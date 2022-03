Cómo construí una comunidad de 98,000 personas usando las habilidades que aprendí de Harvard

El cierre de nuestro negocio durante el Covid en abril de 2020 me dio tiempo para explorar y redefinir el propósito y la misión de mi vida: impactar a 100 millones de emprendedores en todo el mundo. Aunque 100 millones parecía demasiado ambicioso, sucedió algo increíble en diciembre de 2020: me presentaron Clubhouse, una aplicación de audio social. El día de Navidad, abrí una sala llamada "Lo que se necesita para administrar un negocio de un millón de dólares" para apoyar mi misión de impactar a los empresarios, muchos de cuyos negocios se vieron afectados por la pandemia. Invitamos a expertos en finanzas, marketing y administración para que participaran en un formato de preguntas y respuestas para abordar los problemas y desafíos que enfrentaban en su negocio actual o en su puesta en marcha.

Marko Geber | Getty Images

Lo que sucedió a continuación fue inesperado: profesionales de negocios influyentes y celebridades, incluidos Daymond John, Kevin Harrington, Les Brown, Grant Cardone, el fundador de Reebok, Joe Foster, y muchos otros se unieron a la comunidad para ayudar a los empresarios en apuros. Todos fueron increíblemente generosos con su tiempo porque querían ser parte de la misión de impactar a 100 millones de emprendedores.

La comunidad tiene más de 98,000 miembros y una cultura de inclusión que aún se mantiene fuerte. Todos los días, personas con distintas voces de "expertos" dedican su tiempo para ayudar, inspirar y activar empresas en apuros. Me aseguré desde el primer día de que esta comunidad sea acogedora e inclusiva para todas las voces. Creemos que la unión de personas de diversas culturas con diferentes ideas puede generar un cambio positivo.

Aquí están las tres cosas que aprendí de la Escuela de Negocios de Harvard que se trasladaron a cómo construí esta comunidad de 98,000 personas en solo diez meses.

Diversidad e inclusión

La primera conclusión es lo que aprendí de Harvard y se refiere a la diversidad y la inclusión, no importa quiénes sean las personas, hay un mundo de opiniones diferentes, hay belleza en eso, incluso si necesariamente no estás de acuerdo con ellas. Es por eso que esta comunidad tiene éxito porque sus voces se escuchan. En mi experiencia personal al tratar de abrazar las voces de otras personas, hubo un tema en el que no estaba necesariamente de acuerdo con el hablante, pero traté de diseccionarlo. Aunque me hizo sentir un poco incómodo, pero el hecho de que tengo la mente abierta y acepto lo que él decía, pude aprender y tener una mente más abierta.

Comunidad fuerte

Para tener una comunidad sólida, debe tener una misión sólida y un "por qué" detrás de la comunidad. De esta forma, cuando surge un desacuerdo, es más fácil recordar a la gente el objetivo de la comunidad. Cuando las personas en la comunidad se tambalean, lo cual es egocéntrico o egoísta, entonces los traigo de regreso a la razón por la que comenzamos esto y eso crea unidad, paz y comprensión.

dirigir una orquesta

La conclusión final, cuando diriges eres el director de una orquesta. Como director, permites que las personas sean creativas e implementen nuevas ideas siempre y cuando abarque el bien común de la comunidad. Esto les permite prosperar y todavía se alinea con el propósito y la misión.

Así fue como pudimos realizar la cumbre virtual más larga que se desarrolló durante 85 días seguidos las 24 horas del día. Tuvimos cientos de personas ayudando diariamente a crear ideas de contenido, gestión de salas y entrevistas. Esta fue la única forma en que pudimos haber llegado a las 800,000 personas que hicimos durante ese tiempo.

Además de los tres puntos importantes, queríamos asegurarnos de que la comunidad continúe avanzando en nuestra misión, por lo que hemos creado eventos en persona que incluyen una mente maestra global y cenas seleccionadas con oradores invitados. Estas oportunidades de aprendizaje permiten que la comunidad tenga un sentido de pertenencia y les da acceso a expertos que brindan soluciones prácticas para escalar su negocio.

Es esta voz colectiva y el intercambio de ideas lo que crea una acción y un cambio poderosos y duraderos. Y es un cambio para mejor.

