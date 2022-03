Transformación digital: cómo abrirse camino a través de la nube

El panorama empresarial está cambiando rápidamente, y no solo por la revolución digital. El mundo se está alejando de un modelo lineal de construcción, envío y venta a uno ágil de construcción, envío e innovación, y las organizaciones confían cada vez más en la computación en la nube.

¿Qué es la transformación digital?

La transformación digital es el proceso de aplicar sistemas de tecnología de la información y la comunicación para recopilar, gestionar, conservar, compartir, analizar y utilizar datos para mejorar los resultados. La transformación digital requiere un cambio de mentalidad. Los valores del pasado ya no son aplicables en el mundo de hoy. Las empresas que tengan la voluntad de aprender tendrán más probabilidades de tener éxito en esta nueva era.

La transformación digital de los servicios públicos es un subconjunto de la transformación digital. Se relaciona con la adopción y el uso del gobierno electrónico, la democracia electrónica, el comercio electrónico y los servicios electrónicos por parte de las organizaciones públicas. El mundo se ha digitalizado cada vez más en la última década. Se estima que para 2023, 100 mil millones de dispositivos estarán conectados a Internet. Los procesos de gestión como el diseño y la construcción se están transformando a través de la digitalización. La mayoría de las personas ahora prefieren las transacciones en línea, como un pasaporte digital, en lugar de las tradicionales en papel.

¿Cómo funciona la transformación digital?

La transformación digital es un proceso natural y continuo. Sucede cuando su empresa se da cuenta de los beneficios de digitalizar sus productos y servicios para mantenerse competitivo. La transformación digital ha ayudado a las empresas a aprovechar al máximo el poder de la economía digital. Les ayuda a usar datos y análisis para tomar decisiones mejores y más inteligentes y mantenerse actualizados en un mercado en constante cambio. En el pasado, las empresas tenían que confiar en un enfoque más tradicional de los procesos y sistemas comerciales. Ahora, han adoptado la tecnología para optimizar desde arriba hasta abajo, incluida la cadena de suministro y otros procesos.

¿Cómo te afecta una transformación digital? La mejor transformación digital del mundo no significa nada si no satisface las necesidades de sus clientes. Si puede seguir las tendencias, comprender y satisfacer las necesidades de los clientes y mejorar la experiencia del cliente, podrá obtener los mejores resultados de sus esfuerzos. La transformación digital es una perspectiva emocionante que no va a ser fácil. Requiere dedicación al aprendizaje continuo y la inversión, con el apoyo de su socio digital, para lograr los mejores resultados posibles.

¿Por qué necesitas transformar tu empresa?

La respuesta es simple. El mundo ha cambiado y las reglas del juego también. La globalización y los avances tecnológicos han dejado obsoletas algunas de sus prácticas y procesos comerciales. Esto, a su vez, ha hecho que sea más difícil para usted mantenerse competitivo. Entonces, tienes que tomar algunas decisiones difíciles. Tiene que dar un paso audaz y transformar la forma en que opera su organización. Esto no es una elección. es una necesidad Ya sea que esté pensando en desarrollar nuevas capacidades comerciales u optimizar las existentes, el primer paso es definir sus objetivos comerciales clave. Luego, debe analizar cómo sus procesos y sistemas existentes pueden ayudarlo a lograr estos objetivos. El último paso es visualizar un mejor proceso comercial para ayudarlo a obtener mejores resultados.

En el mundo digital actual, es muy fácil crear un flujo de trabajo y hacer que sus procesos comerciales sean más eficientes. Solo necesita seguir algunos pasos probados. No hace falta decir que el proceso es más fácil decirlo que hacerlo. La tecnología y las herramientas que utiliza pueden hacer o deshacer todo el proceso. Por eso es importante elegir un software que haga el trabajo. La transformación digital está reescribiendo las reglas de los negocios y la industria.

La computación en la nube brinda a las organizaciones acceso a más poder de cómputo del que jamás necesitarán. Es un cambio que afectará la forma en que trabajamos, nos comunicamos e incluso pensamos. La única forma de prepararse adecuadamente para el cambio es siguiendo un plan probado. No puede obligar a sus empleados a adoptar la nueva tecnología. Necesitan creer que les facilitará la vida. Necesitan estar de acuerdo con el cambio y necesitan ver cómo puede ayudarlos a lograr sus objetivos. Sin eso, no importará cuánto gaste en tecnología. Seguirá sin poder convertirse en un negocio digital y simplemente desperdiciará su dinero. Para evitar ese destino, necesita una estrategia de nube bien definida que incorpore las necesidades de sus empleados además de las de sus clientes. Así es como puede aprovechar la computación en la nube y transformar su negocio en una empresa digital.

