3 formas de preparar a los autónomos para el éxito

Los freelancers son como cualquier otra herramienta que usas para completar una tarea: su efectividad depende de cómo los operes como usuario. No escribirías con una pluma seca y luego culparías a la pluma por no producir tinta, ¿verdad?

Los trabajadores independientes pueden ser un excelente recurso para su empresa. Pueden quitarle mucho trabajo y ofrecer una perspectiva externa muy necesaria si los prepara para el éxito.

Entonces, aquí está cómo hacer eso.

Empoderarlos para tomar decisiones

Si eres como yo, estás trayendo trabajadores independientes para completar el trabajo sin la molestia de un empleado de tiempo completo. Esto significa darles una correa más larga de lo que le daría a un empleado de tiempo completo y empoderarlos para tomar decisiones que la mayoría de los empleados tratarían de dejar en sus manos.

Así que no los trate como desechables, trátelos como lo haría con un empleado que ha estado en su empresa durante mucho tiempo y sabe qué obtendrá su sello de aprobación y qué no. Entrénelos de la misma manera que lo haría con un empleado normal y tómese el tiempo para explicarles completamente cómo quiere que se haga el trabajo y qué estándares se cumplirán.

En mi humilde opinión, los freelancers solo deberían ser empleados si pueden hacerte la vida más fácil. No desea otro punto de contacto que tendrá que manejar a través de todos sus flujos de trabajo; probablemente lo haga lo suficiente con los clientes tal como están.

Cuando busque un trabajador independiente, búsquelo de la misma manera que lo haría con un empleado de tiempo completo y analícelo por las mismas cualidades. Querrá a alguien a quien solo tenga que darle instrucciones una vez y que se sienta lo suficientemente valiente como para tomar decisiones creativas difíciles sin consultarlo en cada paso del camino. Empoderarlos reducirá la cantidad de ediciones, idas y venidas y malentendidos al tiempo que aumentará su efectividad en los proyectos que asigne.

Afine su proceso de incorporación para su éxito

Si su mente piensa inmediatamente: "Oh, genial, tengo que escribir más guías y procesos", reajuste su perspectiva.

En cambio, míralo de esta manera: puedes pasar algunas horas creando una guía completa que describa su trabajo y tus expectativas, o puedes desperdiciar potencialmente miles de dólares porque configuraste a tu freelancer para que fracase. Decisión difícil, lo sé.

Cree una guía de incorporación para sus trabajadores independientes que los ayude a encaminarse hacia la comprensión de su agencia. Bríndeles información detallada sobre los clientes con los que trabajarán para que puedan hacer una transición sin problemas al equipo con la comprensión correcta de las necesidades únicas del cliente. Y finalmente, tómese un tiempo de antemano, probablemente durante el proceso de la entrevista, para tratar de comprender los objetivos profesionales de su trabajador independiente y cómo puede ayudarlo a trabajar para lograr lo que quiere y al mismo tiempo cumplir con lo que lo contrató.

Como propietario de una agencia, en realidad descubro que tengo una mentalidad similar a la de la mayoría de los trabajadores independientes que traigo a bordo. Al igual que yo, los trabajadores independientes que contrato son caballos de batalla que se esfuerzan no solo por comprender las tareas, sino también por encontrar formas de contribuir creativamente al éxito de la campaña.

Busque todas las cualidades que lo hicieron exitoso; después de todo, si no puede contratarse a sí mismo, ¿a quién puede contratar?

Sobre todo: comunicar

El mejor consejo que puedo darte: comunícate bien y aprende a darte cuenta cuando no lo estás.

Es cierto que no siempre soy el mejor comunicador por una variedad de razones. Una es que creo que es mejor gastar el tiempo haciendo algo yo mismo que tener que explicárselo a otra persona que podría no ejecutar mi visión. Otra es que he cultivado un equipo que sabe en gran medida lo que quiero, por lo que prácticamente puedo decir: "Hazlo" y dejar las cosas así.

Sin embargo, cuando trabaja con un trabajador independiente, especialmente en las primeras etapas de la relación, no tendrá contexto para su estilo de trabajo o las tareas que manejará. Así que no se limite a comunicarse, comuníquese en exceso. Explique las cosas con el doble de detalle que lo haría al hablar con un miembro de su personal a tiempo completo. Puede sentir que les está hablando como si fueran un bebé, pero cuando se trata de su empresa, básicamente son un bebé, así que no pasa nada.

Explique sus expectativas y procesos de trabajo una vez con el doble de detalle y anímelos a hacer preguntas. Si haces esto y aún así terminan enviándote correos electrónicos y llamándote con preguntas sin parar sobre cosas que ya cubres, puedes marcarlos como malos oyentes y probablemente no optar por trabajar con ellos nuevamente.

Los freelancers son una herramienta que puede usar, no una panacea para demasiado trabajo o una garantía para que un golpe de genio creativo ingrese y salve sus campañas. Al realizar una búsqueda exhaustiva del profesional independiente adecuado que coincida con la energía y los flujos de trabajo y los procesos de su empresa para ayudarlos a trabajar con éxito, un trabajador independiente puede ser una gran ayuda para su agencia. Pero sin él, es casi seguro que serán una carga.

