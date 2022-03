La mayoría de las cosas no importan: 3 formas de descubrir lo que realmente importa

En marketing, tratamos casi incesantemente de forzar la urgencia: el correo electrónico de última hora, la carrera de escasez, la oferta exclusiva. Estos son una parte central de la construcción de cualquier negocio, sin duda, pero cuando aplicamos el mismo concepto a otros aspectos de nuestra vida laboral, nos enfrentamos a una lista de tareas pendientes en constante aumento, pero sin resultados a la altura.

La verdad es: la mayoría de las cosas no importan. La mayor parte de lo que creemos que es tan importante o esencial en un momento dado o una temporada en realidad es muy reemplazable y/o tiene un impacto muy pequeño.

"Está bien, ¿cómo evito vivir reactivamente en nombre de la exploración o la experimentación?" podría ser su pregunta inmediata, o dicho de otra manera, ¿cómo evita subirse al tren de TikTok, el metaverso o blockchain porque un artículo lo dijo?

Aquí hay formas de detener lo que resta valor y distrae y concentrarse en lo que realmente funciona.

1. Practica el esencialismo

El experto en estrategia de liderazgo Greg McKeown, autor de Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less , entre otros trabajos, llama con frecuencia a los líderes empresariales al hacer preguntas como estas:

• ¿A menudo está ocupado pero no es productivo?

• ¿Sientes que tu tiempo está constantemente siendo secuestrado por las agendas de otras personas?

• ¿Se siente simultáneamente sobrecargado de trabajo y subutilizado?

Para casi todos los líderes empresariales que conozco, las respuestas afirmativas a estas son casi inevitables. Pero en lugar de simplemente aceptar esto como una parte ineludible de ser propietario de un negocio y empresario, McKeown echa la culpa a nuestra propia puerta. En resumen, dice que somos ruedas giratorias y que es culpa nuestra.

En lugar de implementar un nuevo método de gestión del tiempo, el esencialismo es la idea de hacer menos, pero hacerlo mejor. Es una búsqueda autodescrita y disciplinada que nos alienta a no reducir nuestras vidas y negocios a una lista corta, sino a uno singular. Y obtener una claridad absoluta sobre lo que más importa es cambiar el juego.

Cuando priorizas tu vida, se toman muchas decisiones macro por ti: el ruido se calma y, de repente, obtienes una inmensa claridad sobre lo que harás y lo que no harás, cómo gastarás y no gastarás tu tiempo. tiempo e ideas que tendrá y no considerará. Es liberador, y es probablemente la única forma de eliminar todos los "obligaciones" tiránicos que enfrentan los líderes empresariales. El esencialismo detiene el reloj a la fuerza, volviendo a poner al individuo a cargo, que es la única posición desde la cual se toman decisiones de calidad de todos modos.

2. No opere en una cámara de eco o vacío

Lo que no sabes puede lastimarte, así que predica eso para ti todo el tiempo. Cualquier líder conoce el peligro de vivir en una cámara de eco o en el vacío. En la primera, todos están de acuerdo contigo, nadie te dice que hay algo escrito en la pared cuando se trata de un proyecto u otro esfuerzo, por lo que las personas “inteligentes” de las que te has rodeado no te dicen lo que ven. llegar antes de que sea demasiado tarde, todo lo cual es malo y significa que gasta un esfuerzo inútil en cosas que no importan mucho. El segundo escenario es similar a sentarse junto a un consultor de McKinsey & Company en una cena. Las palabras que pronuncian y la forma en que las pronuncian no tienen sentido para el ser humano medio. Es facilidad de consultor y, para la mayoría de nosotros, es una tontería.

Este es el peligro de vivir rodeado de personas que son como tú y que trabajan en tu campo. Sin una exposición interdisciplinaria, sin una función de alejamiento de la vida y los negocios, se perderá demasiado de la imagen. Esto te deja impotente frente a las olas de cambio y, en última instancia, te lleva a la falsa creencia de que todo en tu mundo es de extrema importancia, urgente, de misión crítica... lo que sea. Y puede que no lo sea, pero necesitas perspectiva para ver eso.

3. Llamar a los esfuerzos de "agujero negro"

A menudo digo que no confío en los líderes que no han fallado. Si bien el fracaso se ha vuelto más ampliamente aceptable, vivirás tratando de retener el agua en un colador si no cultivas la capacidad de detectar errores del tipo "agujero negro", aquellos en los que has invertido y que están condenados al olvido. Son situaciones imposibles que no contribuyen en nada a sus objetivos en ningún mercado y con ningún producto.

Se necesita un nervio de acero para identificar honestamente estos esfuerzos infructuosos, especialmente si usted y su equipo tienen piel en el juego. Pero ya sea que se trate de un proyecto favorito o de una empresa enorme, cuanto antes aprenda a ver un fracaso seguro y lo abandone sabiamente, menos vivirá en modo de pánico. “Esto no tiene que funcionar” es mi mantra cuando empiezo algo nuevo, y es importante que reserve suficiente capital y ancho de banda emocional para comprometerse con esa frase. Si lo hace, puede tirar del tapón sin vaciar la piscina.

Los empresarios y líderes empresariales son personas de alto riesgo/alta recompensa. Vemos el horizonte y podemos visualizar todo tipo de nuestras propias inversiones y creaciones en él. Pero también debemos ser personas que operan con pleno control, lo que no significa ser un fanático de los detalles o un microgerente. Significa alinearse con un valor impulsor singular y luego resistir el hábito de reaccionar ante situaciones urgentes. Si adopta nuevos ritmos, perspectivas y tolerancia al fracaso, estará bien encaminado hacia operaciones más saludables y más tranquilidad.