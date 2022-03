Qué debe hacer si un empleado valioso decide renunciar

He estado en el negocio por más de 20 años y he empleado a más de 30,000 personas.

He tenido una buena cantidad de empleados que deciden renunciar. Después de estas experiencias, tengo algunas sugerencias sobre qué hacer cuando un empleado que es extremadamente valioso para el equipo decide renunciar y las he resumido en tres sugerencias generales.

1. Abrázalos fuerte

A menudo escucho que si una persona decide renunciar a su trabajo, lo hará tarde o temprano, sin importar lo que haga. No puedes detenerlo, y probablemente no deberías ⁠—después de todo, no hay personas irremplazables. Estoy totalmente en desacuerdo con esta noción.

Dejar de fumar siempre es estresante. No puedes saber lo que te deparará el futuro. Por su propia voluntad, una persona, si todo está en orden, generalmente no quiere nuevos problemas. Quieren permanecer en su zona de confort (si ha creado una para ellos). Por lo tanto, lo más probable es que haya razones graves que los empujaron a tomar esta decisión. Siempre vale la pena: Quizás encuentres algo para mejorar dentro de tu empresa y trates de ayudar. La experiencia nos dice que prácticamente no existen situaciones irresolubles.

A veces, los empleados renuncian por las razones más extrañas y fáciles de resolver. Tuve un ingeniero de software al que no le gustó la forma en que su gerente le habló en el chat y simplemente decidió no decírselo a nadie. He tenido desarrolladores que renunciaron porque se cansaron hace años y no sabían cómo tomarse un descanso. El jefe de marketing digital renunció porque pensó que su salario era demasiado alto para la calidad del trabajo que estaba haciendo. Los empleados pueden ser raros. La única manera de saber qué está pasando es preguntarles con calma y estar preparados mentalmente para recibir cualquier respuesta.

Si una persona es verdaderamente valiosa para el negocio, su orgullo es secundario. Debes tratar de mantenerlos pase lo que pase. Rara vez se trata solo del salario. A menudo, darles nuevos puestos en la empresa o darles algunas tareas nuevas es aún más importante.

Entonces, ¿qué pasa con las tareas anteriores de este trabajador? Esto sigue siendo terrible, ¿verdad? ¿Quién hará su trabajo? Pero piénsalo así. Si renuncian, aún tendrá que distribuir todas sus funciones anteriores, por lo que es lo mismo. Pero su empleado de confianza es un guardián del conocimiento, las tradiciones y la cultura de su empresa. Tienen cierta autoridad entre sus colegas y son líderes de opinión. Mantenerlos es importante. Perderlos será como perder un dedo de la mano o del pie. Su empresa puede continuar, pero la calidad de vida se reducirá.

2. Sigue hablando con ellos

¿De qué suele arrepentirse la gente en su lecho de muerte? A juzgar por lo que escuché, parece que decepcionar a tu jefe está en algún lugar al final de esa lista. La mayoría de las personas se arrepienten de no haber pasado suficiente tiempo con su familia y amigos.

Pero, de hecho, renunciar es una forma de muerte. Por supuesto, afortunadamente, todos siguen vivos y bien, pero la conexión que tenían se rompió. Ya no tienes a esta persona en tu vida. Están "muertos" para ti.

Pero está en tu poder evitar esto. Continúe hablando con ellos ⁠— la gente quiere sentirse necesitada.

Aún mejor sería si comienzas a hablar con ellos antes de que renuncien. A menudo, la falta de una evaluación positiva del trabajo de la persona por parte de sus gerentes es la razón principal por la que renuncian a su trabajo. Es por eso que en algunas grandes empresas exitosas como Adobe e Intel, se alienta a los supervisores a pasar al menos una hora cada mes con cada uno de sus subordinados discutiendo temas aleatorios, preferiblemente no relacionados con el trabajo. De esta manera, pueden sentir mejor el estado de ánimo y comprender la difícil situación de sus empleados.

Si el subordinado ve que estás agradecido, estará feliz ⁠—y no le costará nada. Brindar apoyo moral a las personas es un trabajo duro, pero es gratis y es lo más importante. Si se cumplen, no tienen por qué renunciar, aunque su salario no sea el mejor.

Los gerentes deben comprender que su empresa ya pagó una prima por buscar, entrevistar, incorporar y capacitar a este especialista. Si todavía son valiosos y si todavía se necesita su trabajo, sería una tontería no luchar por ellos en absoluto.

3. Espera su regreso

Imaginemos que sus esfuerzos no tuvieron éxito. La persona se va. Mi firme convicción es que, pase lo que pase, debes separarte en buenos términos. Haz de esto tu prioridad absoluta. No quemes ningún puente. La decisión de renunciar podría no ser el final de su trabajo conjunto. El mundo es pequeño, después de todo, y el mundo de los trabajadores de calidad en su campo es aún más pequeño.

Si están renunciando, en primer lugar, vale la pena obtener todos los comentarios que pueda. ¿Qué fue lo que más les gustó de trabajar para ti? ¿Cuál fue su menos favorito? ¿Qué querrían cambiar? ¿A quién les gustaría que los reemplazara y por qué? Esta persona no tiene nada que perder ahora, por lo que es invaluable. Están listos para compartir su experiencia y contarle honestamente sobre la situación en el lugar de trabajo. No descuides esta información.

Ahora tu atención debe estar en aquellas personas que se quedaron contigo. Considere cuidadosamente cómo distribuir nuevas responsabilidades entre las personas que todavía están con usted. Lo más probable es que la carga aumente para todos, al menos por un tiempo. La gente tiene que estar preparada para eso.

Más de una vez me he encontrado con la opinión de que una vez que un empleado deja su empresa, es increíblemente difícil para ellos regresar. Estarán demasiado avergonzados y, además, no debes aceptarlos (porque son un "traidor", en cierto modo). Esto es una completa tontería. Cuando alguien te diga algo así, solo recuerda a Steve Jobs, quien fue despedido de su propia empresa con un escándalo, pero regresó triunfante solo unos años después. Ahora el nombre de la empresa es sinónimo de él, y la empresa tiene mucho más éxito gracias a ello.

Si crea un ambiente acogedor y si saben que serán aceptados, se sorprendería de cuántos quieren volver después de unos pocos meses. La gente dejó mi empresa, Smartbrain, por otras empresas, por puestos más altos y por salarios más altos. Pero cientos de aquellos a quienes sinceramente les ofrecí su trabajo después de unos meses regresaron. Incluso en las mismas condiciones y con el mismo salario que tenían antes. Conozco algunos casos en grandes empresas de TI en los que algunos empleados renunciaron y volvieron varias veces.

Si una persona verdaderamente valiosa deja de trabajar para usted, debe asegurarle que siempre estará feliz de verlo regresar. Esto será extremadamente valioso a largo plazo. Especialmente porque encontrar nuevos empleados que se ajusten completamente a su negocio e incorporarlos en este momento es extremadamente difícil.

En general, aférrese a su gente talentosa. Trate de hacer que la vida de sus trabajadores sea lo más despreocupada posible. Una persona feliz y nutrida puede crecer, realizarse plenamente y crear un valor adicional para todos los que la rodean.