¿Cuáles son los beneficios de transformar su empresa?

El principal beneficio de la transformación digital es la capacidad de tener acceso a todos los datos que necesita cuando los necesita. Esto permite una toma de decisiones más precisa. También puede aumentar la agilidad de su empresa, permitiéndole responder mejor a las necesidades de los clientes. Otro beneficio es que con la transformación digital, sus empleados pueden trabajar de forma remota sin estar en la oficina. Esto proporciona un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal para todos.

¿Cómo maximizar los beneficios de la transformación digital? Debe capacitar a su personal sobre cómo usar de manera efectiva la tecnología disponible. Deberían poder aprovechar al máximo los nuevos recursos de datos de su empresa. Convertirse en una empresa digital ofrece muchos beneficios. La mayor ventaja es que puede seguir siendo competitivo y mantenerse a la vanguardia. También puede obtener acceso a nuevos mercados y mantener una posición sólida en su industria.

La transformación digital también ofrece grandes ahorros de costos, como la reducción de costos de viajes y gastos de marketing. Los beneficios de una transformación digital son numerosos. El primero importante es la capacidad de una empresa para volverse más competitiva. Con la estrategia adecuada, una empresa puede reforzar su servicio al cliente, aumentar los ingresos y reducir los costos mediante el uso de tecnología digital. Otros resultados positivos incluyen una mayor productividad de los empleados y un mejor acceso a la información.

Ahora es más fácil que nunca transformar su empresa en una empresa digital. Esto se debe a que ahora hay muchos recursos disponibles que pueden permitirle realizar este cambio. Una de las mejores formas de crear un plan de transformación es siguiendo una metodología comprobada. Esto no solo lo ayudará a crear una hoja de ruta, sino que también garantizará que todos en su empresa entiendan cómo los cambios marcarán la diferencia para ellos y su equipo.

¿Cómo inicia su empresa este proceso de transformación?

Una de las mejores maneras de comenzar su viaje es comprender lo que quiere lograr en el proceso de transformación. Explore lo que significa una transformación digital para su empresa y cómo puede iniciar este proceso. Debería estar pensando en qué procesos, sistemas y programas desea actualizar o automatizar. Una vez que comprenda lo que tiene que cambiar, es hora de comenzar a hacer esos cambios.

Elige un proyecto en el que puedas hincarle el diente. Comience con un proyecto más pequeño y demuestre que puede hacer cambios antes de abordar el siguiente problema. No tiene que elegir un proyecto que sea fácil, sino algo que pueda proporcionarle algunas ganancias rápidas. Establezca un cronograma para que se lleven a cabo los cambios. Al principio, no necesita establecer una fecha límite estricta. Puede comenzar con una meta que sea razonable y alcanzable. Si desea realizar cambios en un proceso en el que el tiempo de ciclo es de 60 días, intente reducirlo en 10 días. Si no funciona, aún puede hacer cambios e intentarlo de nuevo. Siempre puedes probar un proyecto u objetivo diferente si este no funciona para ti. El truco consiste en comenzar donde se puede marcar la diferencia y construir a partir de ahí.

Es muy difícil para las empresas transformarse de cara a la nube. Puede parecer fácil, pero deben tener en cuenta su infraestructura de TI, datos, preocupaciones de seguridad, capacitación de empleados y gestión de cambios. La buena noticia es que hay muchos consultores que pueden ayudar con este proceso. Es fácil perderse en toda esta información y preguntarse por dónde empezar. Recomiendo comenzar desde el principio, donde su empresa almacena sus datos. Es probable que esto sea local, pero si su empresa no tiene un plan sobre cómo moverá sus datos, ya está atrasado.

El primer paso para la transformación digital es identificar el resultado deseado para el proceso. Comience por mirar hacia atrás en sus objetivos comerciales y comience a crear una hoja de ruta que lo lleve allí. Esto incluirá la recopilación de la información necesaria sobre sus clientes, la evaluación de sus fortalezas internas, la comprensión de lo que están haciendo sus competidores y la investigación de las tecnologías disponibles.

Conclusión

La adopción de la nube está en su apogeo y solo va a crecer. Los beneficios son innegables, pero debe tomar la decisión correcta para su negocio. Todo el proceso de transformación digital es una tarea difícil. Se necesita mucho tiempo y energía no solo para adaptarse a las nuevas tecnologías, sino también para comprender completamente sus aplicaciones. Sin embargo, los avances tecnológicos de los últimos años han hecho que este proceso sea mucho más fácil y ágil. Aquellos que estén dispuestos a aceptar este desafío obtendrán muchos beneficios en el futuro.