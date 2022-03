15 maneras de ser increíble en la gestión de personas

Ser un gran líder parece un trabajo sencillo porque no contiene técnicas súper secretas. Pero mientras que un gran liderazgo consiste principalmente en cosas simples, muchos líderes se olvidan de implementarlas por alguna razón.

Por supuesto, los siguientes consejos de liderazgo son solo la punta del iceberg. La teoría por sí sola no es suficiente aquí, aquí se necesita práctica activa, como todo lo demás en la vida.

1. Sea humano

Nunca olvides que estás dirigiendo a personas reales, con sus propias luchas e historias. Para muchos líderes, las personas en el trabajo no son más que horas-hombre que deben administrarse y optimizarse.

Su equipo siempre sabe quiénes son para usted, ya sea su gente, amigos o horas-hombre. Y una hora-hombre nunca te ayudará cuando tengas un problema.

2. Aprende a administrar

Dirigir personas no es algo que se nos ocurra a muchos de forma natural, y no he encontrado ningún "curso de liderazgo" que realmente valga la pena. Afortunadamente, tenemos algo mucho mejor a nuestra disposición: los libros.

Como líder, deberá defender los intereses de su empresa. Y lo hará mucho mejor si conoce la teoría de las negociaciones y comprende la psique de la persona con la que está hablando.

Por lo tanto, un líder necesita leer libros. Los líderes no solo deben leer sobre gestión, sino también sobre psicología, la estructura del pensamiento, la contratación de personas, las negociaciones, el marketing, la gestión de proyectos y la economía.

3. Entiende lo que estás gestionando

La autoridad sólo puede ser ganada por la experiencia. Tienes que entender las cosas que manejas, y esto se aplica a los líderes de cualquier nivel.

Por ejemplo, para liderar un equipo de desarrollo, debe conocer bastante sobre las herramientas, las API, las matrices, las funciones y la complejidad algorítmica. Idealmente, usted mismo debería ser un desarrollador, al menos en el pasado. No es de extrañar que Sergey Brin y Mark Zuckerberg tuvieran tanto éxito en la gestión de empresas de TI: podían hablar con la gente en su idioma.

Es posible que no conozca todas las sutilezas del lenguaje de programación, especialmente si tiene un equipo grande que usa muchos lenguajes, pero debería poder leer su código y conocer la existencia de los marcos principales.

Sin una comprensión de lo que administra, no podrá evaluar adecuadamente el tiempo, los riesgos o los costos.

4. Admite tus propios errores y los de los demás

No engañarás a nadie tratando de esquivar la bala. Y más aún, inmediatamente perderás tu autoridad dentro del equipo. Incluso si no se notará al principio.

El reconocimiento público de tus faltas tiene un efecto verdaderamente mágico. El equipo comprenderá claramente que no da miedo cometer errores y que los errores son absolutamente normales. Una vez que entienden que cometer errores no significa hacer el ridículo, se vuelven más valientes en su trabajo, asumen responsabilidades y se arriesgan más a menudo; todo esto, a la larga, les brinda fuertes ventajas competitivas a usted ya su empresa.

Si las personas siempre trabajan con el temor de cometer un error, serán muy conservadoras, dejarán de intentar innovar en su enfoque y no obtendrán un conocimiento nuevo y valioso.

5. Deja que la persona corrija su propio error

No hay necesidad de mostrar cuán "genio" eres a costa de exponer a uno de los empleados en una mala luz. En cambio, es mejor escribirle directamente a esa persona y decirle dónde cometió un error. Discuta la solución y deje que ellos la corrijan por su cuenta.

No es necesario poner públicamente a las personas en una posición incómoda, permítales que se rehabiliten. Esto hará que su trabajo sea mucho mejor a largo plazo.

6. Protege a tu gente

Tienes que ser el escudo que aguanta todo el impacto. Nadie en el mundo debería tener derecho a influir en su equipo más allá de usted. Si alguien quiere criticar a tus empleados, déjalo que te lo haga a ti y verás qué hacer dentro de tu empresa.

7. Sea honesto y hable sobre el futuro

Dilo siempre como es. Si el proyecto ha dejado de recibir financiación y morirá pronto, cuéntaselo con sinceridad. Si hay planes para cambiar algo, también cuéntelos con anticipación y no anteponga a las personas al hecho.

Si la empresa tiene planes para reducir el personal, no guarde silencio al respecto. Más vale decir después que los planes no se cumplieron que anteponer a la gente al hecho. Si la empresa planea aumentar los salarios de todos, dígaselo también. Genera confianza y aumenta la retención. Sin mencionar que la cultura en equipos con liderazgo transparente siempre es mejor.

