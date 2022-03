Cada interacción es una inversión, así que construya su red con las personas adecuadas

Cada interacción es una inversión que puede beneficiar a ambas partes. Cuanto mayor sea la inversión en el éxito de los demás, más fuertes serán los lazos para la tutoría, el liderazgo y las futuras asociaciones.

La tutoría produce grandes resultados y puede tomar muchas formas. Tener éxito rara vez sucede sin la ayuda de otros. Es importante reconocer a aquellos que apoyaron su viaje y devolverlo, para ayudar a otros que se esfuerzan por tener éxito.

Desde profesores que brindan información a jóvenes inventores hasta empresarios experimentados que invierten tiempo para desarrollar el talento de aspirantes a innovadores, inversores y líderes empresariales, invertir tiempo en otros tiene un tremendo retorno y construye una red para retornos exponenciales en el futuro.

Contribuye a tu comunidad, universidad y legado

Los mentores cambiaron la trayectoria de mi vida mientras asistía a la Universidad de Hawái como estudiante. Tuve una oportunidad increíble de trabajar en ESPN y ayudar a administrar el Hawaii Bowl el día de Navidad. La pasantía fue una experiencia extraordinaria y sumamente educativa, en mi crecimiento como líder.

Fue una oportunidad que cambió mi carrera por la que todavía estoy agradecido casi veinte años después porque me permitió trabajar con un líder admirable que me enseñó el significado de ser un profesional. Todos recordamos a aquellas personas que vieron algo en nosotros, incluso si es posible que no hayamos podido verlo en nosotros mismos. Cuando alguien está dispuesto a invertir su tiempo porque cree en el potencial de otra persona, puede tener un impacto positivo en su vida y abrirle los ojos a los sueños que yacen dormidos en su interior.

Este apoyo mientras asistía a la universidad me inspiró a compartir mi experiencia y apoyar a la próxima generación de estudiantes. Trabajar con estudiantes emprendedores y nuevas empresas me trajo tanta alegría que se convirtió en el foco de mi carrera, desde la universidad hasta la seguridad nacional.

Comprender tu por qué y cómo ayudar a los demás

Apoyar a los estudiantes en sus ideas de inicio me trajo una gran felicidad y la oportunidad de enseñar y orientar a la futura generación de agentes de cambio. Mi experiencia es única porque no todos los empresarios quieren enseñar el espíritu empresarial como un trabajo, pero fue un objetivo que definió mi carrera en mi viaje empresarial. Como emprendedor, no estaba buscando un trabajo, sino una forma de generar un impacto positivo. Cuanto más tiempo se invierte en los demás, más oportunidades surgen para apoyar a mi comunidad.

La vida no es un camino lineal y llegar solo a la cima de una montaña no es una existencia exitosa. Cuando está dispuesto a invertir en otros, se crean nuevas redes para asociaciones y oportunidades para que los empresarios hagan realidad sus sueños. Las asociaciones son el resultado de invertir en interacciones impactantes y aprender unos de otros. Abra la puerta para hacer más por su comunidad y amplifique su impacto asociándose con otros que quieran retribuir.

Después de alinear las estrellas, disfrute de la vista y observe a otros brillar mientras perpetúan el poder exponencial de invertir tiempo, talentos y tesoros para construir una comunidad más fuerte.

Invertir en los demás crea un futuro mejor para todos al alinear la visión, la pasión y las redes de personas que creen en el poder de devolver el favor.

