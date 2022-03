Cómo el comercio electrónico empoderará a las personas en la próxima década

La persona promedio ve hasta 10,000 anuncios todos los días. No es de extrañar que la gente tire dinero a lo que sea: comprarán algo que no necesitan, algo que no les queda bien o que no les ayudará. Puede ser una necesidad perpetua de gastar. Entonces llega la culpa, y más de la mitad de todos los estadounidenses dicen que se arrepienten de haber gastado en cosas que no necesitaban o que no pueden usar.

Una sola venta del Black Friday genera $ 74 mil millones en gastos arrepentidos solo en los EE. UU. Luego, estas compras no deseadas se devuelven. Solo durante la temporada navideña de 2021 se devolvieron productos por un valor aproximado de $ 66.7 mil millones . Estos frenesíes de compras no solo son perjudiciales para su cuenta bancaria; también están destruyendo lentamente el planeta. Los consumidores tienden a devolver las compras de las que se arrepienten, lo que provoca emisiones innecesarias y contribuye a la crisis mundial de residuos.

Además, a pesar de la gran cantidad de anuncios, el 33% de todos los bienes en todo el mundo siguen sin venderse. Esto termina inflando el inventario y los precios de los minoristas porque las empresas predicen el costo de los artículos no vendidos y lo tienen en cuenta en el precio minorista de sus productos. ¿Qué crees que pasa con esos productos no vendidos? Una vez más, se envían convenientemente a un vertedero. Es desgarrador saber que solo la industria de la moda produce 92 millones de toneladas de desechos cada año.

Sin embargo, hay algo interesante en el horizonte. Gracias a la innovación tecnológica continua, se avecina una tormenta de cambios que permite a los consumidores comprar de manera consciente y adquirir bienes que conservarán y disfrutarán.

Desechar el enfoque de talla única

Se están produciendo cambios por todas partes. Por ejemplo, la moda rápida ya no es una opción. Los consumidores modernos, bien informados y profundamente preocupados no realizan compras por impulso. No están comprando cosas solo por la exageración. Cada vez más personas optan por comprar menos, mientras compran productos de calidad.

La tecnología ayuda a las marcas a traer su juego A. Algunos de los minoristas más grandes del mundo ahora están integrando soluciones tecnológicas de vanguardia para ofrecer un enfoque y una experiencia únicos y personalizados a sus clientes. Por ejemplo, Dickies (una popular marca de ropa urbana en los EE. UU.) implementó la primera solución de IA de 3DLOOK que permite al comprador tomar dos instantáneas de sí mismo y obtener comentarios instantáneos sobre qué talla le quedaría mejor. Farfetch, Prada y Piaget están utilizando soluciones de prueba virtual, y Amazon lanzó una producción completa de camisetas hechas a medida. En total, vemos que las principales marcas de todas las industrias hacen uso de tecnologías a escala.

La realidad aumentada se fusiona con la moda

Otra novedad muy interesante que jugará un papel fundamental en el comercio electrónico es la integración de gafas AR. Snapchat ha lanzado sus anteojos de cuarta generación, disponibles solo para desarrolladores. La tecnología ya parece prometedora, lo que hace posible crear varios objetos y efectos AR que se pueden superponer en el mundo real. Según los gurús de la tecnología y los futuristas, las personas mirarán el mundo a través de la lente de las gafas AR en lugar de la pantalla de vidrio de sus teléfonos inteligentes. No hay duda de que el comercio electrónico experimentará algunos cambios fabulosos impulsados por la tecnología AR.

Las gafas AR se pueden usar potencialmente para superponer diferentes estilos de ropa, diseños y tamaños en usted mismo. El potencial es enorme. A partir de ahora, el 53 % de los desarrolladores y especialistas en tecnología afirman que carecen de los recursos y las soluciones para diseñar estas experiencias personalizadas, pero la innovación se está poniendo al día rápidamente.

Avance rápido hasta 2032. ¿Cómo será el comercio electrónico?

En 10 años, el comercio electrónico girará completamente en torno al cliente, no en las pérdidas y ganancias ni en el ROI de la marca. Todo el comercio online será completamente personalizado y adaptado a las necesidades de cada persona. ¿Cómo es eso posible, te preguntarás? Simple: Con la ayuda de la tecnología.

Imagine un mundo en el que tenga un pasaporte digital: una aplicación en su teléfono inteligente que almacena diferentes puntos de datos sobre su comportamiento y patrones de compra. Imagine que la tecnología almacena sin esfuerzo información importante, como los parámetros de su cuerpo, los tamaños adecuados y exactos en múltiples marcas, los cambios y ajustes cuando gana o pierde peso, etc. Toda esta información se sincroniza en un abrir y cerrar de ojos, fusionándose con sus redes sociales. actividad de los medios, historial de compras, eventos planificados, etc.

Esta información permitirá el más alto nivel de personalización de todo lo que consume. Verá anuncios de trabajo que son adecuados para usted y solo para usted, programas de nutrición que su refrigerador pedirá automáticamente a pedido e incluso videojuegos con su avatar único.

En las redes sociales, en el correo e incluso en las vallas publicitarias (sí, con las gafas AR tendrán sentido), verás anuncios solo de los productos que realmente necesitas y que te convienen en función de tu pasaporte digital.

Las páginas de productos en los sitios web de comercio electrónico recomendarán solo la ropa que realmente le quedará bien y complementará su guardarropa, según sus parámetros, preferencias, historial de compras, estilo de vida, próximos planes, etc. Instantáneamente podrá ver cómo se vería en usted en la dinámica, y podrá intentar combinarlo con otros artículos de su armario virtual.

La página de productos de una tienda de muebles mostrará no solo un catálogo, sino exactamente qué muebles encajarán dentro de los parámetros de su hogar, sus parámetros corporales (medidas de altura y peso) y estilo de vida. La producción de muebles hechos a medida en función de los parámetros del cuerpo del cliente no es un futuro lejano.

Sí, para 2032 tendrá un guardarropa inteligente que pedirá ropa a la medida en función de los datos en tiempo real de su teléfono inteligente, y recibirá sus productos a través de un dron.

Imagínese ir a dar un paseo informal o tomar una taza de café y ver un vestido que absolutamente debe tener. Tus lentes AR te mostrarán rápidamente dónde está disponible el vestido (incluso cuando lo que estás viendo no esté conectado), los tamaños en los que está disponible, de qué marca es, etc. Además, imagina que tu dispositivo transfiere automáticamente las medidas de tu cuerpo a la fábrica. e iniciando la creación de la misma camiseta, hecha a tu medida y entregada por un dron el mismo día. Imagina nunca tener que salir a comprar ropa o incluso tener que pensar cada mañana en lo que te quieres poner.

El comercio electrónico se volverá más empoderador y personalizado para cada individuo. Ese es un futuro en el que podemos creer.