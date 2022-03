Encontrar tu espacio en blanco es clave para diseñar tu destino

Todo emprendedor tiene pasión, energía y esperanza, pero estas cualidades por sí solas no son suficientes. También necesita una visión clara y profética de una necesidad en el mercado que su producto pueda satisfacer. Esencialmente, necesitas encontrar un espacio en blanco y una manera brillante de llenarlo.

Hace más de cuatro décadas, descubrí mi propio espacio en blanco. Amaba mi vida como profesora de arte, música y escritura en escuelas primarias públicas, y ayudé a mis alumnos a ver que estas materias eran tan esenciales para la invención humana y la resolución de problemas como las ciencias y las matemáticas. Me apasioné tanto por este enfoque pedagógico que soñé con crear una universidad entera dedicada a la invención creativa.

Pero, ¿cómo se diferenciaría esta nueva universidad? ¿Qué necesidad satisfaría, que todas las demás escuelas de arte en los EE. UU. no estuvieran satisfaciendo ya? Estudié detenidamente catálogos de cursos, guías curriculares, estudios sobre arte y educación en diseño. Me acerqué a amigos en la educación superior, consideré mi propia educación de posgrado y pregrado y dónde había faltado. Entrevisté a ex alumnos de prestigiosos programas de estudio. ¿Qué desearían que sus alma maters hubieran hecho de manera diferente?

"Ojalá me hubieran enseñado a no ser un artista muerto de hambre", ofreció más de uno con sarcasmo, entre risas. Me llamó la atención. Hablaron con cariño de sus experiencias educativas, toda la técnica y los lánguidos días de estudio, pero lamentaron cómo sus profesores no les enseñaron nada sobre cómo monetizar sus talentos en una carrera creativa sostenida. Aquí estaba mi espacio en blanco. Crearía una nueva universidad que preparara a los estudiantes para carreras creativas. Nuestro lema: Ningún artista muerto de hambre.

En 1978, esto era herejía. Casar las palabras "creativo" y "carrera" en un catálogo de cursos universitarios era impensable en ese entonces. Elaboré cuidadosamente nuestra declaración de misión para futuros estudiantes y familias, y 44 años después, aunque esta declaración se ha perfeccionado (una palabra aquí, una cláusula allá), su esencia sigue siendo notablemente la misma: preparar a los estudiantes para carreras creativas.

SCAD ha crecido a tres ubicaciones en dos continentes y es una de las universidades de arte y diseño más grandes del planeta. Pero lo que no ha cambiado es que nunca nos hemos desviado de nuestra declaración de misión. Esta misión informa cada decisión que tomamos. No agregamos nuevos programas solo porque sería divertido enseñarlos o porque se verían prestigiosos y atractivos en el catálogo.

Cómo encontrar tu misión

Una vez que haya articulado la necesidad que su startup satisfará para su cliente, debe comparar cada nueva idea con esa declaración de misión.

Como ejemplo, mira a Reese Witherspoon. Ahora que tiene 40 años, Witherspoon notó que los papeles que le ofrecían eran lamentablemente condescendientes. Vio la necesidad de un estudio que escribiera, produjera y creara contenido inteligente y entretenido para mujeres. Con esto en mente, Witherspoon fundó su compañía de medios, Hello Sunshine, con una intención igualmente cristalina: cambiar la narrativa de las mujeres en el cine.

La compañía de Witherspoon crea películas, programas de televisión y podcasts que “ponen a las mujeres en el centro de cada historia”. El gran éxito de Hello Sunshine, Big Little Lies , The Morning Show y Little Fires Everywhere , entre otros, son aclamados por la crítica y tienen el mejor desempeño entre los servicios de transmisión en los que viven. La empresa está valorada en 900 millones de dólares porque Hello Sunshine se aferra a su intención fundacional y se niega a aceptar el statu quo que deja de lado a las mujeres en el entretenimiento. Su estudio responde a una necesidad urgente, produciendo poderosas historias sobre mujeres, para mujeres, por mujeres.

El liderazgo presenta una serie de decisiones. A través de elecciones y acciones, creamos nuestras realidades. Si desea liderar con éxito, primero debe reconocer el espacio en blanco en el mercado y cómo su empresa llenará ese espacio con elegancia e invención.

Mientras diseñas tu destino, te animo a pensar en lo que puede parecer engañosamente simple: esa frase resonante, llena de fuerza, que mapea tu misión. Así como cada palabra en un ensayo debe respaldar su tesis, cada elemento de su negocio debe impulsar su visión hacia adelante. Encuentra tu voz. Satisfacer una necesidad. Mira el espacio en blanco y llénalo con todo tu corazón.

