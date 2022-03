Seis fundadores sobre las decisiones comerciales más aterradoras que jamás hayan tomado

1 . Ve con lo que sabes.

“Después de un año en el negocio, alcanzamos el punto de equilibrio sin gastar mucho en publicidad. Así que miré el panorama de los medios. Los espacios sociales digitales y de pago se saturaron de DTC. La televisión y la prensa serían difíciles de romper. Pero la radio era un canal en el que había tenido grandes experiencias construyendo valor de marca. Así que lo hicimos todo. Volví a hipotecar mi casa cinco veces, pero al final de nuestro segundo año, habíamos crecido 10 veces”. — Scott Tannen, cofundador y director ejecutivo, Boll & Branch

2 . Confía en tu visión.

“Cuando tenía 21 años, reuní capital para construir un megahostel de seis pisos en Europa del Este. Días antes de que empezáramos a construir, el rublo ruso se derrumbó. De repente teníamos el 30% del presupuesto de $3 millones en compromisos de inversionistas y un contrato de arrendamiento de más de 25 años a mi nombre. Estaba aterrado. Pero firmé garantías personales a diestro y siniestro, prometiendo pagarles a todos en ganancias futuras. Se convirtió en uno de los albergues juveniles más rentables de esa parte del mundo”. — Dan Mishin, fundador y director ejecutivo, June Homes

3 . Conoce lo que te hace necesario.

“La decisión comercial más aterradora que he tomado fue cambiar mi primera startup, que creció 20 veces en menos de tres meses, para buscar FameBit. Lo que me animó fue que FameBit nació de un problema real que experimenté en mi primera startup. Estaba seguro de que otros también estaban experimentando este problema. Tener una visión única que otros no ven se siente como un superpoder. FameBit fue adquirido por Google en 2016 y se convirtió en el brazo de contenido de marca de YouTube”. — Agnes Kozera, cofundadora, Podcorn

4 . Divide los grandes movimientos en pasos más pequeños.

“Cuando comencé en una de las marcas de pizza más grandes del país, recibimos capital para construir una plataforma de comercio electrónico para todos los franquiciados del Reino Unido. Hacerlo bien fue fundamental para generar credibilidad y confianza. Encontré coraje al recordarme a mí mismo que debía comenzar poco a poco con un sistema que aprende rápidamente. La única forma de tomar grandes decisiones aterradoras es dividir el problema en hipótesis pequeñas y comprobables. Los errores son inevitables. La clave es poder revertirlos y arreglarlos”. — Helen Vaid, CEO, Fundición

5 . Pregunte qué beneficia a su cliente.

“Pasamos más de un año desarrollando nuestra unidad de aire acondicionado. Cuando finalmente estuvo listo para las pruebas de los usuarios, no fue tan fácil de instalar como esperábamos. Nos enfrentamos a un dilema: ¿Rehacemos el diseño y arriesgamos nuestra fecha de lanzamiento? ¿O seguimos adelante con algo menos que ideal? Nos dimos cuenta de que nos importaba demasiado la experiencia del cliente. El rediseño fue arriesgado, aterrador e inductor de ansiedad, pero más de un año después del lanzamiento, Wirecutter llamó a nuestro aire acondicionado "el más fácil que jamás hayamos instalado". — Mike Mayer, cofundador y director ejecutivo de Windmill

6 Enfócate en tu propósito.

“Una de las decisiones más aterradoras que hemos tomado fue demandar a la Autoridad de Transporte Metropolitano [por impedirnos hacer publicidad en el transporte público]. Nuestro propósito es ayudar a las personas a integrar el placer sexual en su bienestar y, para crecer, necesitábamos difundir ese mensaje. Cuando nos dimos cuenta de que demandar a la MTA podría entablar la conversación de una manera realmente genial, legal y sistemática, que se alineaba completamente con el propósito de Dame, supe que era la decisión correcta”. — Alexandra Fine, fundadora y directora ejecutiva, Dame