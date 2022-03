Jane Poynter quiere llevarte al espacio, y no lo está haciendo como el Rocket Club de Billionaire Boys

“Nunca lo olvidaré, tuve que escribir un ensayo cuando tenía 16 años”, dice la directora ejecutiva y cofundadora de Space Perspective, Jane Poynter, a Entrepreneur en el Día Internacional de la Mujer. “Y el tema del ensayo, y este fue un ensayo nacional, no lo dieron solo mis maestros, fue ¿Te gustaría ser enfermera, maestra, veterinaria o esposa? No tengo ningún problema con ninguna de esas cuatro opciones profesionales en particular. Sin embargo, fue muy limitante”.

Afortunadamente para la comunidad científica, Poynter no permitió que las estrechas expectativas de lo que debería ser una mujer le impidieran dedicarse a sus talentos y pasiones. Como una de las primeras y pocas mujeres pioneras en la exploración espacial , la carrera de Poynter ha estado repleta de descubrimientos revolucionarios e hitos impresionantes: desde la investigación que surgió de los dos años y 20 minutos que pasó viviendo en Biosphere 2 a principios de los 90, a través de su último esfuerzo: el lanzamiento de Space Perspective , una compañía que tiene como objetivo brindar a más personas que nunca antes la experiencia de los viajes espaciales que cambia la vida.

Al crecer, Poynter tuvo que lidiar con creencias parroquiales como las que se evidencian en el ensayo nacional, pero también tuvo la suerte de estar rodeada de mujeres inspiradoras que le demostraron que podía hacer cualquier cosa si se lo proponía. “Lo que fue extremadamente afortunado para mí fue que vi a mujeres haciendo cosas extraordinarias”, dice Poynter. “Crecí en un lugar donde la primera mujer que navegó sin ayuda a través del Atlántico casi vivía al lado, y luego navegó alrededor del mundo. Así que me abrió los ojos al hecho de que hay tanto por ahí. Las posibilidades son infinitas si tomas un toro por los cuernos y vas tras ellos”.

Eso es exactamente lo que hizo Poynter cuando abordó el ambicioso proyecto de investigación Biosphere 2 en un momento en que la mayoría de las personas carecían de una comprensión fundamental de lo que era una biosfera. Esos dos años y 20 minutos dentro del ecosistema completamente cerrado le dieron a Poynter una comprensión completamente nueva de lo que significa existir dentro de nuestra biosfera planetaria, conocida como Biosfera 1. "Lo que fue tan sorprendente fue estar completamente integrado en mi biosfera". dice Poynter. “Supe momento a momento que las plantas a mi alrededor me estaban dando oxígeno para respirar, que el CO2 que estaba exhalando estaba cultivando los alimentos que estábamos comiendo, y estábamos comiendo tantas batatas que nos estábamos poniendo anaranjados. Así que nos estábamos convirtiendo visiblemente en parte de batata. Podía ver los bordes de mi mundo”.

Poynter compara su experiencia en la Biosfera 2 con la de los astronautas que ven la Tierra desde el espacio y dice: “Es profundamente conmovedor. [Los astronautas] ven la Tierra desde afuera mirando hacia adentro; lo vimos desde adentro mirando hacia afuera. Es una nueva perspectiva que es profundamente profunda y vive contigo por el resto de tu vida”.

Durante su tiempo en Biosphere 2, Poynter también dio su primer salto al espíritu empresarial , cofundó Paragon Space Development Corporation , una empresa de tecnología espacial. “Paragon tiene que ver con las tecnologías de soporte vital y control ambiental, por lo que es el oxígeno, el CO2 y todo lo que nos permite prosperar en un entorno cerrado como ese”, dice Poynter. “Y ese fue realmente el primer paso en este largo camino para llevar a las personas al espacio que ahora estamos haciendo con Space Perspective”.

Fue a través de su trabajo con Paragon que Poynter se cruzó con una de las figuras más conocidas del turismo espacial: el fundador y CEO de SpaceX , Elon Musk . “Lo primero que hicimos con [Musk] fue construir un pequeño invernadero para enviar plantas a Marte”, dice Poynter. “Se fue a Rusia a buscar el cohete para volar nuestro invernadero a Marte y, en el camino de regreso, decidió que iba a iniciar SpaceX, lo cual fue muy emocionante. Entonces, nuestro equipo realmente lo ayudó con algunos de sus primeros escritos de propuestas comerciales, hizo todo un tipo de arquitectura del cohete y el escrito de propuestas con la NASA, para que estuvieran en esa primera cohorte de empresas de vuelos espaciales comerciales”.

Ese grupo inicial de firmas de vuelos espaciales surgió como un club de cohetes de niños multimillonarios de facto, incluidos los gustos de Musk's SpaceX, Jeff Bezos's Blue Origin y Richard Branson's Virgin Galactic . Pero Space Perspective de Poynter tiene una visión diferente de la exploración espacial, una que se esfuerza por hacer que la experiencia transformadora de ver la Tierra desde arriba sea más accesible, más verde y más limpia que nunca. La nave espacial Neptune, sin emisiones y sin emisiones de carbono, funciona con un SpaceBalloon™ del tamaño de un estadio de fútbol, lo que lo convierte en un viaje espectacular y placentero.

