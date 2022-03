Las cifras que necesitas en tu sistema de apoyo empresarial

Si eres como la mayoría de los emprendedores, te gusta construir. Gitano. Experimentar. Crecer. Cambiar la dirección de su empresa y probar cosas nuevas es algo natural.

Es parte de la naturaleza humana querer hacer correr sus ideas por otros. Pero, ¿quién realmente entiende? Ser demasiado creativo o experimental con su negocio puede sentirse aislado e incluso estresante sin el sistema de apoyo adecuado.

A veces parece que compartir ideas con otros profesionales podría atraer la competencia por sus ideas. La lluvia de ideas con su personal puede crear confusión en la empresa o socavar su liderazgo porque es posible que no suene seguro en su dirección. Y a pesar de las buenas intenciones que puedan tener su familia o su cónyuge, a veces simplemente no pueden ayudarlo con los detalles sutiles.

Pero ser emprendedor no significa que tengas que estar solo.

Es importante tener una red de personas, algunas en el negocio, otras en el exterior, que lo desafiarán tanto como se relacionen con usted. La honestidad es lo que está buscando, y si elige el sistema de apoyo adecuado, eso es lo que obtendrá.

Considere las siguientes ventajas y desventajas de lo que podría esperar de estos grupos dentro de su red.

Amigos y familia

La ventaja de confiar en sus amigos y familiares es que recibe apoyo emocional (que a menudo se subestima) para su viaje empresarial. Estas son las personas más cercanas a ti que te aman a pesar de tus defectos.

Idealmente, compartir con amigos y familiares significa que puede compartir abiertamente y con menos temor al rechazo o al fracaso. Esto crea un entorno positivo para que practiques, hagas una lluvia de ideas sobre tu enfoque de nuevas ideas y sopeses los pros y los contras de tus patrones de pensamiento.

Por otro lado, sus amigos y familiares pueden carecer de objetividad. Si bien se preocupan mucho por usted, no siempre tienen los consejos más relevantes para sus desafíos. No han estado allí y hecho eso, en la mayoría de los casos. Están listos para animarte, pero es posible que no tengan idea de cómo ayudarte de otra manera.

Para situaciones en las que el asesoramiento específico del negocio es más importante, es mejor recurrir a un mentor.

Mentores

Estas son las personas de su red que han estado allí y lo han hecho. Los mentores también pueden ser amigos o familiares, exjefes, profesores o expertos de la industria a los que contactaste por tu cuenta.

Lo que define a un gran mentor es alguien que ha experimentado los flujos y reflujos de su industria o ha construido un imperio (o derrumbó un negocio en el pasado). Pueden ser más objetivos sobre las soluciones a sus desafíos mientras comparten sus propias experiencias desde el frente. Los mentores más conectados querrán ver que te vaya bien e incluso pueden encontrar alegría mientras te ayudan a tener éxito.

Cuando se comunique con sus mentores, asegúrese de no abusar de ellos ni agotar su disposición a ayudar. El tiempo de un mentor es valioso y, a menudo, tiene sus límites, a diferencia de sus amigos y familiares. Asegúrese de ser organizado e intencional cuando hable con ellos.

clientes o clientes

En un mundo perfecto, acudir a sus clientes en busca de apoyo es la mejor apuesta. Tus clientes ya han votado por ti financieramente, lo que significa que han creído en ti lo suficiente como para comprar tus servicios o productos. Es posible que incluso lo hayan referido a otros y le hayan traído más negocios.

Si tiene una excelente relación con sus clientes, compartirán sus propias necesidades y deseos, y sus comentarios pueden ayudarlo a mejorar su negocio o validar nuevas ideas que tenga.

Sus clientes a menudo conocen a más personas como ellos, y confiar en ellos podría abrirle más negocios potenciales, especialmente si han tenido algo que decir sobre cómo hacer negocios. Puede confiar en sus clientes y crear defensores al mismo tiempo.

En muchos sentidos, los clientes también conocen su producto por dentro y por fuera, y las implicaciones en el mundo real de cualquier cambio que pueda realizar. Como los más "conectados" de su sistema de soporte, también tendrán las opiniones más claras, especialmente si ellos mismos han visto el impacto del servicio o producto.

Por otro lado, debe tener cuidado de no aceptar demasiados consejos de los clientes. A veces piden demasiado y ofrecen ideas que en realidad no hacen que su negocio sea mejor para nadie más que para ellos mismos. Si experimenta demasiado, puede diluir lo que hizo que su negocio fuera atractivo en primer lugar y podría resultar en rendimientos decrecientes.

Cómo abordar la construcción de su sistema de apoyo

En sus primeros días como emprendedor, probablemente comenzará con amigos y familiares a medida que se sienta más cómodo compartiendo su negocio. Al mismo tiempo, debe comenzar a comunicarse con otros propietarios de negocios, ya sea a través de su comunidad local, en LinkedIn o contactando a algunos de los colaboradores de Emprendedores en este sitio para crear sus mentores.

Considere que sus mentores probablemente cambiarán a medida que crezca su negocio. Alguien que te ayudó al principio puede no ser tan útil a medida que crece tu negocio, así que asegúrate de que encontrar mentores no sea un proceso estático.

Con el tiempo, tendrá clientes a los que contactar para recibir comentarios y apoyo. Al igual que los mentores, tenga en cuenta que no debe elegir el mismo grupo de clientes para confiar una y otra vez. Debe ser diverso y hablar con muchos tipos diferentes de clientes en varias etapas para evitar información obsoleta que pueda estancar su crecimiento.

Finalmente, recuerda esto: No tengas miedo. Claro, estás un poco loco por ser emprendedor. No es fácil. Estás tomando riesgos para vivir una vida más plena. Eso requiere coraje.

Sin duda, puede ser una experiencia de aislamiento como empresario, con sentimientos de ser incomprendido o alienado como parte del curso. Sin embargo, ese no tiene por qué ser el caso. Asumir riesgos e interrumpir el statu quo es algo que todos deberían hacer en los negocios; solo asegúrese de tener a otros a quienes recurrir en el camino.

