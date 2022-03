Lo que los niños hacen bien sobre el espíritu empresarial que los adultos arruinan

Como cualquier padre, quiero enseñar a mis hijos a aprender, crecer y prosperar en un mundo de innumerables posibilidades. Paradójicamente, mi hijo de siete años y medio, Matthew, parece enseñarme estos conceptos también. Me recuerda lo que ya sé, pero lamentablemente lo he olvidado.

Gracias a Matthew, me doy cuenta de que los niños tienen una curiosidad natural y desinhibida junto con habilidades extraordinarias para resolver problemas. Mientras mi esposa, María, y yo hablamos sobre la crianza de los hijos, nos recordamos mutuamente que nuestro trabajo principal es simplemente no arruinar las cosas. Después de todo, la forma en que los niños aprenden y adoptan nuevas soluciones es increíble. Inicialmente en la vida, resuelven problemas de forma creativa y confían en su propio proceso de pensamiento sin miedo ni límites.

Intrepidez

He volado más de un millón de millas y cada vez que el avión tiene turbulencia, mi corazón da un vuelco. Sin embargo, cada vez que viajamos en avión, Matthew se emociona. ¿Qué es lo que más le gusta? La turbulencia. Admite que es una cosa que espera con ansias cuando vuela. Él nunca tiene miedo.

En nuestro último viaje, después de estudiar cuidadosamente la tarjeta de seguridad, preguntó: "¿Cómo nadaremos si el avión se queda sin gasolina?" Nunca se le ocurrió que la situación podría ser desesperada y tal vez no tendríamos salida.

Cuando reflexiono sobre la valentía de los niños, encuentro que las organizaciones actúan igualmente sin miedo ni límites autoimpuestos cuando se establecen por primera vez. Irónicamente, toda organización estancada alguna vez fue una startup y vivió de un vórtice de innovación intrépida infantil. A medida que la organización madura, de alguna manera la valentía se desvanece, los empleados y los líderes se vuelven menos comprometidos y las barreras que nunca se consideraron parecen surgir y convertirse en conflictos insuperables.

Tecnología

Matthew continúa iluminándome sobre cómo la tecnología dará forma a las vidas de las generaciones futuras. Si digo: "Matthew, dame dos minutos", él dirá: "Alexa, pon el temporizador en dos minutos". Él me hace responsable de las promesas que hago y utiliza la tecnología para permitir el proceso. Si realmente pensara en mis palabras, nunca le habría prometido que estaría disponible en 120 segundos si no fuera una promesa realista que pudiera cumplir.

En el trabajo, con todas las demandas competitivas que enfrentamos, es fácil crear sin querer barreras que no existen. Los niños, con sus interpretaciones literales y su enfoque láser en la resolución de problemas basados en las necesidades, nos recuerdan el simple poder de ser auténtico. Dominan el universo encontrando soluciones. Matthew me mencionó una vez que le gustaría hacer cupcakes para su medio cumpleaños. No quería hornear cupcakes en ese momento, así que le dije: "No estoy seguro de que tengamos los ingredientes". Matthew me llamó por mi evasividad y me preguntó: "Alexa, ¿cuáles son los ingredientes de las magdalenas?".

Pensando tontamente que podía burlar a mi hijo después de que confirmó que teníamos todos los ingredientes, le dije: "Necesitamos encontrar la mejor receta". Matthew, sabiendo que puede desafiarme y que no habrá repercusiones negativas por hacerlo, preguntó: "Alexa, abre WikiHow". Mi hijo no aceptó falsas barreras. Pasamos la tarde haciendo cupcakes porque teníamos los ingredientes y ahora teníamos posiblemente la mejor receta para hacerlo. Después de todo, no había barreras ni razones lógicas que inhibieran nuestra tarea.

Poniéndome en contacto con mi niño interior

Sigo recordándome que necesito estar en contacto con mi "niño interior" y llevar esa sabiduría conmigo cuando me enfrente a barreras falsas y comunicación precipitada. En verdad, nadie en ninguna organización debe inhibirse de hacer una pregunta sincera u ofrecer una solución plausible a los problemas potenciales. Si no se sienten seguros al hacerlo, es importante señalar "¿Por qué no?"

¿Dónde y cuándo perdemos nuestro sentido de asombro? ¿Cuándo comenzamos a tener miedo de nuestros padres o de nuestros colegas y líderes? No tengo ninguna duda de que si actuamos desde la autenticidad, con un enfoque en la creación y la búsqueda de soluciones, los resultados nos sorprenderán.

El acceso a la información está cambiando; ni nuestros hijos ni los empleados de la empresa necesitan depender de otros para difundir información de forma jerárquica. Esta democratización del conocimiento ha cambiado la dinámica de poder en todos los aspectos de nuestras vidas. Matthew no era lo suficientemente alto como para encender un interruptor de luz, sin embargo, podía indicarle a Alexa que encendiera las luces. No sabía leer ni escribir, pero podía acceder a los datos y actuar en consecuencia con una sabiduría sorprendente. La información es poder y ahora todo el mundo la tiene.

Los niños me recuerdan que hay aspectos del crecimiento que necesito recuperar. Creo que no debemos abandonar nuestro sentido del juego, en casa o en el trabajo. Es nuestro sentido del juego lo que nos abre a las posibilidades y nos permite crear. Mis hijos me impulsan a reconocer que no hay necesidad de someterse a la opresión internalizada de que estamos "mejor" si nos comportamos de cierta manera, cumpliendo con las expectativas de otra persona.

Lo mismo es cierto para las nuevas empresas a medida que se expanden. Cuando comienzan a tomarse a sí mismos demasiado en serio y dejan de hablar en un lenguaje sencillo, la sensación de posibilidad comienza a erosionarse. A medida que nos volvemos más en contacto con nuestros niños internos y somos conscientes de este riesgo, podemos influir en nuestras organizaciones para que se mantengan fluidas, se adapten e innoven. La opresión del pensamiento puede revertirse conscientemente.

Podemos incorporar un sistema de "re-aprendizaje" en nuestras organizaciones integrando un sentido de juego y asombro en todo lo que hacemos. ¿Quién no querría despertarse y ser parte de esa organización todos los días? Sé lo que hago.

