3 trucos que usa el cofundador de Netflix para tomar decisiones difíciles con más facilidad

Todos toman decisiones. Pero los empresarios tienen un momento especialmente desafiante porque a menudo debemos tomar decisiones basadas en datos incompletos, no concluyentes y, a menudo, contradictorios.

En mi carrera de cuatro décadas como emprendedor, he aprendido algunas cosas sobre cómo tomar esas decisiones, incluida la más importante de todas: Simplemente toma una decisión . Puede sonar trillado, pero también es simplemente cierto. Cuando se siente tanto como si estuviera en juego, es fácil quedarse paralizado, incapaz de elegir qué dirección tomar. Pero incluso una decisión equivocada es mejor que ninguna decisión porque, al menos, al implementar una decisión equivocada, aprenderá un poco más sobre el problema que está tratando de resolver, lo que hará que sea más fácil saber qué camino tomar la próxima vez.

Por eso, cada vez que me veo obligado a tomar decisiones difíciles, me baso en algunos trucos que suelen facilitar el proceso.

Aquí hay tres de mis favoritos.

1 . Derriba el asta de la bandera.

En 1970, a raíz de los tiroteos en Kent State, un grupo de estudiantes marchó hacia su McDonald's local exigiendo que la bandera de la tienda se bajara a media asta. La tienda cumplió. Poco después, el entonces presidente de la empresa, Ray Kroc, se ofendió y exigió que el gerente volviera a levantar la bandera. Él hizo. Al ver eso, los estudiantes amenazaron con quemar el restaurante hasta los cimientos a menos que se bajara la bandera nuevamente. Con las cosas fuera de control, el gerente de la tienda llamó a Fred Turner, entonces presidente de McDonald's. Turner pensó por un momento y, según cuenta la historia, dijo: “Te diré lo que haces. El próximo camión de reparto que llegue, llévalo de vuelta al asta de la bandera y derríbalo”.

En lugar de obsesionarse con cuál de varios malos resultados es preferible, a veces vale la pena volcar su creatividad hacia cómo hacer que su problema desaparezca por completo.

La mayoría de las veces he usado este enfoque para resolver problemas de personal. Una vez, cuando Netflix tenía solo unos años, supe que uno de nuestros directores clave dejaba la empresa. Si bien lidiar con su pérdida fue manejable, decidir cuál de sus dos gerentes igualmente competentes debería tomar su lugar sería una decisión sin salida. Ambos tenían habilidades diferentes pero igualmente valiosas. Ambos eran ambiciosos y no ocultaron su deseo de acceder al puesto de director. Pero lo peor de todo, ambos dejaron en claro que no trabajarían para el otro. ¿Mi solución? Simplemente reorganicé la empresa de una manera que me permitiera promocionar a ambos.

Estoy seguro de que cada uno de ellos pensó que era la habilidad y la experiencia lo que los llevó a sus ascensos, pero lo que realmente estaba sucediendo era que yo derribara el asta de la bandera.

Y si eso no funciona...

2. Decide si tu decisión es una puerta de un solo sentido o una puerta de dos sentidos.

Según el fundador de Amazon, Jeff Bezos , hay dos tipos de decisiones: las decisiones de puerta de un solo sentido requieren pasar por una puerta que luego se cierra de golpe y se bloquea detrás de usted, y las decisiones de puerta de dos sentidos le permiten pasar, mirar alrededor y si no te gusta lo que ves, simplemente da un paso atrás.

Las decisiones que afectan los datos financieros de los clientes, la información personal confidencial y los registros de atención médica son puertas clásicas de un solo sentido. Con los costos de un error tan altos, es apropiado que se dedique una gran diligencia a la decisión de seguir adelante.

Pero incluso para los negocios más altamente regulados y de alto riesgo, la gran mayoría de las decisiones no tienen consecuencias a largo plazo. No hay necesidad de someter su precio, su conjunto de funciones, su marketing o su proceso de ventas al mismo grado de diligencia que aplica a su régimen de pruebas de drogas.

En Netflix, atravesamos miles de puertas de doble sentido. Aprendimos que el éxito estaba relacionado con la cantidad de cosas que podíamos probar y que la cantidad de cosas que podíamos intentar estaba relacionada con la rapidez, el bajo costo y la facilidad con que podíamos probarlas. Eso a su vez llevó a la creciente comprensión de que no necesitábamos hacer las cosas bien la primera vez.

A medida que tomamos más y más atajos e hicimos las cosas cada vez más rápido, nuestras pruebas se volvieron descuidadas; tuvimos errores tipográficos, enlaces defectuosos y colapsamos el sitio. Pero aprendimos que nada de eso hizo una diferencia porque sacar algo rápido, ¡ que podríamos arreglar más tarde! — era más importante que hacer un número mucho menor de experimentos de mayor calidad y sin errores.

Ciertamente, hay aspectos de su negocio que son riesgos existenciales, y debe hacerlo bien. Pero la habilidad no te impide cometer errores; la habilidad es aprender a reconocer el porcentaje muy pequeño de decisiones que realmente necesitan una consideración más profunda.

Sin desarrollar la capacidad de discernir la diferencia entre las decisiones de puerta de un solo sentido y de puerta de dos sentidos, su opción predeterminada será tratar cada decisión como una decisión de puerta de un solo sentido, lo que ralentizará en gran medida la tasa de innovación.

Y si preguntar si es una decisión de puerta de un solo sentido o de dos sentidos no hace las cosas más fáciles...

3. Aceptar que no hay una buena respuesta.

Todos queremos tomar “buenas” decisiones, pero he descubierto que muchos problemas simplemente no tienen soluciones perfectas. Su enfoque actual puede ser bueno para los clientes y bueno para los márgenes, pero malo para los empleados. Podría arreglar eso con un segundo enfoque que es bueno para los empleados y los clientes, pero ahora es malo para los márgenes. Un tercer enfoque podría ser bueno para los márgenes y los empleados, ¡pero ahora es malo para los clientes! Y alrededor va. Una de las cosas más importantes que puede hacer es reconocer cuándo se encuentra en un ciclo de toma de decisiones sin salida porque lo libera para romper el atasco con una solución imperfecta.

Finalmente, si está tratando de decidir cuál de estas técnicas de toma de decisiones usar, tenga en cuenta que debe encontrar las técnicas que funcionen para usted . Necesitas experimentar. Durante mi carrera, tuve que tomar decenas de miles de decisiones, así que tuve la oportunidad de probar docenas de enfoques diferentes y aprender por mí mismo cuáles funcionan mejor para mí.

¿Y si todavía estás atascado? Siempre está la Bola Mágica 8. Esa cosa nunca falla.