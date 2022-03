Seminario web gratuito | 29 de marzo: ¿Cómo se gravarán sus criptomonedas?

La temporada de impuestos está sobre nosotros, y si no está seguro de cómo esto afecta su billetera criptográfica, ¡entonces ha venido al lugar correcto!



Si bien navegar por los impuestos sobre las monedas digitales puede ser complicado, estamos aquí para hacerlo un poco más fácil durante nuestro seminario web gratuito, donde le brindaremos información, sugerencias y consejos de expertos. Durante esta discusión profunda, descubrirá

Estrategias ganadoras de impuestos criptográficos

La postura del IRS sobre los impuestos criptográficos

Comercio de criptomonedas libre de impuestos

Y más

Acerca de los oradores:

Mark J. Kohler , autor de Entrepreneur Press, contador público certificado, abogado, coanfitrión del podcast "Refresh Your Wealth" y socio senior de la firma de abogados KKOS Lawyers y la firma de contabilidad K&E CPAs. Kohler también es el autor de “The Tax and Legal Playbook, 2nd Edition” y “The Business Owner's Guide to Financial Freedom”.



Mat Sorensen es abogado, director ejecutivo, autor y presentador de podcasts. Es el director ejecutivo de Directed IRA & Directed Trust Company, una empresa líder en la industria de IRA autodirigida y 401k y socio de la firma de abogados comerciales y fiscales de KKOS Abogados. Es el autor de El manual de IRA autodirigido.