El Día Internacional de la Mujer es tu momento para triunfar

El comienzo de marzo en los EE. UU. también significa la llegada del Mes de la Historia de la Mujer, destacado por el Día Internacional de la Mujer de hoy. Y así como las flores comienzan a florecer y la luz del sol se abre camino detrás de las espesas nubes invernales, las mujeres emprendedoras continúan floreciendo en los negocios.

El pensamiento anticuado sobre los hombres que mantienen carreras ocupadas mientras las mujeres permanecen en el hogar finalmente ha evolucionado. Tanto hombres como mujeres son igualmente capaces con las herramientas adecuadas en la mano, y abundan los modelos a seguir en todas las industrias, desde la tecnología y las finanzas hasta el comercio minorista y los medios.

Lo mejor que puede hacer si está comenzando a ingresar al mundo empresarial (o ha llegado a un punto muerto y necesita un cambio de dirección) es recopilar tanta información y orientación como pueda de mujeres empresarias exitosas que han demostrado nuestro potencial ilimitado. Aquí hay cuatro consejos a tener en cuenta.

Relacionado: El secreto de mil millones de dólares de Jessica Simpson: "Ser subestimado es un superpoder"

Sigue tu intuición

Si primero está tratando de hacer despegar su negocio, hay mucho que aprender. Sin embargo, tu intuición ya está ahí y es fuerte, ¡así que confía en ella! El mayor error es cuestionarse a sí mismo con demasiada frecuencia y no tener confianza en lo que cree que es el movimiento correcto para su negocio. Aprende a canalizar y tener fe en tu instinto y en lo que te dice que hagas.

Desarrollar una piel gruesa

El rechazo es parte de cualquier trabajo, especialmente si eres una mujer empresaria, comienza desde cero por su cuenta y careces de recursos y credibilidad mientras buscas oportunidades de crecimiento y construyes tu red. Sin embargo, no dejes que los obstáculos o la negatividad te desanimen. Concéntrese en cómo usar el rechazo como motivación para seguir intentándolo y demostrar que están equivocados. Un cambio de mentalidad y actitud es todo lo que necesita para convertir los reveses en éxito.

No retrocedas en las negociaciones

Manténgase firme durante las negociaciones y no deje que otros lo intimiden hasta el punto en que termine comprometiendo y atrofiando el crecimiento del negocio. Ser mujer no es una debilidad, así que recuerda lo fuerte que eres cuando te enfrentas a alguien terco y estancado en el pasado. Mantenga su integridad y busque lo que quiere, en lugar de aceptar las solicitudes de los demás. Si no te sirven y no creen en tu negocio, no los quieres como socios.

La mentalidad es importante para encontrar, crear y aprovechar oportunidades como mujer empresaria, ya que la actitud lo es todo para construir tu currículum y hacerte un nombre. Conoce tu valor y deja que te empuje hacia adelante. ¡No te conformes!

No tengas miedo de caer

La idea de lo desconocido puede dar miedo, especialmente para una mujer emprendedora aspirante con poca experiencia pero con grandes sueños y metas. Sin embargo, crear y mantener un negocio exitoso requiere tomar riesgos. No permita que el miedo al fracaso provoque estancamiento y le impida perseguir sus objetivos y pensar en grande sobre cuánto puede lograr y hasta dónde puede llevar su negocio en el futuro.

Las mujeres emprendedoras exitosas no llegaron a la cima jugando a lo seguro y sintiéndose cómodas. Actúe de acuerdo con sus ambiciones y esté abierto a asumir riesgos si cree que darán resultados o proporcionarán valor. Aquí es donde ese sentido de la intuición puede marcar la diferencia al decidir qué riesgos vale la pena tomar y cómo navegar el proceso.

Relacionado: ¿Necesita más confianza? Aquí hay 8 libros más vendidos para llegar allí.

En general, su mentalidad, estrategia comercial y dedicación determinarán el crecimiento y el dominio, ya sea hombre o mujer. Deje que estos consejos prácticos para los negocios, junto con su fuerza y confianza internas, la lleven a nuevas metas y éxitos como mujer empresaria con un potencial ilimitado.