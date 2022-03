Cómo sacar el libro de la cabeza y convertirlo en realidad

He hecho muchas cosas relacionadas con publicaciones y medios desde que tenía 14 años. Pero lo que más me gusta es ayudar a la gente a escribir y publicar sus libros. Y si bien esas pueden ser actividades creativas, la mayoría de las personas con las que trabajo actualmente son empresarios, entrenadores y otros expertos que están ansiosos por aumentar su visibilidad, credibilidad, alcance de mercado y rentabilidad.

Sin embargo, muchas personas se quedan atrapadas en la fase de soñar y ni siquiera comienzan sus libros. Algunos ni siquiera han tomado la decisión de escribir su libro, tal vez por temor a recibir comentarios negativos de extraños y seres queridos o simplemente por la falta de comprensión del proceso de escritura y publicación. Aquí hay algunos consejos que puede usar de inmediato para comenzar a escribir su primer o próximo libro.

Relacionado: 5 razones críticas para dejar de procrastinar y escribir su libro ahora

1. Toma la decisión de escribir tu libro

Esto es parte de uno de mis nueve pasos esenciales para escribir un libro, y suena a cliché. Pero es verdad. Muchas personas piensan en escribir, pero nunca deciden simplemente hacerlo.

Yo era un entrenador de libros, editor y escritor mucho antes de la pandemia, pero la pandemia trajo a mucha gente arrepentida. Algunas eran mujeres de 60 años que me dijeron que lamentaban no haber escrito sus libros. Algunos de ellos trabajaron conmigo para hacerlo. Otros cedieron a sus miedos y dudas y siguen deseando y pensando.

Entonces, toma una decisión. Si es no, ¡está bien! Al menos ahora lo sabes. Si es así, ni siquiera tiene que ser hoy o este año (aunque escribir un libro no requiere que renuncies a tu vida). Decide que escribirás tu libro para 2023, 2024, etc. y que harás lo que sea necesario para que eso suceda. Ya sea contratando a un entrenador, un editor o uniéndose a un grupo de redacción.

2. Comprométete con un horario de escritura

La segunda cosa que es realmente importante es comprometerse con un horario de escritura. Y esta es la parte que mucha gente no soporta cuando la menciono.

Comprometerse con un horario de escritura no tiene por qué significar estar sentado frente a la computadora tres, cuatro, cinco o incluso 10 horas al día como Stephen King, John Grisham u otros grandes novelistas.

Me gusta recomendar tramos de 25 minutos, que también se llaman Pomodoros. Entonces, podrías escribir durante 25 minutos.

Pero eso no es suficiente.

Necesitas poner esto en tu calendario como una cita no negociable contigo mismo. Podría ser un día a la semana, dos días a la semana, tres días, cinco días o siete. Podrías hacer un estiramiento de 25 minutos con un descanso de cinco minutos o más sesiones. Lo importante es comprometerse con un horario y cumplirlo.

Relacionado: El ahorro de tiempo de productividad sorprendentemente simple

3. Comienza a escribir tu libro en cualquier punto del mismo

Lo siguiente que es importante hacer es comenzar a escribir su historia donde se sienta cómodo. Mucha gente pregunta: Bueno, Stephanie, ¿qué escribo primero? ¿Escribo primero el principio o primero el final? Mi respuesta siempre es, simplemente comienza a escribir donde sientas la inspiración.

Como escritor, escribo mis introducciones y conclusiones al final. Entonces, lo mejor que puedes hacer es simplemente sentarte y escribir lo que te resulte cómodo.

Si está escribiendo un libro de negocios y quiere contar una historia sobre un cliente en particular, siéntese y escriba esa historia. El punto es sacar ese primer borrador, y no tiene que estar en orden. Puede trabajar con un entrenador o un editor para que todo esté en el orden correcto.

Simplemente comienza a escribir donde sientas la inspiración o la pasión.

4. No te cuestiones sobre la marcha

Este paso tiene muchas prohibiciones. No te cuestiones a ti mismo a medida que avanzas. No edites. No se lo envíes a tus amigos, a tu entrenador general de negocios o de vida, a tus familiares, etc.

Solo escribe tu primer borrador. Puede que no sea genial, pero no va a ser tan malo como crees que es.

Pero si te sientas allí y cuestionas todo y lo envías a un grupo de personas, incluso personas bien intencionadas y bien calificadas, te frustrarás y te detendrás.

Conocí a demasiadas personas a las que les estaba yendo muy bien escribiendo su libro por su cuenta, lo cual es realmente asombroso porque la mayoría de las personas no pueden escribir un libro por su cuenta. Y enviaron el capítulo o los capítulos a algunos amigos y familiares y recibieron comentarios tan negativos que se frustraron y renunciaron.

Y luego vinieron a mí unos años más tarde y me dijeron: necesito terminar este libro, ¿qué debo hacer?

Por lo tanto, evite cuestionarse a sí mismo y pedir retroalimentación a otros que no estén involucrados.

Cuando entreno a personas para escribir su libro, si realmente insisten, miraré su trabajo durante nuestras sesiones. Pero la mayoría de las veces, los animo a escribir. Y luego, al final, podemos pasar por un proceso de edición por separado o puedo referirlos a otro editor si quieren otro par de ojos en él.

Pero es importante hacerlo con la menor interferencia interna o externa posible.

Resumiendo

Escribir un libro no es para todos. Pero es posible que aquellos que toman la decisión lo hagan y están dispuestos a sentirse incómodos a veces durante el proceso. Es importante establecer un horario, escribir todo lo que pueda sin detenerse y no dudar de sí mismo. Con los sistemas y el soporte adecuados, puede convertirse en un autor emprendedor publicado.

Relacionado: ¿Escribir un libro para hacer crecer su liderazgo intelectual? Esto es lo que tu...