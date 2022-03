2 recursos gratuitos que lo ayudarán a evitar pagar a los consultores

La pandemia podría haber cambiado permanentemente la forma en que hacemos negocios. No hay escasez de expertos autoproclamados que se ofrecerán a decirle cómo, a cambio de una tarifa. El problema es que el cuerpo de expertos, y la experiencia, es incipiente en el mejor de los casos. Después de todo, los expertos no pudieron predecir las interrupciones prolongadas de la interrupción de la cadena de suministro. Los expertos no lograron predecir el igualmente persistente gran éxodo de trabajadores. Pocos de los expertos, si es que hubo alguno, predijeron un cambio tectónico en la forma en que hacemos negocios.

Tal vez ellos no tengan la culpa. El hecho es que la pandemia construyó un nuevo panorama económico en muy poco tiempo. La economía moderna nunca ha tenido que absorber la miríada de crisis provocada por la pandemia. Todavía estamos revisando los escombros de Covid. Sabemos que nos golpeó algún tipo de desastre, pero aún no estamos seguros de sus implicaciones. Es como si saliéramos de un refugio de tornados con una venda en los ojos. Cualquier experto honesto le dirá que, en el mejor de los casos, sus pronósticos sobre el futuro son estimaciones aproximadas. Se están aferrando a la oscuridad para darle sentido a todo.

¿Debería el cambio ser incremental o revolucionario? ¿El mejor consejo sobre cómo cambiar tu negocio es no cambiar en absoluto? Eso es inviable para aquellos que enfrentan amenazas existenciales inmediatas. Adaptarse o morir. La pregunta es: ¿adónde acude el dueño de un negocio para encontrar un análisis relevante? Aquí hay dos de las mejores fuentes gratuitas para propietarios de negocios dispuestos a tomar la ruta de la autoayuda. Sus expertos pueden estar especulando hasta cierto punto, pero también tienen una gran cantidad de información que brinda amplitud, actualizaciones y aplicaciones prácticas.

McKinsey y compañía

Con casi 100 años como la firma de consultoría más antigua de Estados Unidos, McKinsey & Company ofrece una gran cantidad de informes y artículos desde el nivel de análisis microeconómico hasta el macroeconómico. El fundador James O. McKinsey es considerado el fundador de la consultoría de gestión. El trabajo de McKinsey incluye consultar a los gobiernos con miles de millones en fondos soberanos, ayudar a las corporaciones a diseñar estrategias financieras y generar contenido para pequeñas empresas e inversores minoristas. Gran parte de este contenido está disponible de forma gratuita y solo se requiere una suscripción por correo electrónico a boletines periódicos para acceder.

Sí, McKinsey no está exento de críticas. La firma ha brindado algunos consejos notoriamente malos a algunos de sus clientes e industrias. McKinsey es relativamente transparente acerca de estas fallas y señala las variables de confusión que crean riesgos y oportunidades imprevistos. El trabajo de McKinsey para varios estados rebeldes y actores notorios de la industria también plantea serias dudas sobre la ética organizacional y de la industria.

Estos problemas se limitan a la consultoría específica de McKinsey en nombre de los principales clientes. Si estás leyendo este artículo, probablemente no seas uno de ellos. Mientras tanto, los cientos de escritores, investigadores y editores de McKinsey operan más como un equipo de periodismo que como una firma de consultoría. Generan una enorme cantidad de contenido en muchos niveles de análisis. Todo lo cual puede ser bastante útil para los dueños de negocios e inversores que intentan dar sentido a nuestros tiempos embriagadores. McKinsey ha dedicado gran parte de su atención a los cambios provocados por la pandemia en innumerables temas. Lo más probable es que haya un informe o artículo relacionado con sus desafíos.

Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU.

Di lo que quieras sobre la burocracia federal inflada. Sin embargo, la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. ha estado brindando análisis gratuitos y de calidad para las pequeñas empresas desde la administración de Eisenhower. Los formuladores de políticas entendieron correctamente el papel de la investigación basada en evidencia para guiar el desarrollo económico de Estados Unidos en los años de auge de la posguerra. La SBA se fundó principalmente para otorgar préstamos a pequeñas empresas, pero su misión también incluye brindar asesoramiento, ¡sin intereses! La SBA podría ser la única agencia federal cuya misión es proporcionar a las pequeñas empresas las herramientas de consultoría y la experiencia que normalmente se reservan para los contratos de consultoría o las altas tarifas de suscripción.

Los recursos de investigación de mercado y análisis competitivo de la SBA incluyen artículos, informes y herramientas analíticas para propietarios de pequeñas empresas, nuevas empresas y empresarios cuyos activos no son más que una buena idea. Puede utilizar los recursos de la SBA para guiar las decisiones sobre contratación, estrategia, adquisiciones, investigación de mercado, administración, financiamiento y creación de empresas, entre muchos otros temas. Si eres contribuyente, ¡felicidades porque ya los pagaste! Por supuesto, la SBA también brinda toda la información para propietarios de pequeñas empresas que buscan préstamos y contratos gubernamentales.

Combinados, McKinsey y la SBA brindan una gran cantidad de información para el propietario de la empresa en un viaje peligroso y autoguiado hacia el panorama posterior a la pandemia. Algunos de estos recursos y herramientas brindan un nivel de análisis que normalmente exigiría tarifas bastante altas de un proveedor. Dados estos tiempos inciertos, podría tener más sentido realizar un análisis propio para determinar cómo adaptarse que pagar a un experto autoproclamado por sus estimaciones. A medida que emerge con cautela de su propio refugio para desastres, estas dos fuentes pueden brindarle un pequeño vistazo de lo que la pandemia ha provocado en su negocio.