“Realmente queríamos tener un vuelo que fuera suave y tranquilo para que cuando estés arriba, realmente puedas absorberlo”, dice Poynter. “Y eso es lo que hace el SpaceBalloon. Va al espacio a 12 millas por hora, y es este vuelo suave que dura dos horas hacia arriba, estás dos horas en la parte superior, mirando hacia la Tierra y dos horas hacia abajo. Por cierto, vas a ver el amanecer, así que prepárate para madrugar. Pero va a ser el amanecer más loco. He visto videos de esto, y es realmente impresionante”.

Cómo los viajes espaciales alteran nuestras perspectivas y comportamientos

Con Space Perspective, Poynter espera dar la oportunidad de viajar al espacio a tantas personas como sea posible, porque cree que es una experiencia que cambiará fundamentalmente la forma en que entendemos y cuidamos nuestro planeta . “Es ese tipo de momento de Carl Sagan de simplemente comprender que todo lo que somos, toda la historia humana, toda la sociedad humana, se ha vivido en este singular planeta”, dice ella. “Esa es una experiencia profundamente profunda y conmovedora; al mismo tiempo, de repente comprendes que no es tan grande.

“Los científicos están comenzando a observar cómo afecta a las personas el ir al espacio”, continúa Poynter, “y han encontrado un aumento estadísticamente significativo en la cantidad de participación que los astronautas tienen con las causas sociales y ambientales cuando regresan del espacio en comparación con cuando se fueron. Entonces, no es solo un cambio de perspectiva: en realidad cambia la forma en que estás en el mundo, lo cual es fascinante y tiene profundas ramificaciones para nosotros aquí en el planeta Tierra”.

Space Perspective planea tomar su primer vuelo desde Space Coast Spaceport, adyacente al Centro Espacial Kennedy en Florida, ya en 2024, luego de un vuelo de prueba tripulado en 2023. La nave espacial Neptune tiene capacidad para ocho pasajeros, con boletos que cuestan $ 125,000 cada uno. “Espero subir a algún lugar antes de que enviemos a nuestros primeros clientes porque, después de todo, si voy a enviar a otras personas al espacio, será mejor que vaya yo mismo”, dice Poynter. “Y, francamente, no puedo esperar”.

El emocionante futuro de la industria aeroespacial: la inclusión impulsa la innovación

Aunque mucho ha cambiado en el transcurso de los 30 años de Poynter en la industria aeroespacial dominada por hombres, todavía hay espacio para mejorar. “Cuando entré por primera vez en la industria aeroespacial, generalmente era la única mujer en la sala”, dice. “Afortunadamente, eso ha cambiado, todavía no es 50/50 de ninguna manera, pero hay muchas más mujeres involucradas. Y lo que también me emociona es que estamos comenzando a ver diversidad de todo tipo, y es sumamente importante para mí que obtengamos todo tipo de diversidad de pensamiento, cultura y antecedentes, porque la vitalidad, la creatividad y la innovación provienen de tener una diversidad de personas involucradas en un esfuerzo y una misión singulares, especialmente como lo que estamos haciendo en Space Perspective”.

Para cualquier niña o mujer que se sienta intimidada por la idea de seguir una carrera en STEM , Poynter ofrece algunas palabras de sabiduría ganadas con tanto esfuerzo. “Si realmente quiere ingresar a STEM y cualquier actividad y profesión relacionada con STEM, simplemente hágalo”, dice ella. “No importa si te sientes intimidado, tienes que hacerlo de todos modos. Hablamos de cómo, para ser emprendedor, debes tener persistencia, debes tener coraje. Ambas cosas son ciertas, pero son músculos. Realmente tienes que ejercitarlos. No suceden por arte de magia, para la mayoría de las personas. Algunas personas nacen con una enorme cantidad de persistencia y coraje; para la mayoría de nosotros, tenemos que trabajar en ello. Es un músculo que hay que ejercitar.

“Nunca me he centrado en ser una empresaria”, agrega Poynter. “Me he enfocado en ser el mejor emprendedor para ejecutar la visión más grande que pueda para lograr el mayor impacto para la humanidad y nuestra biosfera global. Así es como siempre he abordado todo lo que he hecho. Y realmente me ha aguantado bien”.

Poynter también se ha beneficiado de desterrar la palabra "imposible" de su vocabulario y de tener en mente una frase favorita de Theodore Roosevelt. “'Mantén tus ojos en las estrellas y tus pies en la tierra'. Me encanta porque es una gran inspiración”, dice Poynter. “Es pensar en grande, es hacer en grande, es alcanzar las estrellas, pero realmente mantente conectado a tierra en tu propia realidad. Y tu propia realidad es que puedes ser mucho más de lo que jamás imaginaste que podrías ser”.