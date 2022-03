Aunque usted no lo crea: Elon Musk pide incrementar la producción de gas y petróleo

Cuando escuchamos el nombre de Elon Musk lo asociamos con innovación, desarrollo, exploración espacial y autos eléctricos, pero hace un par de días el emprendedor nos sorprendió con una petición fuera de lo común: incrementar la producción de gas y petróleo. El CEO de Tesla y creador de Space X hizo un llamamiento público a través de su cuenta de Twitter:

“Odio decirlo, pero necesitamos aumentar la producción de petróleo y gas de inmediato… Tiempos extraordinarios exigen medidas extraordinarias,” explicó y en otro tuit, agregó: “Esto obviamente afectaría a Tesla, pero las soluciones de energía sustentable simplemente no pueden reaccionar de modo instantáneo para compensar las exportaciones de petróleo y gas ruso”.

Hate to say it, but we need to increase oil & gas output immediately. Extraordinary times demand extraordinary measures.

El tuit de Elon Musk hace referencia al momento que vive el mundo y se contraponen a las políticas del presidente de los Estado Unidos, Joe Biden, quien al inicio de su mandato detuvo la explotación de nuevos pozos petroleros apostando a otro tipo de soluciones, claro sin imaginar el modo en el que escalaría el conflicto entre Rusia y Ucrania.

El día de ayer Musk también se refirió a la energía nuclear con otro tuit que hace referencia a la situación en el viejo continente: “Ahora es extremadamente obvio que Europa debería reiniciar las centrales nucleares inactivas y aumentar la producción de energías existentes… Esto es *critico* para la seguridad nacional el internacional”.

Hopefully, it is now extremely obvious that Europe should restart dormant nuclear power stations and increase power output of existing ones.



This is *critical* to national and international security.