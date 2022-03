Serena Williams critica al periódico por usar un título de artículo cuestionable y una foto incorrecta: 'Hazlo mejor'

Serena Williams no se queda callada ante un descuido de The New York Times .

El periódico, que publicó un artículo sobre Williams recaudando la friolera de $ 111 millones para su nuevo fondo de riesgo (que se centra en empresas de "etapa inicial" y se llama acertadamente Serena Ventures ) tomó varias decisiones cuestionables en su publicación impresa de la historia además de un error importante.

Para empezar, la 23 veces campeona de Grand Slam no fue nombrada por su nombre en el título del artículo, sino que se la denominó 'Tennis Star'.

Ese descuido podría levantar algunas cejas, pero combinado con los artículos de tamaño pequeño que se muestran hacia el costado y la parte inferior de la página, hizo que Williams no se sintiera tan bien.

Pero quizás lo peor de todo fue que el NYT decidió incluir una foto de Williams, pero en realidad imprimió una foto de su hermana gemela, la siete veces campeona de Grand Slam, Venus Williams.

Serena Williams recurrió a Twitter para expresar sus frustraciones en una breve pero poderosa declaración.

“No importa lo lejos que lleguemos, se nos recuerda que no es suficiente. Es por eso que recaudé $111 millones para @serenaventures . Para apoyar a los fundadores que son ignorados por sistemas arraigados lamentablemente inconscientes de sus prejuicios”, escribió Williams en las redes sociales. “Porque incluso a mí se me pasa por alto. Puedes hacerlo mejor, @nytimes ”.

La respuesta de Williams obtuvo más de 16 600 me gusta en Twitter y más de 4100 retuits, incluidos los retuits citados.

Muchos fanáticos apoyaron al atleta y calificaron el error como "vergonzoso" y "vergonzoso".

¡Esto es absolutamente ridículo! Y luego usaron la imagen de Venus. La pereza y el descuido absolutos son asombrosos @nytimes . https://t.co/2IvvEbPbQN — Luvvie es el #ProfessionalTroublemaker (@Luvvie) 2 de marzo de 2022

Usar una foto de Venus para un artículo sobre @serenawilliams y su nuevo proyecto @SerenaVentures es algo que no esperaría del periódico de la escuela secundaria de mi hijo. Hazlo mejor @nytimes https://t.co/wfcoD1BIrj — Derechos de voto de Suzanne John Lewis (@kilonova_gold) 2 de marzo de 2022

¡Tantas cosas están mal con esto! Primero, ¿por qué no nombrarías a Serena Williams, la mayor estrella del tenis de la historia, en el titular? ¿Por qué es solo una "estrella del tenis" genérica? Y lo más notorio, ¿por qué incluirías una foto de SU HERMANA y no de ella y etiquetarías a Venus como Serena? https://t.co/WzAoZo0erD pic.twitter.com/2sNpLw1mp4 — Michelle_BYoung (@michelle_byoung) 2 de marzo de 2022

Esto es escandaloso... después de todos estos años, ¡todavía no puedes obtener una foto de Serena y NO de Venus, verdad! Vaya https://t.co/mzXWkTdvVw – Rennae Stubbs OLY (@rennaestubbs) 2 de marzo de 2022

¡¡No el @nytimes usando una foto de Venus y no de Serena!! Me estás tomando el pelo ? https://t.co/3YQ7gQVBw7 — Jackie (Decembly) Penn (@JackiePenn18) 2 de marzo de 2022

Oye , @nytimes, esa "estrella del tenis" tiene un nombre muy reconocible, intenta usarlo.

Además, hay innumerables fotos disponibles de ella y, sin embargo, usaste una de su hermana.

Arreglalo. Y hazlo mejor. https://t.co/dyqkDY3Obv – Rebel Scum (@AprilTara) 2 de marzo de 2022

En primer lugar, usar la imagen de Venus como si NO SABRAS cómo es Serena es inaceptable, pero insultarla aún más relegándola a simplemente "estrella del tenis" es LOCO. OMI muy imperdonable. https://t.co/pPVywifr04 – Terrika (@SheKnowsSports) 2 de marzo de 2022

Literalmente no puedo creer que esto haya sucedido. https://t.co/nwUSonk3Rb — Michelle Jackson (@MichLovesMoney) 2 de marzo de 2022

Esta es una falla sistémica en todos los niveles del New York Times. — Mike Rundle (@flyosity) 2 de marzo de 2022

Poco después, el NYT tuiteó una declaración directamente en respuesta a Williams con respecto al error impreso.

"Este fue nuestro error. Se debió a un error al seleccionar las fotos para la edición impresa y no apareció en línea", decía el Tweet. "Aparecerá una corrección en el periódico de mañana".

Este fue nuestro error. Fue por un error al seleccionar fotos para la edición impresa, y no apareció en línea. Una corrección aparecerá en el periódico de mañana. – NYT Business (@nytimesbusiness) 2 de marzo de 2022

Sin embargo, muchos todavía no lo tenían, y muchos señalaron el hecho de que la respuesta del periódico "no fue una disculpa".

"Fui editora de fotos durante años. De ninguna manera cometería este error porque nuestro departamento editorial era riguroso", tuiteó Lisa Thais en respuesta. "Cometes estos errores casi a diario. Y se nota".

Serena Ventures es una firma de capital de riesgo que actualmente tiene más de 60 inversiones en su cartera, incluidas Propel, Cointracker y Masterclass.

“El ecosistema de capital de riesgo necesita un jugador inclusivo con la plataforma necesaria para implementar cambios a escala, y este fondo nos brinda la oportunidad de llevar nuestra misión al siguiente nivel”, dijo la compañía en un comunicado . "Lo mejor está por venir."

Williams dirige SV junto con Alison Rapaport.