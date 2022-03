Lo que la relación de Thomas Edison con el jazz nos enseña sobre la innovación

Si bien Thomas Edison fue un inventor prolífico, era apasionado y expresaba su disgusto por el jazz . Fue famoso por decir que la música sonaba mejor cuando se reproducía al revés. Irónicamente, fue su invento más preciado, el fonógrafo, lo que permitió que la nueva forma de arte musical llegara rápidamente a una amplia audiencia. La anomalía de la contradicción continúa creciendo ya que ahora existe un codiciado premio musical holandés conocido como el 'Premio Edison' que reconoce la contribución personal y los avances en la música. Muchos de los destinatarios han sido contribuyentes significativos a Jazz.

Edison ignoró la forma de arte musical al no considerar que el Jazz pudiera tener alguna contribución beneficiosa. Edison, un hombre muy poderoso y conocido en ese momento, usó su poder para avergonzar a cualquiera que pudiera considerar la música jazz burlándose de la música y diciendo que sonaba mejor si se tocaba al revés. Al igual que con la mayoría de las innovaciones disruptivas, incluso la fuerza de la desaprobación de alguien influyente como Thomas Edison no pudo aplastar el impulso que se estaba generando a medida que los músicos llenos de esperanza y posibilidades comenzaban a explorar y experimentar.

Si bien no estaba regulado directamente, Jazz estaba sujeto a la regulación de la prohibición. El jazz floreció en los bares clandestinos donde la gente se reunía en la clandestinidad para beber alcohol, profesar su ira contra el establecimiento y bailar. En este ambiente libre e influenciado por el alcohol, los músicos de Jazz no estaban limitados por la cultura “oficial” a la hora de explorar y experimentar. El guitarrista podía dirigir, se podía tocar una flauta y se jugaban con los temas a medida que evolucionaba lo que se convertiría en una forma de arte estadounidense de renombre.

La negativa de Edison a entretener o incluso dedicar un momento a considerar que el jazz podría ser una forma de arte musical viable es un claro ejemplo de dos de las tres peores respuestas al cambio: ignorar, avergonzar y regular. El mismo proceso ocurre cuando se introduce una idea nueva o innovadora en el lugar de trabajo. Los mejores caeremos en el peligroso desconocimiento, vergüenza y en los casos más extremos, preguntarnos dónde está la regulación para contener el caos emergente.

Me resisto a admitir que a veces no soy fanático de la nueva música que escucho, pero estoy seguro de que no soy el único al que le molesta un poco. Lo mismo ocurre con el lugar de trabajo. A menudo hay una resistencia extrema a las nuevas ideas que no provienen del equipo de liderazgo senior y, por supuesto, existe la misma resistencia a las ideas que sí provienen de ellos. Cuando todos los empleados ⁠—sin referencia a título o poder⁠— no pueden explorar nuevas ideas, el negocio siempre sufre. Después de todo, la organización está dejando estancado el potencial sin explotar de las personas más cercanas al trabajo.

El peligro de ignorar, avergonzar y regular en exceso

Desafortunadamente, cuando las ideas se generalizan y maduran, pueden sufrir las mismas barreras que superaron inicialmente. Ignorar, avergonzar y regular en exceso es peligroso para el futuro de cualquier organización porque distrae a los empleados, líderes e inversores de comprender y adoptar la innovación.

Para seguir siendo relevantes, debemos enfrentarnos a los desafíos, las tendencias y las nuevas realidades, sin importar cuán incómodos nos puedan hacer sentir o cuán escépticos seamos. Si se encuentra adoptando cualquiera de las tres cualidades debilitantes que sofocan la innovación, desafíese a sí mismo para adoptar una nueva idea o concepto. Evalúe la idea a través de una lente equilibrada considerando lo que podría suceder, en lugar de crear barreras para proteger el sistema actual. No hay riesgo en la exploración de ideas.

El mundo es pequeño y accesible, y el conocimiento disponible es ilimitado. Nuestros ecosistemas comerciales ⁠, que incluyen a nuestros proveedores, socios, empleados, clientes y la comunidad circundante ⁠, contienen recursos ilimitados que están disponibles si estamos dispuestos a mirar más allá de las barreras falsas y nos abrimos a usar lo que está disponible. El título y la jerarquía no son importantes al crear e innovar. Las ideas pueden venir de arriba, de abajo y del medio.

Todos tenemos que estar preparados cuando el centro de atención brille sobre nosotros. El guitarrista o el baterista pueden liderar un ensamble de jazz, y cuando la luz brilla sobre ellos saben que es su turno de brillar y demostrar lo que tienen. La música que creen en ese momento será única para ellos y nunca se repetirá de la misma manera.

Miles Davis dijo: "El tiempo no es lo principal, es lo único". El tiempo es nuestro único recurso. Tenemos más libertad y flexibilidad en el lugar de trabajo que nunca. Ni siquiera podemos imaginar lo que es posible con la contribución individual y la colaboración ilimitada. Alternativamente, nunca sabremos lo que podríamos haber contribuido individualmente si no nos presentamos completamente y usamos el tiempo y los recursos que tenemos al máximo.

