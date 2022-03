3 estrategias que me ayudaron a desarrollar 13 flujos de ingresos

En 10 años de dirigir negocios junto a mi esposa, sabemos lo atractivo que es aumentar el crecimiento de primera línea. La pregunta que nos hemos hecho activamente es: ¿Cómo se gana más sin añadir más trabajo, más horas y más esfuerzo a lo que ya está acaparando toda su atención?

Antes de pasar a explicar cómo hacer esto, tomemos un momento para revisar cómo ha sido la propiedad empresarial en los últimos años. Según Fundera , las pequeñas empresas (definidas como empresas con menos de 500 empleados) representan el 99,7 % de todos los negocios en EE. UU., incluido el 44 % de la economía estadounidense, ¡con un total de $9,4 billones en actividad económica!. Sin embargo, según la SBA , "alrededor del 20 % de las pequeñas empresas fracasan dentro del primer año, al final del quinto año, alrededor del 50 % ya no existe". En resumen, es mucho más fácil iniciar un negocio que permanecer en los negocios.

Entonces, ¿cómo aseguramos nuestra parte de esta oportunidad económica sin quemarnos? Una frase: múltiples flujos de ingresos.

Aquí hay tres estrategias que hemos desarrollado y en las que confiamos para permitirnos crear la friolera de 13 flujos de ingresos:

Identifica ofertas de ingresos pasivos sin tener que empezar de cero

La clave de este enfoque es poder ver oportunidades dentro de las brechas de sus ofertas de servicios actuales. Por ejemplo, si tiene una oferta de nivel de entrada y una oferta de alto nivel, ¿hay algo que pueda construir en el medio? Tal vez haya una opción híbrida que se pueda desarrollar para satisfacer las necesidades de aquellos que se encuentran entre sus dos ofertas. Piense en esto como Ricitos de oro: cada una de las situaciones es ideal para las personas a las que fueron destinadas, y ahora estamos tratando de averiguar cuál satisfaría las necesidades de Ricitos de oro.

Comercialice sus ofertas sin sentirse sórdido o vendedor

Se necesita una tonelada de tiempo y energía para enviar mensajes fríos, llamar y generar ventas para una oferta recién desarrollada. Es esencial mirar dentro de su audiencia actual, identificar sus puntos débiles, desarrollar una solución que aborde directamente los puntos débiles y devolvérsela. No solo tendrá los componentes para comunicarlo de manera efectiva, sino que también tendrá una base de clientes integrada.

Desarrolle ofertas comerciales sin comprometer grandes cantidades de tiempo

Ya estamos todos extremadamente ocupados, por lo que no queremos agregar más a nuestro plato. La forma más fácil de identificar dónde puede encontrar oportunidades para agregar ingresos a su negocio es realizar una descarga de cerebro, categorizar sus respuestas, compilar un análisis DAFO y crear pasos procesables en su negocio. Se sorprenderá de cuánto se revela cuando hace un inventario de sus fortalezas y debilidades mientras se enfoca y presta atención para maximizar las oportunidades y minimizar las amenazas. Esto no es lo mismo que simplemente "agregar más a su plato" ⁠: en realidad, es encontrar una manera de optimizar las operaciones actuales, automatizar piezas que no necesitan esfuerzo físico e introducir opciones para satisfacer a sus clientes donde están.

La investigación realizada por el autor Tom Corley descubrió que, independientemente de los antecedentes o la historia, uno de los rasgos más comunes entre los millonarios hechos a sí mismos era su capacidad para crear múltiples flujos de ingresos. Hemos visto esto de primera mano en nuestra propia experiencia, ya que múltiples flujos de ingresos nos ayudan a diversificar los ingresos, resistir las recesiones económicas y expandir la visibilidad y la comercialización.

La clave para hacerlo de manera efectiva es escuchar los comentarios y prestar atención a las necesidades de sus clientes actuales y potenciales. Su capacidad para adaptarse y crear enfoques alternativos para brindar sus servicios será el ímpetu detrás de aumentar sus ingresos sin aumentar su carga de trabajo.

