Cosas a considerar al debatir si debe renunciar a su trabajo

Acabo de renunciar a mi trabajo y me uní a los millones de estadounidenses que voluntariamente dejaron sus trabajos en 2021.

¿Es esta una evolución del equilibrio entre el trabajo y la vida en Estados Unidos? ¿Es esta una revolución del trabajo versus los empleadores y la gerencia? Para mí, la pregunta más profética es: ¿Cómo te aseguras de que tu próximo trabajo sea mejor que el actual? ¿Le dará lo que necesita tanto financieramente como en términos cualitativos?

Renunciar a tu trabajo no te convierte en un "renunciante"

Mi próximo empleador será mi duodécimo trabajo de tiempo completo desde que me gradué de la universidad. Esa lista incluye la fundación de tres empresas y dos períodos como consultor independiente. Puedes llamarme hipócrita, pero no me rindo.

Me gusta presumir que mi mayor logro además de mis hijos es terminar lo que empiezo. Empecé tres empresas y vendí las tres. He comenzado y completado más de 100 carreras de atletismo, ciclismo y triatlón. Si bien nunca gané una carrera, no me rendí, ni siquiera una vez.

Llamemos dejar de fumar lo que realmente es: darse por vencido. Para profundizar en el punto, no me doy por vencido. Sin embargo, cuando determino con certeza inquebrantable que ni la empresa ni yo podemos lograr los objetivos e hitos específicos establecidos, es hora de seguir adelante. Comienzo cada trabajo con una expectativa de lo que puedo lograr que aporte valor a la empresa. Esta es una ecuación de valor económico que se basa en lo que puedo hacer para generar ingresos y valor empresarial para mi empresa. Dado que mis roles principales han sido principalmente en ventas y desarrollo comercial, es fácil de definir. Luego, a cambio de entregar el desempeño establecido, ¿qué me devolverá mi empresa en términos de salario, compensación de incentivos y equidad? Los objetivos financieros tienen que alinearse. Ninguna de las partes debería recibir una devolución injusta.

Incluso si su trabajo y su carrera no están directamente relacionados con los ingresos de primera línea, siempre debe saber lo siguiente al ingresar a un nuevo trabajo:

¿Qué valor está creando para su empleador?

¿Cuál es el valor de sus deberes laborales para la empresa y en el mercado?

¿Tiene expectativas claras y realistas de cómo será recompensado por un desempeño bueno o superior? Deben ser explícitos, preferiblemente por escrito y acordados de mutuo acuerdo con su empleador.

No se "resigne" a un trabajo sin salida.

Todos necesitamos trabajos bien remunerados para mantenernos a nosotros mismos ya nuestras familias, pero el dinero no lo es todo. Como me dijo una vez mi querido suegro: "El dinero no te dará la felicidad, pero seguro que es bueno para los nervios". El fenómeno actual de trabajadores en su mayoría mal pagados en trabajos menos calificados que renuncian a sus trabajos no se trata solo de dinero.

El destacado economista ganador del premio Nobel Milton Friedman expuso la máxima en un ensayo de 1970, "La doctrina Friedman". Sostiene que la única responsabilidad de una empresa es para con sus accionistas. Por lo tanto, según Friedman, el propósito de una empresa es solo ganar dinero para cumplir con su función fiduciaria de aumentar el valor para los accionistas.

Las empresas deben ganar dinero para pagar salarios, administrar el negocio y recompensar a las partes interesadas. Pero como seres humanos, una vez que nos hemos ocupado de las necesidades básicas de alimentación y vivienda, no nos impulsa el dinero sino encontrar un sentido a nuestras vidas. El trabajo significativo suena como un lujo, pero no lo es. Particularmente en la cultura occidental, la autoestima y la posición social están impulsadas por nuestros trabajos y carreras. No crea que tiene que ser abogado, médico o director ejecutivo para obtener significado y la sensación de logro: cualquier trabajo en la escala salarial puede brindarlo.

El ex director ejecutivo de Best Buy, Herbert Joly, habla sobre cómo las empresas deben "buscar un propósito, no ganancias" en su libro The Heart of Business . Las organizaciones son seres humanos que trabajan juntos por un bien común. La premisa básica de Joly es que al atender las necesidades de las personas y hacerlas felices y realizadas, las ganancias se cuidarán solas. Este principio se aplica no solo a sus empleados, sino también a los clientes y otras partes interesadas. Argumenta que es mucho más efectivo que el enfoque singular de Friedman en las ganancias y el valor para los accionistas.

Durante demasiado tiempo, demasiadas personas se quedaron en trabajos sin futuro y carreras insatisfactorias. Estaban literalmente "resignados" a su trabajo. Claro, todos tenemos que trabajar. No todos pueden darse el lujo de dejar un trabajo, particularmente durante una pandemia, solo porque no somos felices. Pero argumentaré que si sabes lo que te llena y te esfuerzas por aceptar trabajos que cumplan esa promesa, tendrás más éxito en tu carrera y, por supuesto, más feliz.

Cuando miro hacia atrás en mis elecciones de carrera, no me arrepiento. A lo largo de mi carrera, he rechazado oportunidades más importantes y presentado mi renuncia en trabajos lucrativos pero insatisfactorios. Nunca he podido "resignarme" a solo hacer mi trabajo y cobrar un sueldo. Me ha ido bien financieramente, pero mi motivación y mis logros nunca fueron solo para ganar dinero.

Aunque estoy satisfecho con mi carrera y con cada una de las doce decisiones laborales que tomé, no estoy contento. Todavía estoy impulsado a correr riesgos y buscar nuevos desafíos. Los criterios para hacer un movimiento son siempre los mismos. Me pregunto: "¿Me desafiará la oportunidad y me conducirá a una mayor realización"? No te resignes a nada menos.

