La cofundadora y directora ejecutiva de The House of LR&C, Christine Day, comparte los 'movimientos sutiles de poder' que amplifican su voz

“'Subestímame bajo tu propio riesgo' es lo que habría dicho mi madre”, recuerda Christine Day, cofundadora y directora ejecutiva de The House of LR&C , mientras reflexiona sobre el Día Internacional de la Mujer de este año. En el transcurso de una carrera de 30 años que la vio encabezando el Grupo Asia Pacífico en Starbucks y sirviendo como CEO en Lululemon , Day aprendió cómo restablecer el equilibrio de poder como ejecutiva minorista que, a veces, era la única mujer en la sala donde se tomaban las decisiones. Como ella dice: “En una reunión, si no me escuchaban y otras personas decían lo que yo decía y luego me escuchaban, aprendí a volver a intervenir y decir: 'Gracias Bob, por hacerme eco de mi idea. Me gustaría basarme en eso y decir lo siguiente'”.

Refinar lo que ella llama "movimientos sutiles de poder" ha sido increíblemente útil para Day, allanando el camino para un éxito tras otro. Ahora, está poniendo su energía inmediata en The House of LR&C ("amor", "respeto" y "cuidado"), la compañía de moda impulsada por una misión que cofundó con la artista ganadora del Grammy Ciara y su esposo, el mariscal de campo de la NFL Russell Wilson . . House of LR&C se compromete a hacer que la industria de la moda sea más inclusiva y dirigida por la comunidad y a crear un cambio positivo a gran escala. Con ese fin, el 3% de los ingresos netos de la compañía se destina a la Fundación Why Not You de Ciara y Wilson, una organización sin fines de lucro dedicada a la educación, la salud infantil y la lucha contra la pobreza.

Day se conectó con Ciara y Wilson a través de un amigo en común, y cuando Wilson finalmente le pidió ayuda con su marca de moda masculina y el desarrollo de la línea de Ciara, Day estuvo feliz de brindar su experiencia, con una condición. “Dije: 'Mira, haré esto si creamos moda sostenible, la configuramos como una corporación de beneficio público y nos esforzamos por convertirnos en una corporación B para que midamos todo lo que hacemos a través de un tercero'”, Day dice. “Y dijeron: 'Absolutamente, lo que nos interesa es el impacto y elevar el nivel'. Subiendo de nivel, como diría Ciara”.

House of LR&C tiene tres marcas distintas en su cartera: Good Man Brand, Human Nation y LITA by Ciara, todas unidas en su dedicación para brindar calidad y sostenibilidad a un precio asequible. “Lo que se ve en la industria actual son algunos jugadores sustentables realmente buenos en el extremo más alto de la moda”, dice Day. “Stella McCartney, Gabriela Hearst y Ganni hacen un gran trabajo, pero está fuera del alcance del consumidor promedio. Luego están las marcas de moda de nivel medio, como Theory, Vince, etc. No se dedican a la sostenibilidad en absoluto, pero sí a la moda. Y luego tienes grupos que hacen bien la sustentabilidad, pero en realidad no hacen moda: tus Everlanes y Patagonias. [Tengo] un gran respeto por lo que están haciendo, pero es una especie de uniforme de mártir para la sostenibilidad en lo que respecta a la moda”.

Al combinar los estilos que los consumidores desean con la sustentabilidad, The House of LR&C se esfuerza por hacer que la llamada moda rápida (prendas de vestir que generalmente solo duran 10 usos) sea cosa del pasado. “La gente no cambiará su ropa a menos que les des la moda que buscan a precios accesibles”, explica Day. “Esa era nuestra teoría cuando desarrollamos la marca, pero se necesita mucha experiencia para hacerlo. Tienes que volver a la tela y la tecnología. Tienes que saber dónde fabricar, hacer pequeñas tiradas de producción cuando recién empiezas para que puedas alcanzar los márgenes brutos y que en realidad también sea un negocio. Entonces, una parte clave de la formación de la empresa también fue reunir a las personas que tienen la experiencia para hacer esto”.

La independencia y la adaptabilidad preparan el camino para el éxito

Naturalmente, perfeccionar el tipo de experiencia que hace o deshace un negocio lleva años a la mayoría de las personas. Puede ser la suma de vidas y carreras enteras. Day rastrea el desarrollo de su propia perspicacia empresarial hasta la infancia. Su padre era ingeniero, por lo que la familia se mudaba mucho para seguir sus proyectos, y como el niño nuevo perpetuo en la escuela, Day se volvió "ferozmente independiente" a una edad temprana, aprendiendo cómo hacer nuevos amigos y adaptarse rápidamente. Ese mismo conjunto de habilidades fue invaluable durante su mandato en Starbucks y más allá.

“Cuando me convertí en el presidente de Asia Pacífico [en Starbucks], realmente se trataba de descubrir cómo adaptarme y escuchar lo que estaba sucediendo en los diferentes países en los que trabajé”, dice Day. “Y creo que pude crear relaciones realmente sólidas con cada uno de los líderes empresariales y realmente ser más sensible a la cultura de lo que muchas otras personas podrían haber sido”.

En China, por ejemplo, Day trabajó para introducir el frappuccino de frijoles rojos para celebrar el festival de la cosecha de otoño del país, y en Indonesia ayudó a cambiar el calendario para mantener las bebidas frías en el menú por más tiempo. “Es la capacidad de escuchar y seguir de verdad al consumidor, observar lo que sucede en la tienda y luego hacer adaptaciones”, dice Days, “pero aún mantener los valores y objetivos de la empresa y la marca en el corazón”.

