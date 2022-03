5 razones por las que su negocio de comercio electrónico se está hundiendo

No importa dónde juegue en línea en términos de comercio electrónico, hay fundamentos que necesita para tener éxito. Ahora, podría jugar en el espacio de Shopify y tener su propia tienda en línea, o podría estar vendiendo en Amazon.com. El comercio electrónico no discrimina, lo derrotará y lo escupirá si no hace las cosas bien en cada parte del negocio. Tengo una amplia experiencia tanto en Shopify como en la venta en Amazon y he visto literalmente miles de productos que se venden en línea.

Entiendo lo que funciona, pero lo más importante, sé las razones por las que su negocio de comercio electrónico se está hundiendo.

Su precio unitario es demasiado alto

Este es obvio, pero te sorprendería saber cuántas veces veo que la gente se equivoca. Su negocio de comercio electrónico podría estar derrumbándose porque no le quedan ganancias después de los costos. Es simple, si tiene un precio unitario alto de su proveedor, esto afectará sus ganancias. La razón por la que el precio unitario es tan importante es que estamos limitados por el mercado y por lo que podemos vender nuestros productos. Por lo tanto, debemos asegurarnos de tener un precio unitario que nos permita tener en cuenta otros costos, como el embalaje, el envío, las tarifas, la inversión publicitaria y más. El objetivo es obtener una ganancia por cada unidad que vendemos en línea después de tener en cuenta todos los costos ocultos. El margen resuelve todos los problemas, así que negocie un buen precio unitario.

Tu nicho es demasiado pequeño

Lo que mantiene a flote a las tiendas de comercio electrónico son las ventas de productos, y para hacer ventas es necesario vender en un nicho que tenga demanda. Si está vendiendo en un nicho que tiene poca demanda, sus ventas lo reflejarán. Es tan simple como eso. Entonces, un problema que puede encontrar es vender en un nicho de baja demanda. Y para ser honesto, no hay mucho que puedas hacer al respecto. Lo único que puedes hacer es lanzar más productos en nichos con alta demanda. El producto en un nicho de baja demanda podría utilizarse como una venta adicional en su tienda de comercio electrónico para aumentar el valor promedio de su pedido. La lección clave aquí es siempre lanzar productos respaldados por datos. Siempre debe confirmar que existe un gran mercado direccionable al que puede vender.

Los costos de su publicidad son altos

¿Recuerda los costos ocultos que mencioné anteriormente? Bueno, la inversión publicitaria es un componente clave que debe tener en cuenta para garantizar la rentabilidad. Aquí es donde se expone la diferencia entre vender tus productos en Amazon a través del programa FBA (Fulfilled by Amazon) o FBM (Fulfilled by Merchant) o tener tu propia tienda online. Cuando vendes en Amazon, ya tienes tráfico y, lo que es más importante, es tráfico con intención de compra. Este es el santo grial para las empresas de comercio electrónico. Si tienes tu propia tienda de comercio electrónico, necesitas generar tráfico y lo has adivinado, el tráfico cuesta dinero. Entonces, para tener la mejor oportunidad de ganar, todo vuelve a su margen. Si tiene un margen de ganancias increíble, puede absorber una gran inversión publicitaria y aún así obtener ganancias.

El ROAS (retorno de la inversión publicitaria) es una métrica que debe comprender para evaluar el rendimiento de cualquier campaña publicitaria. Si su ROAS es bajo, debe eliminar el anuncio. Los vendedores en línea exitosos tienen campañas con múltiples grupos de anuncios que apuntan a los mismos intereses específicos o similares. Además de esto, cada anuncio en el grupo de anuncios tiene una creatividad diferente y se trata de probar. El ROAS siempre está siendo monitoreado y los anuncios con un buen ROAS reciben más inversión publicitaria. Los anuncios con ROAS bajo se están desactivando. Si su ROAS es demasiado alto en todos los ámbitos, solo está haciendo que la plataforma en la que se anuncia sea más rica. Supervise los datos y trate de no perseverar con anuncios deficientes. Se necesitan decisiones rápidas en esta situación.

Mala calidad del producto

Has hecho todo el trabajo duro; ha anunciado sus productos en línea y ha realizado una venta. Pensarías que ahora puedes descansar tranquilo. Te tengo noticias, te equivocas. Porque ahora la prueba definitiva llega cuando el cliente recibe tu mercancía. Evalúan instantáneamente la calidad del producto y la relación calidad-precio. Si su producto es deficiente, es posible que obtenga una devolución, una mala revisión, un comentario negativo en la publicación de su anuncio o las tres cosas. Asegurarse de vender un producto de buena calidad es muy importante para evitar los escenarios anteriores.

La mejor manera de asegurarse de que está vendiendo un producto de buena calidad es tener el producto en sus manos y hacer sus propias evaluaciones. O contrate a una empresa de inspección de QC (control de calidad) para que realice la inspección en su nombre. He visto negocios de comercio electrónico vender artículos que eran malos y fue una pesadilla. Especialmente cuando tienen 5000 unidades en su garaje o almacén. Así que sea diligente con esta parte del negocio de comercio electrónico y asegúrese de que la calidad sea perfecta antes de apretar el gatillo del lanzamiento.

Las imágenes del producto son deficientes

En línea, los consumidores compran con los ojos. Lo diré de nuevo, los compradores compran con los ojos. Por lo tanto, su imagen principal y las imágenes de productos de apoyo deben ser de alta calidad. Piénsalo. Si está comprando algo en línea y las imágenes están borrosas o parecen falsas, ¿eso le infundirá suficiente confianza para comprar ese producto? ¡No!

Con imágenes de productos, necesita invertir dinero. Necesita contratar a un fotógrafo increíble o un renderizador 3D para crear imágenes impresionantes y nítidas. Además, debe planificar su secuencia de imágenes como si estuviera contando una historia. La imagen del héroe es la estrella del espectáculo. Pero, las otras imágenes e infografías son los actores secundarios que intentan convencer a las personas para que compren sus productos. En conclusión, tener una tienda de comercio electrónico es difícil, pero puede ser muy lucrativo, divertido, agradable y gratificante si elimina los errores anteriores.

