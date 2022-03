3 preguntas que debes hacerte si quieres que las emprendedoras se aceleren

Como muchos de ustedes saben, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Este mes también tiende a ser el mes en el que todos nos enfocamos en la suerte, así que he estado pensando en el estatus de las mujeres líderes hoy, y si el “factor suerte” tiene alguna participación en aquellas que logran el éxito.

Klaus Vedfelt | Getty Images

La idea de cómo la suerte juega un papel en el éxito ha sido un tema tratado muchas veces a lo largo de los años. Pero al mirar mi propio comienzo como emprendedor, cuando decidí escalar mi negocio para absorber los ingresos de mi esposo , me doy cuenta de que la suerte solo me llevó hasta cierto punto. Es lo que hice con la suerte, las oportunidades que aproveché y las relaciones que establecí, lo que realmente hizo crecer mi negocio.

A pesar del aumento de empresas propiedad de mujeres, las mujeres fundadoras todavía carecen de los recursos financieros para iniciar sus propios negocios. Según MarketWatch , solo el 2,2 por ciento de todo el capital de riesgo en los EE. UU. va a empresas fundadas únicamente por mujeres. Además, las empresas cuyos fundadores son exclusivamente hombres reciben financiación después de su primera ronda, cerca del 35 % de las veces. Para las empresas con mujeres fundadoras, ese número es menos del 2 por ciento. Solo el 2 por ciento de las empresas propiedad de mujeres logran ingresos de $ 1 millón, 3.5 veces menos que sus contrapartes masculinas.

Para las mujeres y algunos hombres que leen esto, en lugar de enumerar mis consejos sobre cómo solucionar este problema (porque eso sería toda una hazaña), pensé que sería mejor plantear algunas preguntas que invitaran a la reflexión. Estas son preguntas que me he hecho a mí mismo y espero que te animen a ser parte de la solución. Como me gusta decirles a las mujeres a las que entreno: los pequeños cambios generan un gran impacto.

¿Cómo ampliamos las redes de mujeres para dar cabida a todas las mujeres empresarias?

Cuando lancé mi negocio por primera vez, sentí que estaba haciendo todo por mi cuenta sin el apoyo que necesitaba. Fue un soplo de aire fresco cuando encontré grupos de redes de mujeres. Lo más probable es que haya una comunidad de redes solo para mujeres o una mente maestra a tiro de piedra en su comunidad local.

Pero antes de gastar tiempo, energía y dinero, te recomiendo que realmente hagas tu tarea. ¿Cuál de estas redes realmente va a mover la aguja en su negocio? ¿Qué red es adecuada para usted en este momento? ¿Cuál crecerá contigo a medida que hagas crecer tu negocio?

Una de mis colegas entrenadoras de negocios favoritas, Ali Brown, habló recientemente sobre este tema en su programa Glambition Radio. La triste realidad es que hay un problema con las redes de mujeres que nos está frenando a muchas de nosotras. La mayoría de las comunidades empresariales para mujeres están diseñadas para principiantes y trabajadores a tiempo parcial. No me malinterpreten, eso es maravilloso para aquellos que están comenzando. De hecho, estas comunidades son muy necesarias. Pero, ¿dónde nos deja eso a los no principiantes que ya han construido negocios de siete a ocho cifras? Como dice Brown, “Las mujeres que están listas para más quedan atrapadas aquí. Están atrapados en un ciclo de creación de redes lateralmente en lugar de hacia arriba”.

¿Cómo podemos ser un sistema de apoyo para las mujeres empresarias en nuestras vidas?

Como ya mencioné, a veces el acto más pequeño puede generar el mayor impacto. Cuando pienso en mis inicios como empresaria, recuerdo a dos mujeres que me dieron una oportunidad: Kimberly Wiley y Laura Novack Meyer. Creyeron en mí cuando yo ni siquiera creía en mí mismo y corrieron la voz sobre mi nuevo negocio en sus redes. Sin su apoyo, ninguna cantidad de suerte que me hubieran arrojado habría logrado que mi negocio despegara.

Apoyar a alguien no significa un gran compromiso de tu parte. La mayoría de las personas asume que un grupo de apoyo está formado por personas que conoce, pero también puede provenir de completos extraños. Estos son los cuatro tipos diferentes de apoyo que debe recordar cuando crea que puede brindar una mano amiga, ya sea grande o pequeña.

Apoyo emocional: Comenzar un negocio conlleva muchas emociones, incluido el estrés, la ansiedad e incluso la soledad. Este tipo de apoyo está reservado para quien tendrá la espalda de la mujer y será su hombro para llorar. Apoyo instrumental: Este tipo de apoyo consiste en atender las necesidades urgentes e inmediatas de uno. Eso puede ser tan pequeño como salir a almorzar o tan grande como decidir invertir en su negocio. Ambos son igualmente importantes. Apoyo informativo: proporcionar orientación, asesoramiento o tutoría. Este apoyo es especialmente necesario de las mujeres y los hombres que han "recorrido el camino por delante", tienen un negocio próspero desde hace mucho tiempo y pueden impartir sabiduría. Apoyo en responsabilidad: Me encanta tener un socio responsable, alguien además de mí que me hará responsable de mis metas y objetivos. ¿Puedes ser eso para alguien? ¿Alguien que la empuje hacia adelante y encuentre el éxito?

Incluso si no es un empresario o si su negocio no tiene nada que ver con el negocio de la mujer que está apoyando, es probable que pueda llenar el vacío de uno de los tipos de apoyo anteriores.

Si tienes la capacidad de ser mentora de otra mujer, ¿lo considerarías?

Si estás esperando a que una mujer más joven te pida que seas su mentora, lo más probable es que sigas esperando. Una encuesta realizada por Development Dimensions International encontró que las mujeres no están buscando mentores de manera proactiva. Un abrumador 63 por ciento de las mujeres encuestadas en el estudio informaron que nunca habían tenido un mentor formal.

Según los cientos de mujeres que respondieron, esta falta de tutoría femenina no se debe a que no estén dispuestas a ser mentoras, sino a que no se les pide. De hecho, el 54 por ciento de las mujeres informaron que solo se les ha pedido que sean mentoras unas pocas veces en su carrera o menos, mientras que el 20 por ciento informó que nunca se les ha pedido que sean mentoras.

Sabiendo lo que hacemos de este estudio, ¿cómo podemos aprender de él? Dejemos de perpetuar el problema siendo víctimas de los mitos que rodean la tutoría femenina. Para las mujeres en puestos de alta dirección, deja de esperar una invitación oficial. Y para las mujeres más jóvenes que necesitan activamente un mentor en sus carreras, ¡díganlo!

Me encanta esta cita de Madeleine Albright: “Hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras mujeres”. Hagamos nuestra parte para ayudar a cambiar esas estadísticas y ayudar a las mujeres a desarrollar negocios mejores y más fuertes.

Encuentre formas de apoyar y alentar a otras mujeres empresarias para que podamos crecer colectivamente. Mi esperanza es que dentro de 10 años no veamos estas brechas en el mercado, y todo comienza con estas tres preguntas.