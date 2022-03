Cómo aportar autenticidad a la estrategia de marketing de tu startup

Según un estudio de Stackla , el 90% de los clientes valoran la autenticidad al seleccionar las empresas que les gustan y las que apoyan. Pero, ¿qué es exactamente la autenticidad? ¿Cómo podemos mostrar a nuestros clientes que somos humanos y identificables y no solo una marca con una agenda?

Aquí hay seis consejos prácticos sobre cómo traer autenticidad a la estrategia de marketing de su startup.

¿Qué es la autenticidad en marketing?

La autenticidad es tener una conexión genuina con tu público objetivo. Si no eres auténtico, es difícil que los clientes se conecten con lo que haces. Las personas quieren marcas con las que puedan identificarse: empresas que sean como ellas, solo que mejores en su trabajo o servicio debido a la experiencia y los conocimientos. La autenticidad también se trata de transparencia y de mostrarle al mundo quién es usted y en qué cree. Por lo tanto, piense en la autenticidad como la personalidad de su empresa; debe ser único para cada marca que existe.

¿Cómo pueden las startups aportar autenticidad a su marketing?

¿Sabías que casi el 90% de todas las startups fracasan? El marketing de inicio es difícil porque a menudo no tiene fondos suficientes, tiene una base de clientes limitada o recién está comenzando. Como cofundador y propietario de una empresa, entiendo los desafíos a los que se enfrenta. He fallado muchas veces. Es por eso que me gustaría compartir algunas de las estrategias de marketing que me han funcionado bien y han ayudado a las personas a conectarse con nosotros a nivel emocional todos los días.

1. Conoce a tu público objetivo

Debe saber quién es su público objetivo y cuáles son sus necesidades e intereses antes de poder crear un mensaje para ellos o hablar sobre ellos en canales de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Cuanto más sepa, mejor será su marketing.

Es su trabajo crear una conexión emocional entre sus marcas y clientes, y la autenticidad también es clave aquí. Una vez que comprenda a su público objetivo y sus necesidades, podrá hablarles de manera más efectiva en los canales de redes sociales adecuados.

2. Sea genuino en sus mensajes de marketing

Conocer a su público objetivo no significa que deba ser demasiado promocional. Todavía puede mostrar a las personas quién es usted como marca y qué hace que su empresa sea única y, al mismo tiempo, ser más realista acerca de los beneficios de su empresa. Establecer la autenticidad en el marketing significa no tratar de ser algo que no eres. La gente verá a través de cualquier cosa que parezca falsa o falsa. Si decides ser honesto con la gente, entonces pon todas tus cartas sobre la mesa. No intentes comercializar tu startup como algo que no es.

3. Sea consistente con los mensajes a través de los canales de redes sociales

No es ningún secreto que las redes sociales han cambiado la forma en que las marcas se comunican con los clientes. Los canales de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok son herramientas potentes que pueden ayudarlo a establecer relaciones con personas interesadas en los productos o servicios de su startup. El mensaje de su marca debe ser coherente en todos estos canales. Debe ser coherente con sus palabras, imágenes y tono de voz si desea que su público objetivo confíe en lo que está diciendo. ¿Por qué, por ejemplo, los consumidores potenciales deberían creerle si envía mensajes contradictorios en las redes sociales?

No olvides tener en cuenta que las redes sociales son una calle de doble sentido. Las empresas emergentes deben ser atractivas y responder rápidamente cuando las personas hacen preguntas o tienen inquietudes sobre su producto o servicio; esto también ayuda a generar confianza. Lo mejor es crear una voz para su marca en todos sus canales de redes sociales. Te ayudará a comunicarte con las personas de manera más personal, y de eso se trata la autenticidad: de ser real.

4. Dale a la gente algo de qué hablar

No se limite a venderle a la gente su producto o servicio. Debes darles una razón por la que deberían comprarte. Si alguien no está interesado en lo que tienes para ofrecer, no tiene sentido continuar con la relación. Ofrezca a los clientes potenciales algo que les haga querer trabajar con usted en lugar de contra usted.

5. Crea una voz auténtica para tu marca

Si está buscando crear una marca que a la gente le encante, su voz debe ser auténtica. Sin una voz auténtica, es posible que sus clientes no obtengan la experiencia que esperan y que tengan sentimientos negativos hacia su empresa. No espere ganar la lealtad del cliente o entusiasmar a la gente con su producto si no suena como usted mismo. No es sólo lo que dices lo que importa. También es cómo lo dices. Tener una voz auténtica para su marca significa dejar de lado la idea de que el marketing es solo ciencia y no arte. Debe poner creatividad en todo lo que surge de su negocio, desde el desarrollo de productos hasta el marketing y las ventas.

6. Usa métricas y análisis de datos para mejorar tu marketing

El hecho de que seas auténtico no significa que tu marketing siempre tendrá éxito. Incluso si le pones mucho esfuerzo, todo puede caer de bruces. Recuerda que el marketing es mitad arte y mitad ciencia. Debe poner creatividad en todo lo que hace y tener en cuenta que las métricas y el análisis de datos son esenciales para agregar sustancia a esas decisiones creativas. Lo que funciona hoy podría no funcionar el próximo mes o incluso mañana, así que no te apegues demasiado a una sola estrategia de marketing.

Aproveche las herramientas de marketing de vanguardia, como la publicidad en las redes sociales, el marketing de influencers e incluso las campañas de correo electrónico para dar a conocer el nombre de su startup en el mundo. Lleve un registro de todo lo que hace para mejorarlo con el tiempo.

