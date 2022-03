Por qué una ejecutiva agotada dejó su trabajo para escribir el libro (literalmente) sobre las mujeres de color en la América corporativa

En los 20 años que se abrió camino en Deloitte, Deepa Purushothaman acumuló una larga lista de logros: fue la primera mujer india estadounidense en ser socia y una de las socias más jóvenes en la historia de la firma; fue nombrada directora de la iniciativa de mujeres WIN de la firma y socia gerente nacional de inclusión.

Leslie Bohm

Sobre el papel, Purushothaman parecía haber "logrado", pero hace unos tres años, algunos problemas de salud y un sentimiento general de que necesitaba encontrar el propósito de su vida la impulsaron a hacer algunos cambios importantes. “Me enfermé mucho, y creo que gran parte fue el estrés de viajar, las presiones de la naturaleza del mundo [corporativo] y un poco de tener todos los ojos puestos en mí”, dice.

Purushothaman se tomó ocho meses de descanso para recargar energías. “Ese tiempo realmente me hizo hacerme diferentes preguntas sobre lo que quiero para mi vida y qué espacio quiero que ocupe el trabajo en mi vida, porque hasta ese momento vivía para trabajar. Todo lo que estaba haciendo era trabajar y avanzar. Mi identidad era mi trabajo, y llegué a este punto en el que eso ya no me servía”.

Después de esa licencia, Purushothaman decidió dar el salto y dejar su trabajo corporativo estable. Desde entonces, publicó su primer libro, The First, The Few, The Only: How Women of Color Can Redefine Power in Corporate America , y cofundó la comunidad de miembros nFormation con su ex entrenadora Rha Goddess.

En el Día Internacional de la Mujer, Purushothaman se sentó con Entrepreneur para hablar sobre el espíritu empresarial, la escritura y la creación de espacio para las mujeres de color en las empresas estadounidenses.

Conquistó muchas "primicias" en Deloitte. ¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentó para alcanzar sus metas y cómo lo manejó?

Cuando no ves un modelo a seguir que se parece a ti viniendo delante de ti, te preguntas si perteneces. Tuve que encontrar mi propio camino en muchas situaciones, desde cómo me vestía y cómo me presentaba, hasta cómo daba retroalimentación e incluso cómo pedía lo que quería. Esos no eran modelos que me habían mostrado, así que siempre estaba tratando de resolverlo, porque no me veía representado. Y eso no es solo en Deloitte. Eso está en la América corporativa, en la televisión, en todas partes. Cuando estás en instituciones que te dicen que el liderazgo no se parece a ti, tienes que hacer tu propio trabajo para reescribir tu mensaje de pertenencia.

¿Cómo abordaste la búsqueda de mentores?

Hice este programa con la firma donde nos emparejaron con socios principales, y el mío era un hombre llamado Jerry. Ambos entramos en la habitación donde se suponía que nos íbamos a encontrar, y se notaba que ninguno de los dos estaba realmente emocionado por eso, pero terminó siendo una de mis relaciones más beneficiosas. Al principio, compartí todas las cosas que me preocupaban, porque tenía mucho síndrome del impostor, lo cual es cierto para muchas mujeres de color que navegan por espacios en los que no se ven a sí mismas. Pero compartió conmigo, un caballero blanco mayor, que él también lo tenía, y fue esta conversación realmente interesante. Quería verme representado física, demográfica y étnicamente, pero también puedes tener muchas conversaciones afines con personas que no se parecen a ti. Necesitamos más patrocinadores masculinos blancos para las personas que se parecen a mí.

¿Qué te convenció para finalmente dar el salto al emprendimiento?

No fue fácil salir. Como mujer de color, me sentí muy responsable sentada en el asiento. Sentí que la gente me miraría y diría: "Ella no pudo hackearlo, ¿qué significa eso para otras personas que se parecen a ella o tienen experiencias similares?" Me sentí realmente responsable. Pero comencé a reunir a mujeres de color para conversaciones individuales y cenas, y había tanta experiencia compartida y tanta necesidad surgiendo de esas conversaciones que me dieron ganas de crear un espacio seguro para mujeres de color. , escribir este libro y hablar de él.

¿Cómo conseguiste el contrato de tu libro?

Quería escribir un libro, pero nunca pensé que podría escribir un libro. Pero ese espacio de ocho meses pensando en esas cenas me dio ganas de contar esas historias de mujeres. Quería darles a las mujeres que venían después de mí el libro que desearía tener. Vendí el libro seis semanas después de dejar Deloitte. Cuando estás siguiendo tu camino y propósito, las cosas hacen clic: simplemente hizo clic y fue rápido.

Has descrito este libro como profundamente personal y hablas mucho sobre el aislamiento y el agotamiento. ¿Cómo afectó esto a tu carrera?

Fue realmente mi experiencia de salud. Me reuní con mi médico número 14 por cuarta o quinta vez, y ella realizó cientos de pruebas, y me dijo: "Creo que su trabajo lo está matando". Y me hizo tres preguntas que cambiaron mi vida: “¿Qué harías si no hicieras este trabajo? ¿Sientes que tienes que tener un gran trabajo como este? ¿Y te verías a ti mismo como digno si simplemente no hicieras nada? Necesité todo de mí para no romper a llorar, porque lo que ella dijo se sentía tan bien. Me tomó más de dos o tres años recuperarme, pero he aprendido a escuchar a mi cuerpo.

Desde que dejó Deloitte, fundó nFormation, que es una comunidad para mujeres de color, por mujeres de color. La gente suele decir que ser emprendedor es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Cómo casa eso con el hecho de que está tratando de no volver a quemarse?

Tengo muy claro cuánto espacio le puedo dar a las cosas ahora mismo. Estamos haciendo negocios un poco diferente, parte de eso es enseñarle a la gente que puedes quemarte si dices que sí a todo. Si estoy tratando de crear un negocio que ayude a las mujeres a hacer las cosas de manera diferente, tengo que hacerlo de manera diferente. Tratamos de vivir lo que predicamos.

¿Qué consejo le daría a los empresarios que quieren centrarse en la diversidad pero no tienen los recursos que tienen las grandes corporaciones?

Necesitamos hacer preguntas y escuchar de una manera realmente diferente. Las mujeres de color necesitan decir su verdad. Existe un entendimiento de que no está funcionando, pero no creo que gran parte se comparta por completo porque no ha sido seguro compartirlo, y creo que muchos líderes blancos tienen miedo de preguntar. Necesitamos encontrarnos en el medio y darnos permiso, en ambos lados, para saber que no hemos tenido estas discusiones. Pero tiene que haber un deseo y una voluntad de querer explorar estas conversaciones.