solo mira Shark Tank : Los tiburones a menudo fruncen los labios antes de decir que están fuera.

8. Nunca frunzas el ceño

Un ceño fruncido no solo muestra que estamos infelices o menos agradables, sino que en realidad nos hace sentir más emociones negativas, según han descubierto los investigadores . ( Consulte el estudio No. 6). Esto es cierto incluso si está frunciendo el ceño por razones no relacionadas, como si estuviera parado al sol sin anteojos de sol. Los mismos músculos faciales se activan cuando estás enojado o simplemente entrecerrando los ojos bajo el sol.

