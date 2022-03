Olvídese de las tendencias de marketing de 2022: 3 formas de volver a lo básico para un crecimiento masivo

Como la frase de tres palabras “Te amo” o el olor a tarta de manzana recién horneada, algunas cosas son reconfortantemente familiares y simplemente no cambian. Esto también es cierto cuando se trata de marketing ; el éxito se basa en fundamentos dulces que deben permanecer igual. Una vez establecidos, todos los esfuerzos de marketing adicionales surgen naturalmente. Es fácil perder de vista los conceptos básicos con tantas tendencias de marketing en aumento. Pero con el 2022 a la vuelta de la esquina y la aparición de más empresas, mantener la competitividad volviendo a lo básico es primordial.

Hubo 5,4 millones de solicitudes para iniciar nuevos negocios en 2021 en comparación con los 4,4 millones que ya batieron récords en 2020. Por otro lado, la tasa de fracaso de las nuevas empresas fue de alrededor del 90% . Ese número es alarmante y, lo que es más importante, es triste ver fracasar tantas visiones. Nadie comienza esperando fallar, especialmente cuando podría haberse evitado. Una de las principales razones informadas por la falta de éxito es el marketing ineficaz, un área que es vital y debe abordarse.

Hay tantas tendencias de marketing nuevas y calientes en aumento. Desafortunadamente, algunas de esas tendencias se han esfumado y, sin una buena base, muchas empresas no tenían un lugar al que recuperarse. Por lo tanto, la comercialización se considera ineficaz. Esto provoca una falta de ingresos por una baja generación de clientes potenciales. No es de extrañar que las nuevas empresas estén ansiosas por asegurarse de comenzar con el pie derecho en un esfuerzo por no estar en el grupo de empresas que no lo lograron.

Aquí hay algunos consejos básicos de marketing imprescindibles para incorporar a su estrategia en 2022.

1. Tener el mensaje correcto

Los mensajes de marca son un hermoso ramo de todos sus puntos de contacto que hacen que una relación a largo plazo se mantenga floreciente con su audiencia. Todos hemos escuchado la frase "la percepción es la realidad". En marketing, esto no podría ser más cierto. Cuanto más pueda relacionarse con sus compradores, más su empresa se convierte en un pensamiento recurrente que resulta en una acción de compra. requiere obtener una firma de relaciones públicas acreditada para ayudar a construir una historia convincente. Un experto puede garantizar que su mensaje se relacione con su público objetivo . Una vez que se elabora el mensaje correcto, debe ser cohesivo en todos los sitios de redes sociales, su sitio web, marketing por correo electrónico y el medios de comunicación. También es bueno revisar sus mensajes anualmente. Las empresas evolucionan; el mundo también está cambiando, y las marcas deben mantenerse al día.

2. Ten la oferta adecuada

Creer que tienes un gran producto o servicio para presentar al mundo es una cosa, pero crear la oferta adecuada para tu audiencia es una bestia totalmente diferente. Debe ser lo suficientemente preciso y convincente para estimular la acción inmediata. Seamos realistas, si la gente no está convencida de comprar lo que vendes, tu negocio no sobrevivirá. La oferta es simplemente la puerta de entrada a una empresa próspera. Ya sea que esté ofreciendo un libro electrónico gratuito para obtener información de contacto o un servicio con descuento, debe ser de alta calidad, algo que su audiencia realmente encuentre valioso y deseable. Además, asegúrese siempre de que su oferta tenga un llamado a la acción y esté claramente posicionada para que la vean sus compradores. Nunca debe quedar sin preguntas respondidas. Es fundamental proporcionar la información que los clientes necesitan de forma inteligente. Si no, se mudarán a otro negocio que sí lo haga. Una oferta bien formulada se dirige a la audiencia correcta y muestra a los clientes potenciales que usted se enfoca en sus necesidades y deseos.

3. Tener un sistema de incorporación de alto funcionamiento

Mantener clientes es tan valioso como conseguirlos. Es por eso que es imperativo asegurarse de que exista un sistema de incorporación de alto funcionamiento que proporcione una vía para la retención. Parte del sistema debe incluir formas estratégicas de recopilar la mayor cantidad posible de datos del cliente. Esto permitirá toques suaves con correos electrónicos, anuncios publicitarios o incluso cupones de feliz cumpleaños. Las personas compran personas y no productos o servicios. Por lo tanto, quieren un toque personal y el proceso inicial es importante. Una vez que se construye y mantiene una relación, sus compradores la compartirán con sus amigos y familiares. A cambio, su audiencia de seguidores leales aumenta, y también lo hará su último dólar.

¡Emprender es gratificante! Recostarse y enorgullecerse de un negocio exitoso es un sentimiento hermoso. Muchas nuevas empresas no están superando sus etapas iniciales, pero esa no tiene por qué ser tu historia. Comenzar con una estrategia de marketing comprobada lo pondrá un paso por delante del juego. Solo recuerda que no tienes que hacerlo solo. Hay una variedad de agencias de relaciones públicas acreditadas que pueden ayudar. Es una inversión que seguirá dando resultados.

Es una sensación gratificante tener su marketing construido sobre una base sólida. Los mensajes, la oferta y el sistema de incorporación de clientes son todos importantes: los elementos clave para el éxito. Por supuesto, seguirán surgiendo nuevas tendencias, pero asegúrese de que se ajusten a su estrategia y de que no haya pasado por alto las necesidades de marketing.