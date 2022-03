Mantenga su pequeña empresa competitiva con la estrategia 3E

En un mundo de competencia creciente, puede ser difícil para una pequeña empresa hacer ruido a un volumen lo suficientemente alto como para ganar tracción. Los gurús de los negocios le dirán que necesita trabajar usted mismo y su personal hasta los huesos, nunca dejar de apresurarse y tomar cualquier cantidad de dinero que pueda obtener para mantener las luces encendidas. Están mintiendo.

No es difícil hacer que una pequeña empresa se destaque entre los competidores más grandes; lo crea o no, las pequeñas empresas tienen mucho a su favor que las grandes no tienen. La clave es hacer los movimientos correctos y prestar atención a todas las áreas correctas de su negocio que ayudarán a su éxito.

Haz que los clientes sean una prioridad

Debido a la naturaleza de las pequeñas empresas, bueno, pequeñas , están en una posición única para proporcionar un nivel de comunicación centrado en el cliente que es altamente personalizado.

Una de las ventajas significativas que tiene una pequeña empresa es que puede estar más cerca y más informada sobre su lista de clientes. Esto ayuda a conectar y vincular a los clientes con su negocio y crea evangelistas en la comunidad que harán correr la voz sobre su negocio a sus amigos y familiares, y posiblemente incluso más a través de los respaldos de las redes sociales.

Estas son algunas de las formas más impactantes y de bajo mantenimiento para mantener la comunicación de su empresa personalizada:

No aparezcas solo cuando haya un problema. Sea una parte activa de su comunidad en línea. Participe en discusiones que otras personas han iniciado y ofrezca la perspectiva única de la marca. Por el contrario, cuando hay un problema, aparece. Trate incluso con la queja más pequeña de un cliente como si pudiera derrumbar su negocio. ¡Porque si se amontonan suficientes, podrían hacerlo! Reconozca a los clientes que son los más activos en su comunidad y trátelos como evangelistas de la marca. Refiérase a ellos por su nombre de pila y ofrézcales ofertas exclusivas que los recompensen por ser fanáticos. Estos son los tipos de cosas que mantienen a las personas en la comunidad de su marca.

Recuerde: no existe el tiempo libre

"Sin noches ni fines de semana" es una buena idea, pero cuando usted es una pequeña empresa que intenta obtener una ventaja en las grandes ligas, comprenda que puede ser necesario dedicar algunas horas adicionales para seguir siendo competitivo, especialmente en los primeros días de tu negocio.

Esto no significa que deba estar encadenado a su escritorio 25/8. Pero estar disponible al menos los fines de semana o después de las 5 p. m. le dará una ventaja porque habrá clientes o clientes que querrán comunicarse con usted fuera del horario comercial normal. Y si no pueden, pueden considerar tomar su tarifa mensual en otro lugar.

Ten tu casa en orden

Por supuesto, la mejor manera de seguir siendo competitivo es asegurarse de que su empresa funcione como una máquina bien engrasada desde adentro.

Este no es solo un consejo que se aplica a las pequeñas empresas. En mi tiempo como propietario de una agencia, trabajé con clientes cuyos ingresos rondan los siete y los ocho dígitos. Uno pensaría que con esa cantidad de dinero ingresando, tendrían un equipo interno lo suficientemente bien organizado para manejar una campaña de punto de contacto bajo como la que ofrezco, pero el caos es indiscriminado. Si no puede poner su propia casa en orden, el desorden se derramará con el tiempo.

Mi segundo consejo para seguir siendo competitivo es centrarse en los procesos antes que en los productos. ¿Qué tan bien funciona su empresa? ¿La producción es casi sin esfuerzo o siempre se siente como una lucha loca para terminar los proyectos antes de una fecha límite? ¿A veces aún no cumple con los plazos a pesar de que su equipo está trabajando toda la noche durante una semana tratando de terminar las tareas?

Tanto los clientes como los competidores lo descubrirán eventualmente porque inevitablemente comenzará a mostrarse en la calidad de su trabajo.

Su negocio en sí no es único. Mi agencia ciertamente no es única: puede encontrar agencias que ofrecen los mismos paquetes que yo y a un precio mucho más bajo. Lo que distingue a mi agencia no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Tenemos un alto estándar de calidad, así como procesos creados para ayudar a mantener esa calidad y asegurarnos de que nunca nos quedemos atrás, nos desviemos, nos comuniquemos de manera insuficiente o dejemos que nuestros estándares se resbalen.

Nuestras campañas son excelentes, pero nuestros procesos son nuestra ventaja competitiva.

La solución 3E

Una vez que haya adoptado sus procesos y los haya estandarizado por completo en toda su organización, se dará cuenta de que de repente tiene más tiempo para idear formas de mejorar lo que ofrece para que sea el mejor producto o servicio disponible en el mercado.

“¡Pero somos una pequeña empresa, no tenemos ninguna ventaja!” podrías decir.

Incorrecto. Tienes muchos, simplemente no los estás aprovechando lo suficiente. Las pequeñas empresas suelen ser de propiedad local y benefician a sus comunidades locales a través de impuestos y oportunidades laborales. Podría tener un producto de nicho y, por lo tanto, experiencia de nicho, haciéndolo menos prescindible para la comunidad que lo rodea. Es probable que sus empleados estén más satisfechos y motivados porque sienten que tienen una participación en la empresa. ¿Necesito continuar?

Para encontrar su propuesta de valor única, complete lo que yo llamo las 3 E:

Evalúe la situación actual de su organización e identifique qué área tiene más peso cuando se trata de ayudarlo a tener éxito.

Mejorar el poder operativo de esa área, ya sea que eso signifique contratar más personas, asignar más presupuesto, invertir en más capacitación o herramientas.

Capacite a los empleados de esa área para que piensen fuera de la caja y lleven al departamento al siguiente nivel; hágales saber que ninguna idea es mala.

El éxito no viene de la prisa o la molienda. Se trata de hacer las pequeñas porciones de mantenimiento y visión de futuro para las que otras empresas no tienen tiempo. Fomente una base de clientes apasionados, asegúrese de que sus procesos funcionen sin problemas e invierta en las áreas correctas de su empresa y pronto estará al nivel en el que compite con empresas que son el doble de su tamaño, pero solo la mitad de inteligentes.