El equipo debe estar al tanto de lo que le está pasando a la empresa y es mejor que lo aprendan de ti.

8. Dentro del equipo, todos deben tener un salario justo

A veces no se puede hacer que el salario de un empleado sea el más alto del mercado. Siempre habrá una empresa que pague más y una persona que gane más. Pero las personas necesitan ver que para su empresa su salario es justo, para que sientan que tienen suficiente valor para usted y su empresa.

Para entender si el salario es justo o no, utilizo esta técnica: imagina que un día todos los salarios de la empresa se hacen públicos. ¿Me avergonzaré delante de alguien de mi equipo? Si es así, su salario no es lo suficientemente alto y necesita ser arreglado.

Esto va por el camino de un salario que es demasiado alto. Si alguien gana mucho más de lo que pensaría la gente dentro del equipo, ¿es realmente una buena idea? ¿Qué pasa si se corre la voz?

9. Toma toda la culpa

Como líder, usted es responsable de todo lo que sucede. Una vez que hay un error, tienes que asumir toda la culpa, y solo después de eso puedes decidir qué debes hacer internamente dentro del equipo.

Para las personas de afuera, no importa quién fue realmente el responsable, pero las personas de adentro necesitan sentirse protegidas y cuidadas. Incluso si despide al empleado que cometió el error más adelante, el equipo debe sentir que no lo hizo por la presión externa, sino por la lógica interna y después de una consideración justa.

10. Confía en tus empleados

Sus empleados son especialistas muy bien pagados, a quienes usted contrató por sus conocimientos y habilidades, así que confíe en ellos. No es necesario volver a verificar su trabajo ni microgestionar lo que hacen. Además de eso, no hay necesidad de organizar reuniones que no decidan nada. Las reuniones de estado diarias durante 1,5 horas son una clara señal de un bajo nivel de confianza. Una llamada de Zoom de 10 minutos o una conversación de Jira es suficiente.

11. El equipo debe poder trabajar sin ti

Hacerse irremplazable se siente genial, pero no conduce a grandes resultados. Si te pasa algo, todo se desmorona. Los procesos deben construirse de tal manera que el equipo pueda trabajar sin ti y estar perfectamente bien. Sabes que has logrado esto cuando no te han molestado durante dos semanas de vacaciones.

Esto de ninguna manera te convierte en una persona inútil. Exactamente lo contrario: esto indica que ha logrado construir procesos de tal manera que no tienen puntos de falla.

12. El equipo no debe tener personas insustituibles

Esto no se trata solo de ti, se trata de todos. Claro, tal vez alguien sea mejor en ciertas tareas, por lo que existe la tentación de encomendarle estas tareas. Pero este es un camino peligroso. A la gente le puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, una vez mi administrador de sistema principal fue atropellado por un automóvil. Teníamos instrucciones y acceso, pero de repente no teníamos una persona que pudiera hacer el trabajo correctamente. Nuestros muchachos más inteligentes tardaron medio año en entender qué hacer y cómo se debe hacer.

Por lo tanto, trate de rotar las tareas. Sí, uno puede ser más lento y peor en esta tarea que el otro, pero ahora un empleado más entenderá cómo completar esa tarea y podrá probar algo nuevo: un doble beneficio.

De la misma forma, busca a una persona que también pueda desempeñar tu función: encomiéndale parte de tus tareas y enséñale. Su reemplazo debe estar siempre listo. Me ha salvado muchas veces.

13. Respeta los límites

No reclame el tiempo personal y el espacio personal de sus empleados. No haga campaña activamente para ningún trabajo en equipo. La gente querrá socializar fuera del trabajo de todos modos, y lo harán sin su "vamos hoy".

Las vacaciones son un tiempo sagrado. Si alguien necesita llamar regularmente a una persona de vacaciones, hiciste algo mal.

14. Recopile comentarios

Pregunte periódicamente al equipo qué les gusta o no les gusta y qué les gustaría cambiar. Puedes hacerlo uno a uno, puedes hacerlo colectivamente o puedes hacerlo de forma anónima. Preferiblemente, todo lo anterior: tal vez algunas personas de su equipo sean tímidas o cautelosas, pero aun así querrán ser escuchadas.

15. Manténgase en contacto incluso después de que el empleado se vaya

Puede iniciar una nueva empresa, o tal vez se abra un nuevo lugar. Si ya no están en tu empresa, esto no es motivo para dejar de comunicarte, a veces incluso lo contrario. Intenta mantenerte en contacto, es posible que en el futuro vuelvas a necesitar alguno de ellos.

Infórmese periódicamente sobre sus asuntos y pregúnteles si les gustaría volver. Alguien puede sentirse decepcionado con su nuevo empleador y sentirse avergonzado de pedirle que intente regresar.

