5 cosas que debe saber antes de invertir en criptomonedas

La criptomoneda ha sido adoptada por la corriente principal en los últimos años. No pasa un día sin una compra de metaverso que genere titulares o un tweet críptico en dogecoin ( Elon Musk , estamos hablando de ti). Dejando de lado las exageraciones, el criptomercado no es una moda pasajera. 300 millones de usuarios en todo el mundo ven su potencial a largo plazo y un número cada vez mayor de gigantes globales ahora lo aceptan como método de pago. Sin embargo, el mundo de las criptomonedas sigue siendo un mercado incipiente (al igual que el cannabis y la genómica) que atrae a promotores, estafadores y soñadores. Ergo, a pesar de este crecimiento y exuberancia, la decisión de comprar criptomonedas no es para tomarla a la ligera. Debido a su naturaleza especulativa, las inversiones derivadas de blockchain son inherentemente volátiles e impredecibles.

Antes de subirse al carro de las criptomonedas , es crucial investigar, tal como lo haría con cualquier otra inversión, para eliminar a los estafadores y protegerse contra los riesgos inherentes y las posibles sorpresas. Estas son las cinco cosas que debe preguntarse antes de invertir en criptomonedas.

1. ¿He realizado la diligencia debida sobre los principales y los libros blancos?

Puede sonar obvio, pero saber exactamente en qué estás invirtiendo es primordial. Algunos incluso argumentan que la criptomoneda no es una inversión, sino una apuesta. Otros atribuyen valor a la utilidad percibida y empírica de la moneda, y en realidad realizan transacciones en el universo criptográfico. A menudo, se trata de personas que buscan una cobertura contra las monedas fiduciarias o eligen protegerse contra el sistema bancario heredado en sus respectivos países. Al considerar una inversión en criptografía, debe leer detenidamente el libro blanco de la moneda, un documento que tendrán todas las monedas legítimas. Con un resumen detallado de los principios, el propósito y la tecnología del proyecto, este documento lo ayudará a determinar si debe invertir o no. Asegúrese de leer el documento con diligencia. Sin datos o detalles del proyecto es definitivamente una señal de alerta.

En pocas palabras, siga esta regla: sin detalles, sin inversión.

2. ¿Están vendiendo monedas o tokens de seguridad?

Crypto es más que comprar Bitcoin. De hecho, a partir de enero de 2022, existen más de 8000 criptomonedas , y se están acuñando más mientras hablamos. Diferentes inversiones pueden servir para propósitos muy diferentes dentro del mundo criptográfico. Las monedas, por ejemplo, son muy diferentes de las fichas. Cuando el primero tiene un valor transaccional puramente monetario, el segundo puede vincularse a valores y utilidades, como acciones, servicios y trato preferencial.

Saber lo que estás comprando es vital. Debe averiguar qué es exactamente lo que está tratando de obtener de la inversión y cómo va a llegar allí.

3. ¿El token está anclado en algo más que en la promoción?

Ser absorbido por las garras de los grandes nombres (por ejemplo, Bitcoin, Shiba Inu y Tether) puede ser su primera trampa. Si bien la legitimidad siempre debe ser la principal prioridad, un segundo lugar cercano es el potencial de la posible inversión, a menos que esté siguiendo otra agenda. En otras palabras, siempre debe elegir su moneda o token en función de su mérito, en lugar de cualquier truco inteligente o marketing, o incluso la posición hegemónica de la moneda, que puede ser temporal.

4. ¿Cómo salgo? ¿Puedo darme el lujo de perderlo todo?

Invertir en criptomonedas y despertar a un multimillonario es una idea tentadora. Sin embargo, también es increíblemente ilusorio. Lejos de las inversiones bursátiles convencionales, podría decirse que invertir en criptomonedas es un juego de especulación. Desafortunadamente, por cada victoria de la noche a la mañana, hay muchas pérdidas de la noche a la mañana. Dado que este tipo de inversión a menudo se basa en el sentimiento y la escasez percibida, su resultado es impredecible. Como tal, al igual que cualquier otra apuesta, solo debe poner lo que está dispuesto a perder.

Una vez que sepa cómo ingresar al mercado, es igualmente crucial saber cómo salir de él. La salida principal es vender en el mercado y luego cobrar en una moneda estable que rastrea la moneda fiduciaria o convertirla en moneda fiduciaria y retirar los fondos a su cuenta bancaria. Muchos especuladores compran Bitcoin u otras monedas criptográficas cuando caen e intentan venderlas cuando aumentan.

5. ¿Soy un participante activo en el proyecto o un jugador pasivo?

Esta noción es el proverbial cambio de juego. Si está lanzando su propio producto o está de alguna manera "adentro", lo más probable es que no sea un inversionista independiente, sino un emprendedor que está lanzando un negocio de criptomonedas. Algunos creen que todavía está invirtiendo su sudor, conocimientos y dinero. Debe contemplar el nivel de implicación que desea en su inversión o proyecto.

Si está comprando una posición grande en alguna nueva ICO (oferta inicial de monedas), es posible que desee estar en la junta directiva o tener un papel significativo en el metaverso. ¿Quiere ser práctico y participar activamente en el éxito del proyecto? ¿O más bien espera poner algo de dinero, sentarse y dejar que el mercado haga lo suyo? Definir el éxito desde el principio lo ayudará a establecer sus metas. Estas dos rutas tienen trayectorias muy diferentes. Ergo, asegúrate de hacer tu tarea y averiguar cuál es para ti.

Está en nuestra naturaleza querer acelerar todo lo que hacemos. Sin embargo, en este mercado, es el juego largo el que gana. Para tener la mejor oportunidad de éxito, debe tomarse el tiempo para comprender verdaderamente el criptomercado y su trayectoria. Todos quieren una porción del pastel criptográfico, pero solo los más inteligentes o afortunados la obtendrán.