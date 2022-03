4 formas en que los avances tecnológicos están optimizando el rendimiento físico

La tecnología ha tenido una larga tradición de eliminar las objeciones comunes al ejercicio. ¿Odias escuchar a otros asistentes al gimnasio gruñir y jadear? Esa es una solución fácil: solo coloque esos AirPods para que pueda sudar con melodías o podcasts en lugar de los ruidos de su compañero de entrenamiento. ¿No tiene tiempo para viajar a su próxima lección de yoga a pesar de que la puso como "alta prioridad" en su calendario? Verifique su membresía. Podría incluir clases virtuales gratuitas disponibles en línea con su instructor favorito.

Pero esos avances son solo el comienzo. A continuación se presentan algunos otros avances tecnológicos que están transformando la escena del fitness para ayudar a los profesionales presionados por el tiempo en todas partes.

1. La tecnología está reduciendo el tiempo necesario para hacer ejercicio

¿No sería genial si pudieras resumir tu entrenamiento de 90 minutos en un tercio? Esa parece ser la promesa de la estimulación muscular eléctrica enfocada . La estimulación muscular eléctrica envía señales artificiales a través de la piel para hacer que los músculos se contraigan de forma involuntaria. Se ha utilizado con éxito en entornos médicos, como durante los tratamientos de fisioterapia. Últimamente, sin embargo, los líderes en acondicionamiento físico han comenzado a explorar la aplicabilidad de la estimulación muscular eléctrica como una herramienta útil para reducir los tiempos de entrenamiento sin sacrificar la calidad del mismo.

2. La tecnología está facilitando el seguimiento y la medición del éxito

En los negocios, hay un dicho que dice que lo que se mide se gestiona. Para muchas personas que desean priorizar y administrar su salud, ver el progreso mejora la motivación y el cumplimiento. Sin embargo, puede ser difícil visualizar cómo se ve el éxito sin un poco de ayuda.

Una amplia gama de nuevas empresas ha tenido como objetivo resolver este problema. Muchos ofrecen aplicaciones basadas en suscripción que presentan representaciones visuales o elementos "gamificados" que reflejan el viaje de salud del usuario. Dado que más de la mitad de todas las personas con dispositivos inteligentes ya los usan para recopilar sus datos de salud, aprovechar al máximo esos datos sin duda parecerá intuitivo. ¿Pero la gente los usa? Los médicos creen que sí. De hecho, la investigación de Northwest Primary Care sugiere que el 93 % de los médicos cree que las aplicaciones alientan a los usuarios a mantenerse al día . Entonces, si lo que lo impulsa es poder ver su progreso, puede beneficiarse de un viaje a la App Store.

3. La tecnología conecta a expertos con usuarios.

Pelotón. ¿El producto te hace temblar un poco? Ciertamente, la marca recibió duras críticas después de publicar un anuncio previo a la pandemia que el New York Times y otros calificaron como potencialmente sexista. Y desde entonces ha tenido que soportar representaciones poco halagadoras en la cultura pop y despidos ampliamente publicitados . No obstante, la compañía ganó popularidad cuando la gente comenzó a quedarse más en casa. No importa si sigue siendo viable o no: Peloton abrió los ojos de todos a lo emocionante y emocionante que podría ser la sensación de ser empujado por un instructor en vivo.

Puede responder que la oportunidad de competir virtualmente contra otros corredores o corredores ha existido por un tiempo. Tendrías razón. Sin embargo, poder disfrutar de sesiones individuales o tomar clases de los mejores entrenadores de fitness es muy diferente a competir contra un oponente sin nombre ni rostro. Además, la realidad virtual y la promesa del Metaverso están fomentando algunas opciones interesantes de ejercicio en línea .

4. La tecnología está acortando la recuperación posterior al ejercicio.

¿Toda esta charla sobre hacer ejercicio te ha dejado sintiéndote agotado y exhausto? Bueno, la tecnología tiene otra respuesta bajo la manga en forma de tecnología de luz infrarroja (IR). Cuando se usan correctamente, los dispositivos IR pueden penetrar más profundamente en sus músculos de lo que podría llegar si se sumergiera en un jacuzzi. Y los dispositivos IR pueden incluir cualquier cosa, desde carpas emergentes hasta saunas.

Otro producto dirigido a los cansados es el masajeador de percusión. Las unidades masajeadoras, que envían pulsos penetrantes a los músculos adoloridos, hacen lo que ningún masajista podría hacer: amasar rápida y consistentemente para aliviar y relajar los músculos tensos. Cuando se investigó en un entorno clínico, los masajeadores de percusión fomentaron un rango de movimiento mejorado para los sujetos de estudio. Al igual que muchos productos tecnológicos enfocados en la salud, se venden a nivel de consumidor para permitir que los deportistas obtengan sus beneficios en cualquier momento y en cualquier lugar. Por lo tanto, tiene menos motivos para saltarse su próximo entrenamiento debido al dolor persistente.

Entonces, si sigues haciendo propósitos de entrenamiento para despedirte de ellos en un mes, considera obtener un poco de ayuda de las innovaciones tecnológicas.