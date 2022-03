La pregunta obligada para protegerlo a usted y a su equipo del aislamiento

El mundo se convirtió en un lugar más solitario el 2 de septiembre de 1969.

En esta fecha, en una sucursal de Chemical Bank en Rockville Centre, Long Island, Nueva York, se inauguró el primer cajero automático. El cajero automático provocó una revolución de la comodidad. Lo que antes era un proceso que requería una interacción cara a cara ahora era una experiencia completamente autónoma. Todo gracias a la sofisticación de este invento. Hoy en día hay más de tres millones de cajeros automáticos en todo el mundo.

La comodidad, la eficiencia y el ahorro de tiempo eran características atractivas del cajero automático, lo que facilitó que las personas adoptaran la nueva tecnología. Los cajeros automáticos pronto se convirtieron en una de las primeras computadoras que fueron ampliamente utilizadas por las personas. Los cajeros automáticos eventualmente estuvieron disponibles en centros comerciales, estaciones de servicio, aeropuertos, cruceros, restaurantes, barcos militares e incluso en áreas rurales de África que funcionan con energía solar.

La invención y proliferación del cajero automático nos enseña algunas lecciones importantes sobre la soledad y cómo debemos abordar el trabajo remoto.

Se estima que el cajero automático ha ahorrado colectivamente a personas de todo el mundo miles de millones de horas al eliminar las largas filas de espera y acelerar el proceso de transacción. Sin embargo, hay un costo de oportunidad asociado con evitar filas, y ese costo es la conexión social. Si elige usar el cajero automático en lugar de ingresar al banco, pierde la oportunidad de hablar con otros clientes, cajeros u otros empleados del banco. En última instancia, cambia la conexión por conveniencia. De hecho, esta es una razón principal por la que la esposa del inventor del cajero automático adoptó una postura muy impactante sobre los cajeros automáticos, una postura que es una clase magistral sobre cómo disminuir la soledad. Más sobre su postura más adelante.

Mencioné estas ideas sobre los cajeros automáticos en una reciente presentación presencial. Después, una mujer me habló y me explicó que ella era cajera de banco al principio de su carrera. Antes de que el banco tuviera un cajero automático, las personas se reunían todos los viernes y conversaban mientras esperaban para procesar sus cheques de pago. El banco servía de conducto de conexión. Era un elemento básico de la comunidad. Tan pronto como se introdujo el cajero automático, la reunión social de los viernes desapareció. Ella me dijo que "las conexiones nunca fueron las mismas". Se eliminó la grapa y la comunidad muy unida se vino abajo.

Los lugares de trabajo de hoy están experimentando una desaparición social similar donde el nuevo cajero automático es el trabajo remoto.

Si se le presentara la peculiar oportunidad de presionar un gran botón rojo que dice Eliminar Internet, ¿presionaría ese botón y borraría Internet de la faz del planeta? Si bien es tentador para algunas personas, la mayoría de las personas a las que he encuestado han dicho que no presionarían el botón. ¿Por qué? Porque los beneficios de Internet superan los riesgos. Siempre que los beneficios de una invención o tecnología superen los riesgos (aunque sea un poco), las personas seguirán adoptándola e integrándola en sus vidas.

Sin embargo, mientras nos maravillamos con la facilidad y la novedad de las innovaciones actuales, la soledad está causando estragos en nuestro bienestar y rendimiento en el trabajo.

Sutilmente estamos dando la espalda a la humanidad todos los días. Hacemos esto cuando elegimos comodidades como el trabajo remoto, la banca móvil, la entrega de alimentos a pedido y sin contacto o los quioscos de autopago. Hace solo una generación, nunca podríamos haber imaginado lo conveniente que sería evitar conectarse con la gente.

La tecnología no es mala. Es increíblemente útil y, a veces, es más adecuado para llevar a cabo una tarea que los humanos. Sin embargo, si estamos automatizando constantemente a los humanos, será mejor que comencemos a automatizar hábitos más conectables, como llamar a un amigo o almorzar con un nuevo empleado. Después de todo, ¿no es el objetivo de la automatización recuperar el tiempo? Pero en lugar de usar ese tiempo para conectarnos más profundamente con los demás, muchos de nosotros lo gastamos en actividades solitarias. Responder a más correos electrónicos, desplazarse más en TikTok, consumir noticias adicionales o pasar más tiempo en Netflix.

Retroceder a los tiempos anteriores a Internet para recuperar una mayor conexión social no es realista, viable o incluso deseable para la mayoría. ¿Qué persona en su sano juicio elegiría intencionalmente volver a plegar esos complicados mapas de carreteras en lugar de confiar en las actualizaciones de tráfico en tiempo real de Google Maps?

Sin embargo, ahora más que nunca, debemos estar más atentos a luchar por menos soledad y más pertenencia en un mundo lleno de comodidades y distracciones tentadoras. Los cajeros automáticos de hoy vienen en muchas formas. Los teléfonos inteligentes, el correo electrónico, el trabajo remoto, las redes sociales, los pedidos con un solo clic, los atracones de televisión y los mensajes de texto nos presentan sutiles opciones diarias para cambiar la conexión por conveniencia. Si no se conocen ni se controlan, estas herramientas y formas de trabajo modernas pueden llevar a la humanidad sin saberlo al mar profundo y oscuro de la soledad.

Para protegernos a nosotros mismos, a los equipos y a las comunidades de esta peligrosa marcha hacia el aislamiento, debemos preguntarnos continuamente: ¿Dónde puedo cambiar la conveniencia por la conexión?

Cambie la conveniencia de enviar un correo electrónico por conectarse en una llamada de videoconferencia.

Cambie la conveniencia de una reunión virtual por conectarse en una reunión en persona.

Cambie la conveniencia de no tener que viajar por conectarse con colegas en la oficina.

Cambie la conveniencia de enviar una nueva computadora portátil de trabajo a un nuevo empleado para conectarse durante una experiencia de incorporación táctil.

Cambia la conveniencia de seguir la misma agenda en una reunión por conectar entre sí a través de historias personales.

La soledad no es un problema a resolver sino una tensión a gestionar. Será una tensión que se manejará mientras los humanos sean completamente humanos. Después de todo, la soledad es una señal biológica útil de que pertenecemos juntos.

Cuando el inventor del cajero automático le pidió a su esposa que comenzara a usar su nuevo invento, ella se negó cortésmente y explicó que el cajero automático "nunca te devolverá la sonrisa". Hasta el día de hoy, nunca ha usado un cajero automático y prefiere interactuar con los cajeros de su banco local. Ella ha encontrado una forma de estar más conectada cambiando conveniencia por conexión.

Tú también deberías.