Del mismo modo, como director ejecutivo de Lululemon, Day ejerció esa adaptabilidad en lo que respecta a la estrategia inmobiliaria de la empresa y los puntos de contacto con el consumidor. Al darse cuenta de que una realidad omnicanal había cambiado el juego, Day y su equipo adaptaron su enfoque tanto al comercio electrónico como a las tiendas físicas. "Construir esa integración desde el principio fue realmente importante", dice, y agrega que se trata de "no quedarse atascado pensando que la forma en que fue al mercado antes es la forma adecuada para el mercado actual".

Day enfatiza lo esencial que es vigilar de cerca a los consumidores. “Nadie en mi familia irá a una tienda conmigo”, dice riendo, “ya sea una tienda de abarrotes o una tienda de ropa o lo que sea, porque le pregunto a la gente qué están haciendo. Es muy vergonzoso para mis hijos y mi esposo. Simplemente se da por vencido y dice: 'Sí, tomaré un café en la calle'. Siempre tengo curiosidad por saber por qué la gente hace lo que hace, y creo que la capacidad de observar lo que hace la gente ha sido clave para mi éxito”.

Navegando por el mundo corporativo

Otra clave para el logro de Day es cómo navega hábilmente por la complejidad que conlleva ser una mujer ejecutiva en un entorno corporativo aún dominado en gran medida por hombres. Además de acabar con los Bobs del mundo y asegurarse de que sus propias ideas reciban el debido crédito, ha aprendido a sacar provecho de experiencias igualmente frustrantes.

“Un par de consejos que me ha dado la gente es que si hablas y te defiendes mucho, tienes que pasar a hacer preguntas y hacer que otras personas defiendan su posición en lugar de defender la tuya”, dice Day. “Así que eso es un juego de poder. Aprendí bastante rápido que si alguien me criticaba, les haría explicar esa posición en lugar de defender mi posición".

Day siempre se ha propuesto construir buenas relaciones con las personas con las que trabaja para generar confianza, pero reconoce que eso no siempre es posible: "Si esa persona no está trabajando para usted como usted lo está haciendo para ella, lárguese, no No me quedo y sufro, las mujeres nos quedamos y sufrimos demasiado”. Continúa contando una historia de sus días trabajando en el departamento de desarrollo de tiendas en Starbucks; su jefe cambió sus reuniones a las 7:30 a. m., un horario brutal para Day considerando que tenía un viaje de 45 minutos y dos hijos que bajar a la escuela. Después de seis meses de mucho estrés, Day acudió a su jefe para expresarle su frustración, y se encontró con una reacción sorprendente: "¿Por qué no pediste cambiar la reunión de nuevo?". preguntó su jefe. “Eres un jugador valioso”.

“Esa fue una lección realmente valiosa para hablar sobre lo que quiero o lo que necesito”, dice Day. “Y creo que eso se transformó en decir poderosamente lo que necesitaba en lugar de quejarme o dejarme sufrir, y luego tomar decisiones poderosas sobre asumir la responsabilidad de cualquiera que fuera la respuesta. Y eso vino de entender la confianza de mi valor y mi contribución. Entonces aprendes a manejar las diferentes dinámicas, pero con confianza y positividad y sin quejas”.

El futuro de la igualdad ejecutiva en los negocios

Afortunadamente, Day ha visto cambios prometedores en la forma en que las personas ven a las mujeres en los puestos ejecutivos de hoy. “Generaciones de hombres ahora han crecido con mujeres más poderosas como modelos a seguir, como compañeras de trabajo, como jefas, en muchos campos diferentes, incluso sus madres”, señala. “Así que creo que tienes una actitud diferente. en muchos, muchos lugares”. Aún así, Day reconoce los prejuicios culturales persistentes; por ejemplo, eligió trabajar en Asia mientras estaba en Starbucks porque sentía que allí se valoraba su conocimiento y las actitudes eran menos chauvinistas que en Europa.

A pesar de los obstáculos inevitables que surgen al ser superada en número por ejecutivos masculinos, Day se ha conectado con algunas mujeres líderes inspiradoras en su camino hacia el éxito. Una de las influencias femeninas más importantes en la vida de Day es la exvicepresidenta ejecutiva de Starbucks Deidra Wager, quien le mostró el impacto que podían tener las mujeres líderes. Wager invitaría a todas las mujeres a su casa para su "versión del campo de golf para hombres", ofreciendo un espacio para la vinculación y el apoyo, haciendo que los hombres que ponen menos esfuerzo en establecer contactos entre sí sientan envidia y establezcan relaciones que aún están intactas. para este día.

Los pioneros como Day continúan mostrándoles a las niñas y mujeres jóvenes de todo el mundo lo que es posible con trabajo arduo y el coraje de perseverar cuando el trabajo y la política de la oficina se ponen difíciles. Y para su propio yo más joven, Day diría: “No siempre tienes que subir directamente al acantilado. Siendo muy competitivo, siempre asumí las tareas más difíciles, a veces incluso antes de estar listo, y simplemente salí adelante, a un gran costo personal para mí. A veces tienes que trabajar más duro en las cosas porque no sabes lo que estás haciendo. Una vez que has desarrollado las habilidades, es más fácil”.